Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Se você se relaciona com uma mulher que banca ela mesma seus próprios luxos...' - Apresentadora manda recado afiado sobre mulheres independentes

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:54
Ana Maria Braga aproveitou a abertura do Mais Você desta quarta-feira (26) para trazer uma reflexão sobre a dinâmica das relações amorosas. Conhecida por usar o tradicional 'Pensamento do Dia' para cutucar comportamentos do dia a dia, a apresentadora da TV Globo direcionou seu conselho a homens e mulheres que buscam construir conexões sólidas.
Fazenda de Ana Maria Braga
Logo no inicio da atração, a comunicadora destacou que o afeto e a consideração mútua se tornam os únicos pilares essenciais quando há independência financeira em jogo. "Se você se relaciona com uma mulher que banca ela mesma seus próprios luxos, a única coisa que vai prendê-la a você é a forma como você a trata", afirmou.
Com seu estilo irreverente, Ana Maria fez questão de alertar o público no estúdio e os telespectadores em casa: "Fica a dica para meninos e meninas", disse ela ao lado do parceiro Louro Mané.