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007: Robert Pattinson é anunciado como novo James Bond; veja as primeiras imagens

Ator de 'Crepúsculo' e 'The Batman' foi confirmado nesta segunda-feira (16) como sucessor de Daniel Craig; anúncio surpreendeu fãs nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12:55

007: Robert Pattinson é o novo James Bond Crédito: Divulgação

Robert Pattinson é o novo James Bond. O ator britânico foi anunciado nesta segunda-feira (16) como o sucessor de Daniel Craig no papel do agente 007. A confirmação foi divulgada nos perfis oficiais do personagem nas redes sociais, em publicações feitas em parceria com a Amazon e a MGM.

Em uma das postagens, a equipe responsável pela franquia anunciou: "Identidade confirmada". Outra publicação trouxe uma imagem de Pattinson caracterizado como o espião, usando um terno preto e segurando uma arma.

Atores que já assumiram o papel de James Bond 1 de 27

A escolha encerra meses de especulações sobre quem assumiria o papel. Há cerca de dez dias, o The Hollywood Reporter noticiou que o ator havia feito testes para interpretar o personagem no fim de outubro. Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor também apareciam entre os nomes cotados.

Em comunicado enviado à imprensa, Pattinson comemorou a oportunidade e descreveu o convite como a realização de um sonho.

Atores que já assumiram o papel de James Bond 1 de 27

"James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema, e ser incumbido de interpretar o 007 é a honra de uma vida (...). Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco. Não poderia estar mais entusiasmado com esta parceria e com o trabalho que temos pela frente com esta equipe fantástica", afirmou.

Identity Confirmed https://t.co/FCU5A9c1wk — James Bond (@007) November 16, 2026

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

De 'Crepúsculo' a Batman

Pattinson ficou conhecido mundialmente por interpretar Edward Cullen na saga 'Crepúsculo', no fim dos anos 2000. A atuação chegou a virar motivo de piadas na internet e, durante um período, o ator ficou associado ao personagem do vampiro.

Depois dos filmes da franquia, ele passou a investir em produções fora do circuito dos grandes blockbusters e conquistou reconhecimento da crítica. Em 2019, contracenou com Willem Dafoe em 'O Farol'.

No ano seguinte, participou de 'O Diabo de Cada Dia' e 'Tenet', dirigido por Christopher Nolan. A aproximação com o grande público ganhou força em 2022, quando assumiu o papel de Bruce Wayne em 'The Batman', uma versão mais jovem do herói.