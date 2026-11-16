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007: Robert Pattinson é anunciado como novo James Bond; veja as primeiras imagens

Ator de 'Crepúsculo' e 'The Batman' foi confirmado nesta segunda-feira (16) como sucessor de Daniel Craig; anúncio surpreendeu fãs nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12:55

007: Robert Pattinson é o novo James Bond
007: Robert Pattinson é o novo James Bond Crédito: Divulgação

Robert Pattinson é o novo James Bond. O ator britânico foi anunciado nesta segunda-feira (16) como o sucessor de Daniel Craig no papel do agente 007. A confirmação foi divulgada nos perfis oficiais do personagem nas redes sociais, em publicações feitas em parceria com a Amazon e a MGM.

Em uma das postagens, a equipe responsável pela franquia anunciou: "Identidade confirmada". Outra publicação trouxe uma imagem de Pattinson caracterizado como o espião, usando um terno preto e segurando uma arma.

Atores que já assumiram o papel de James Bond

Sean Connery como 007 por Divulgação
Sean Connery como 007 por Divulgação
Sean Connery como 007 por Divulgação
Sean Connery como 007 por Divulgação
Sean Connery em "007 Contra o Satânico Dr. No" (1962) por Divulgação
George Lazenby como 007 por Divulgação
George Lazenby como 007 por Divulgação
George Lazenby como 007 por Divulgação
George Lazenby como James Bond em '007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade' (1969) por Divulgação
Roger Moore como 007 por Divulgação
Roger Moore como 007 por Divulgação
Roger Moore como 007 por Divulgação
Roger Moore como 007 por Divulgação
Timothy Dalton como 007 por Divulgação
Timothy Dalton como 007 por Divulgação
Timothy Dalton como 007 por Divulgação
Timothy Dalton em "007: Permissão Para Matar" (1989) por Divulgação
Pierce Brosnan em '007 - O Mundo não é o Bastante' por Divulgação
Pierce Brosnan como 007 por Divulgação
Pierce Brosnan como 007 por Divulgação
Pierce Brosnan como 007 por Divulgação
Daniel Craig como 007 por Divulgação
Daniel Craig como 007 por Divulgação
Daniel Craig como 007 por Divulgação
Daniel Craig como James Bond por Divulgação
Daniel Craig em cena de '007 - Sem Tempo Para Morrer' por Divulgação
007: Robert Pattinson é o novo James Bond por Divulgação
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Sean Connery como 007 por Divulgação

A escolha encerra meses de especulações sobre quem assumiria o papel. Há cerca de dez dias, o The Hollywood Reporter noticiou que o ator havia feito testes para interpretar o personagem no fim de outubro. Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor também apareciam entre os nomes cotados.

Em comunicado enviado à imprensa, Pattinson comemorou a oportunidade e descreveu o convite como a realização de um sonho.

Atores que já assumiram o papel de James Bond

Sean Connery como 007 por Divulgação
Sean Connery como 007 por Divulgação
Sean Connery como 007 por Divulgação
Sean Connery como 007 por Divulgação
Sean Connery em "007 Contra o Satânico Dr. No" (1962) por Divulgação
George Lazenby como 007 por Divulgação
George Lazenby como 007 por Divulgação
George Lazenby como 007 por Divulgação
George Lazenby como James Bond em '007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade' (1969) por Divulgação
Roger Moore como 007 por Divulgação
Roger Moore como 007 por Divulgação
Roger Moore como 007 por Divulgação
Roger Moore como 007 por Divulgação
Timothy Dalton como 007 por Divulgação
Timothy Dalton como 007 por Divulgação
Timothy Dalton como 007 por Divulgação
Timothy Dalton em "007: Permissão Para Matar" (1989) por Divulgação
Pierce Brosnan em '007 - O Mundo não é o Bastante' por Divulgação
Pierce Brosnan como 007 por Divulgação
Pierce Brosnan como 007 por Divulgação
Pierce Brosnan como 007 por Divulgação
Daniel Craig como 007 por Divulgação
Daniel Craig como 007 por Divulgação
Daniel Craig como 007 por Divulgação
Daniel Craig como James Bond por Divulgação
Daniel Craig em cena de '007 - Sem Tempo Para Morrer' por Divulgação
007: Robert Pattinson é o novo James Bond por Divulgação
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Sean Connery como 007 por Divulgação

"James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema, e ser incumbido de interpretar o 007 é a honra de uma vida (...). Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco. Não poderia estar mais entusiasmado com esta parceria e com o trabalho que temos pela frente com esta equipe fantástica", afirmou.

De 'Crepúsculo' a Batman

Pattinson ficou conhecido mundialmente por interpretar Edward Cullen na saga 'Crepúsculo', no fim dos anos 2000. A atuação chegou a virar motivo de piadas na internet e, durante um período, o ator ficou associado ao personagem do vampiro.

Depois dos filmes da franquia, ele passou a investir em produções fora do circuito dos grandes blockbusters e conquistou reconhecimento da crítica. Em 2019, contracenou com Willem Dafoe em 'O Farol'.

No ano seguinte, participou de 'O Diabo de Cada Dia' e 'Tenet', dirigido por Christopher Nolan. A aproximação com o grande público ganhou força em 2022, quando assumiu o papel de Bruce Wayne em 'The Batman', uma versão mais jovem do herói.

O ator está gravando a sequência do filme, que tem estreia prevista para 2028. Nos últimos anos, também esteve em produções como 'Mickey 17', 'O Drama', 'A Odisseia' e 'Primetime'.

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