10 músicas escritas por Rick, da dupla com Renner, que fizeram sucesso na voz de outros artistas

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:16
Os fãs de sertanejo estão em luto com a confirmação da morte de Rick, da dupla com Renner. O artista de 59 anos perdeu a vida em um acidente de helicóptero na manhã desta terça-feira (22). A aeronave caiu na região de Santa Catarina durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim. Segundo as equipes de resgate, ninguém sobreviveu.
Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero
Apesar de ser conhecido pelo público devido às décadas de palco ao lado de Renner, muita gente não sabe que ele era um compositor de mão cheia e responsável escrever canções que marcaram gerações.
Veja quem são os passageiros do helicóptero que caiu em SC
O romantismo e a melancolia característica de suas letras foram disputados pelos maiores nomes do gênero. O talento o transformou em um dos maiores compositores dos anos 1990 e 2000.
3. Só Dá Você na Minha Vida - João Paulo & Daniel
4. Poeira da Estrada - João Paulo & Daniel
5. Agenda Rabiscada - Cleiton & Camargo
6. Difícil Não Falar de Amor - Daniel
7. Um Beijo Pra Me Enlouquecer - Daniel
8. Apaixonado por Você - Gino & Geno
9. Coração Cigano - Gino & Geno
10. Amor de Violeiro - Eduardo Costa