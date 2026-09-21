ESTILO DE VIDA

1 colher de linhaça no copo de água: para que serve o gel caseiro e por que ele recomendado para controlar fios brancos e até o frizz

A mucilagem liberada pela linhaça durante o preparo cria um gel leve que pode facilitar a definição e alinhar cabelos grisalhos



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:37

Gel caseiro de linhaça pode ajudar na definição e no controle de fios arrepiados Crédito: Ilustração gerada por IA

Um ingrediente comum na cozinha pode ganhar espaço na rotina de cuidados com os cabelos. Quando fervida em água, a linhaça libera uma substância gelatinosa que pode ser usada como finalizador para ajudar a alinhar os fios e reduzir a aparência do frizz.

A mistura chama atenção principalmente entre pessoas que mantêm os cabelos grisalhos naturais. Com o avanço da idade, mudanças na estrutura dos fios podem deixá-los mais secos, quebradiços ou difíceis de modelar, embora essas características variem bastante de pessoa para pessoa.

Como cuidar de cabelos brancos 1 de 5

Nesse caso, o gel atua principalmente no acabamento. A mucilagem liberada pelas sementes envolve temporariamente os fios e pode facilitar a definição de cabelos ondulados, cacheados ou crespos, além de controlar pequenos arrepiados.

Como a linhaça se transforma em gel?

O efeito acontece por causa da mucilagem presente na linhaça. Ao entrar em contato com a água quente, essa substância solúvel se desprende das sementes e deixa o líquido mais espesso.

Depois de frio e coado, o preparo ganha consistência semelhante à de um gel para cabelos. Uma proporção simples utilizada em receitas caseiras combina cerca de uma colher de sopa de linhaça com um copo de água.

A textura permite espalhar pequenas quantidades pelo comprimento sem necessariamente deixar os fios rígidos. O resultado, porém, depende da quantidade aplicada, do tipo de cabelo e dos produtos utilizados anteriormente.

Por que os cabelos grisalhos podem ficar mais arrepiados?

O embranquecimento acontece pela redução progressiva da produção de melanina nos folículos capilares. Ao mesmo tempo, o envelhecimento pode provocar outras mudanças na fibra, como alterações de espessura, brilho e textura.

Isso não significa que todo cabelo branco seja naturalmente seco. Ainda assim, algumas pessoas percebem fios grisalhos mais ásperos ou difíceis de controlar, o que aumenta a procura por produtos capazes de melhorar o acabamento.

Finalizadores formadores de filme podem ajudar justamente nessa etapa. Eles não revertem o embranquecimento nem modificam permanentemente a estrutura do cabelo, mas podem deixar a superfície mais uniforme enquanto permanecem nos fios.

Como aplicar sem deixar o cabelo pesado?

A quantidade faz diferença. Depois de lavar os cabelos, uma pequena porção do gel pode ser espalhada sobre os fios úmidos, principalmente nas regiões onde o frizz costuma aparecer com maior intensidade.

Quem tem cabelo ondulado, cacheado ou crespo também pode amassar as mechas de baixo para cima para favorecer a definição. Caso os fios fiquem rígidos ou com resíduos depois de secos, vale reduzir a quantidade utilizada na próxima aplicação.

Outra possibilidade é concentrar o produto apenas no comprimento e nas áreas mais arrepiadas. Assim, o gel funciona como recurso de finalização sem sobrecarregar a raiz.

Gel de linhaça hidrata o cabelo?

Apesar de muitas receitas caseiras classificarem o gel como uma forma de “hidratação”, seu efeito mais evidente é cosmético e temporário. A mucilagem ajuda a revestir os fios, contribuindo para maciez, definição e menor aparência de frizz.

Por isso, o preparo não substitui cuidados indicados para problemas no couro cabeludo, queda excessiva, quebra intensa ou ressecamento persistente. Alterações importantes nos cabelos devem ser avaliadas por um dermatologista.