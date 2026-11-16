007: Robert Pattinson é anunciado como novo James Bond; veja as primeiras imagens

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Giuliana Mancini
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12:55
Robert Pattinson é o novo James Bond. O ator britânico foi anunciado nesta segunda-feira (16) como o sucessor de Daniel Craig no papel do agente 007. A confirmação foi divulgada nos perfis oficiais do personagem nas redes sociais, em publicações feitas em parceria com a Amazon e a MGM.
Em uma das postagens, a equipe responsável pela franquia anunciou: "Identidade confirmada". Outra publicação trouxe uma imagem de Pattinson caracterizado como o espião, usando um terno preto e segurando uma arma.
Atores que já assumiram o papel de James Bond
A escolha encerra meses de especulações sobre quem assumiria o papel. Há cerca de dez dias, o The Hollywood Reporter noticiou que o ator havia feito testes para interpretar o personagem no fim de outubro. Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor também apareciam entre os nomes cotados.
Em comunicado enviado à imprensa, Pattinson comemorou a oportunidade e descreveu o convite como a realização de um sonho.
Atores que já assumiram o papel de James Bond
"James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema, e ser incumbido de interpretar o 007 é a honra de uma vida (...). Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco. Não poderia estar mais entusiasmado com esta parceria e com o trabalho que temos pela frente com esta equipe fantástica", afirmou.
De 'Crepúsculo' a Batman
Pattinson ficou conhecido mundialmente por interpretar Edward Cullen na saga 'Crepúsculo', no fim dos anos 2000. A atuação chegou a virar motivo de piadas na internet e, durante um período, o ator ficou associado ao personagem do vampiro.
Depois dos filmes da franquia, ele passou a investir em produções fora do circuito dos grandes blockbusters e conquistou reconhecimento da crítica. Em 2019, contracenou com Willem Dafoe em 'O Farol'.
No ano seguinte, participou de 'O Diabo de Cada Dia' e 'Tenet', dirigido por Christopher Nolan. A aproximação com o grande público ganhou força em 2022, quando assumiu o papel de Bruce Wayne em 'The Batman', uma versão mais jovem do herói.
O ator está gravando a sequência do filme, que tem estreia prevista para 2028. Nos últimos anos, também esteve em produções como 'Mickey 17', 'O Drama', 'A Odisseia' e 'Primetime'.