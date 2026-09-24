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10 músicas escritas por Rick, da dupla com Renner, que fizeram sucesso na voz de outros artistas

Cantor, que faleceu em um acidente de helicóptero, eternizou letras nas vozes de gigantes do sertanejo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:16

Rick Sollo
Rick Sollo Crédito: Reprodução | Instagram

Os fãs de sertanejo estão em luto com a confirmação da morte de Rick, da dupla com Renner. O artista de 59 anos perdeu a vida em um acidente de helicóptero na manhã desta terça-feira (22). A aeronave caiu na região de Santa Catarina durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim. Segundo as equipes de resgate, ninguém sobreviveu.

Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero

Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram
Publicação repostada por Rick horas antes do acidente aéreo por Reprodução/Instagram
Casada há mais de 40 anos com Rick, viúva se despede do cantor por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram

Apesar de ser conhecido pelo público devido às décadas de palco ao lado de Renner, muita gente não sabe que ele era um compositor de mão cheia e responsável escrever canções que marcaram gerações.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que caiu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

O romantismo e a melancolia característica de suas letras foram disputados pelos maiores nomes do gênero. O talento o transformou em um dos maiores compositores dos anos 1990 e 2000.

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Confira 10 músicas que foram escritas por Rick e fizeram sucesso na voz de outros artistas

  • 1. Página de Amigos - Chitãozinho & Xororó

  • 2. Hoje Eu Sei - João Paulo & Daniel

3. Só Dá Você na Minha Vida - João Paulo & Daniel

4. Poeira da Estrada - João Paulo & Daniel

5. Agenda Rabiscada - Cleiton & Camargo

6. Difícil Não Falar de Amor - Daniel

7. Um Beijo Pra Me Enlouquecer - Daniel

8. Apaixonado por Você - Gino & Geno

9. Coração Cigano - Gino & Geno

10. Amor de Violeiro - Eduardo Costa

Leia mais

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Tags:

Música Cantor Sertanejo Sertanejo Dupla Sertaneja Rick Sollo Rick & Renner Rick E Renner

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