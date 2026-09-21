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1 colher de linhaça no copo de água: para que serve o gel caseiro e por que ele recomendado para controlar fios brancos e até o frizz

A mucilagem liberada pela linhaça durante o preparo cria um gel leve que pode facilitar a definição e alinhar cabelos grisalhos

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:37

Gel caseiro de linhaça pode ajudar na definição e no controle de fios arrepiados
Gel caseiro de linhaça pode ajudar na definição e no controle de fios arrepiados Crédito: Ilustração gerada por IA

Um ingrediente comum na cozinha pode ganhar espaço na rotina de cuidados com os cabelos. Quando fervida em água, a linhaça libera uma substância gelatinosa que pode ser usada como finalizador para ajudar a alinhar os fios e reduzir a aparência do frizz.

A mistura chama atenção principalmente entre pessoas que mantêm os cabelos grisalhos naturais. Com o avanço da idade, mudanças na estrutura dos fios podem deixá-los mais secos, quebradiços ou difíceis de modelar, embora essas características variem bastante de pessoa para pessoa.

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Nesse caso, o gel atua principalmente no acabamento. A mucilagem liberada pelas sementes envolve temporariamente os fios e pode facilitar a definição de cabelos ondulados, cacheados ou crespos, além de controlar pequenos arrepiados.

Como a linhaça se transforma em gel?

O efeito acontece por causa da mucilagem presente na linhaça. Ao entrar em contato com a água quente, essa substância solúvel se desprende das sementes e deixa o líquido mais espesso.

Depois de frio e coado, o preparo ganha consistência semelhante à de um gel para cabelos. Uma proporção simples utilizada em receitas caseiras combina cerca de uma colher de sopa de linhaça com um copo de água.

A textura permite espalhar pequenas quantidades pelo comprimento sem necessariamente deixar os fios rígidos. O resultado, porém, depende da quantidade aplicada, do tipo de cabelo e dos produtos utilizados anteriormente.

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Por que os cabelos grisalhos podem ficar mais arrepiados?

O embranquecimento acontece pela redução progressiva da produção de melanina nos folículos capilares. Ao mesmo tempo, o envelhecimento pode provocar outras mudanças na fibra, como alterações de espessura, brilho e textura.

Isso não significa que todo cabelo branco seja naturalmente seco. Ainda assim, algumas pessoas percebem fios grisalhos mais ásperos ou difíceis de controlar, o que aumenta a procura por produtos capazes de melhorar o acabamento.

Finalizadores formadores de filme podem ajudar justamente nessa etapa. Eles não revertem o embranquecimento nem modificam permanentemente a estrutura do cabelo, mas podem deixar a superfície mais uniforme enquanto permanecem nos fios.

Como aplicar sem deixar o cabelo pesado?

A quantidade faz diferença. Depois de lavar os cabelos, uma pequena porção do gel pode ser espalhada sobre os fios úmidos, principalmente nas regiões onde o frizz costuma aparecer com maior intensidade.

Quem tem cabelo ondulado, cacheado ou crespo também pode amassar as mechas de baixo para cima para favorecer a definição. Caso os fios fiquem rígidos ou com resíduos depois de secos, vale reduzir a quantidade utilizada na próxima aplicação.

Outra possibilidade é concentrar o produto apenas no comprimento e nas áreas mais arrepiadas. Assim, o gel funciona como recurso de finalização sem sobrecarregar a raiz.

Gel de linhaça hidrata o cabelo?

Apesar de muitas receitas caseiras classificarem o gel como uma forma de “hidratação”, seu efeito mais evidente é cosmético e temporário. A mucilagem ajuda a revestir os fios, contribuindo para maciez, definição e menor aparência de frizz.

Por isso, o preparo não substitui cuidados indicados para problemas no couro cabeludo, queda excessiva, quebra intensa ou ressecamento persistente. Alterações importantes nos cabelos devem ser avaliadas por um dermatologista.

Para quem busca apenas controlar os fios grisalhos arrepiados, porém, o gel de linhaça aparece como uma alternativa simples de finalização, desde que seja aplicado em pequenas quantidades e ajustado à resposta de cada cabelo.

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