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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Se você se relaciona com uma mulher que banca ela mesma seus próprios luxos...' - Apresentadora manda recado afiado sobre mulheres independentes

Frase desta quarta-feira (26) é um conselho sobre relacionamentos e autonomia financeira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:54

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga aproveitou a abertura do Mais Você desta quarta-feira (26) para trazer uma reflexão sobre a dinâmica das relações amorosas. Conhecida por usar o tradicional 'Pensamento do Dia' para cutucar comportamentos do dia a dia, a apresentadora da TV Globo direcionou seu conselho a homens e mulheres que buscam construir conexões sólidas.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Logo no inicio da atração, a comunicadora destacou que o afeto e a consideração mútua se tornam os únicos pilares essenciais quando há independência financeira em jogo. "Se você se relaciona com uma mulher que banca ela mesma seus próprios luxos, a única coisa que vai prendê-la a você é a forma como você a trata", afirmou.