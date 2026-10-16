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Aprenda a fazer pão de batata recheado com catupiry na air fryer

Com massa macia e recheio cremoso, a receita é perfeita para o lanche da tarde e fica pronta em menos de uma hora

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 17:35

Pão de batata
Pão de batata Crédito: Cesarz | Shutterstock

O pão de batata é um clássico das padarias, e esta versão fica ainda mais saborosa ao ganhar um recheio cremoso de catupiry. O preparo caseiro torna-se ainda mais prático com o uso da air fryer, que garante um pão totalmente assado, com casca dourada e interior extremamente macio em poucos minutos.

Um ponto importante do processo está na textura da massa. Como ela não deve ficar seca, o segredo é adicionar a farinha aos poucos, apenas até atingir o ponto de desgrudar das mãos, mantendo a maciez. Para obter um resultado ainda melhor, vale cozinhar a batata no vapor a fim de evitar o excesso de água.

O pãozinho pode ser assado tanto na fritadeira elétrica quanto no forno convencional. Além da sugestão de recheio com catupiry, a receita permite adaptações ao seu paladar, com opções como queijo meia cura, frango com requeijão ou calabresa. É uma excelente opção para o café da tarde, acompanhado de café ou chá, além de servir como ótimo acompanhamento para sopas e caldos.

Diferentes tipos e formatos de pão

Pão de batata por Cesarz | Shutterstock
Pão francês por Odu Mazza | Shutterstock
Pão de forma de liquidificador por GARAGE38 | Shutterstock
Pão doce por Reprodução
Pão de queijo por Shutterstock
Pão de centeio  por Freepik
Pãozinho delícia por Reprodução
Pão de mandioquinha (Odu Mazza | Shutterstock) por Odu Mazza | Shutterstock
[Pão doce de abóbora por Imagem: Sea Wave | Shutterstock
Pão de banana com chocolate (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Pão de aveia (Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock) por Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock
Bao, pão chinês assado no vapor (Imagem: L.F | Shutterstock) por
1 de 12
Pão de batata por Cesarz | Shutterstock

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de leite morno (120 ml);

1/2 pacote de fermento biológico seco (5 g);

2 ovos;

2 colheres (sopa) de manteiga (40 g);

2 batatas;

3 colheres (sopa) de açúcar (40 g);

3 xícaras (chá) de farinha de trigo (350 g);

Catupiry a gosto;

1 gema.

Modo de preparo

Para começar, organize a bancada separando todos os ingredientes e deixando a manteiga derretida, a gema e os dois ovos batidos para agilizar o processo. Em seguida, cozinhe as batatas, preferencialmente no vapor para evitar o excesso de umidade, por cerca de 20 minutos, até ficarem bem macias. Amasse cuidadosamente com um garfo enquanto ainda estiverem mornas, pois isso facilita a mistura aos demais itens e auxilia na ativação do fermento.

Em uma tigela, junte o leite morno, o açúcar e o fermento biológico seco. Misture bem, cubra com um pano limpo e deixe descansar por cerca de 5 minutos, até o fermento ativar. Na sequência, adicione a manteiga derretida, os ovos batidos e as batatas amassadas, mexendo até obter uma mistura homogênea.

Comece a incorporar a farinha de trigo aos poucos. O ponto crucial da receita está na textura: a massa não deve ficar seca, portanto adicione o ingrediente gradualmente apenas até não conseguir mais mexer com a colher no recipiente. Transfira para uma bancada enfarinhada e sove por aproximadamente 10 minutos, até obter uma massa lisa que comece a soltar das mãos sem perder a maciez. Se necessário, acrescente até 100 gramas extras de farinha, aos poucos, para atingir a consistência ideal.

Cubra a massa e deixe descansar por cerca de 1 hora ou até dobrar de tamanho. Após a fermentação, divida a massa em três partes grandes e, depois, corte cada uma em mais três porções iguais, totalizando nove pedaços.

Para rechear, abra uma porção da massa na palma da mão, coloque a quantidade desejada de catupiry bem ao centro e puxe as bordas para o meio, moldando uma bolinha bem fechada para o recheio não vazar. Acomode os pãezinhos no cesto da air fryer e pincele a superfície de cada um com a gema batida reservada no início.

Leve para assar na airfryer preaquecida a 180 ºC por 8 minutos. Em seguida, reduza a temperatura para 160 ºC e deixe por mais 10 minutos, até que fiquem bem assados e dourados. Assim que terminar o tempo, retire os pães recheados e sirva-os ainda quentes no café da tarde.

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Receita Pão

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