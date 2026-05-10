DIA ESPECIAL

100 mensagens de Dia das Mães para enviar no WhatsApp: veja frases para mães, avós, madrinhas e clientes

Lista reúne textos emocionantes e prontos para compartilhar no Dia das Mães

Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2026 às 00:00

WhatsApp Crédito: Shutterstock

O Dia das Mães costuma lotar grupos de família, redes sociais e conversas no WhatsApp com homenagens cheias de carinho. Para quem ainda não sabe o que escrever, reunimos 100 mensagens divididas por públicos, com frases mais completas para enviar para mães, avós, madrinhas, sogras, amigas e clientes.

Mensagens para mães

1. Feliz Dia das Mães para a mulher que me ensinou, com amor e coragem, tudo o que realmente importa na vida.

2. Mãe, seu abraço continua sendo meu lugar favorito no mundo, independentemente da idade que eu tenha.

3. Obrigado por cada cuidado silencioso, cada conselho sincero e cada gesto de amor ao longo da vida.

4. Hoje é seu dia, mas a verdade é que você merece ser celebrada todos os dias do ano.

5. Seu amor transformou minha vida desde o primeiro instante e continua sendo meu maior porto seguro.

6. Nenhuma palavra consegue explicar o tamanho da minha gratidão por tudo o que você faz diariamente.

7. Feliz Dia das Mães para quem nunca soltou minha mão, nem mesmo nos momentos mais difíceis.

8. Sua força sempre foi inspiração para mim e para toda nossa família.

9. Mãe, você é uma das pessoas mais importantes da minha história e da minha vida.

10. Que seu Dia das Mães seja tão especial quanto o carinho que você espalha por onde passa.

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11. Obrigado por sempre acreditar em mim, até quando eu mesmo duvidei da minha capacidade.

12. Seu amor deixa tudo mais leve, mais bonito e mais seguro.

13. Feliz Dia das Mães para quem transformou sacrifícios em amor sem nunca reclamar.

14. Você é exemplo de coragem, cuidado e dedicação todos os dias.

15. Mãe, sua presença faz qualquer lugar parecer casa.

16. Que hoje você receba um pouco de todo amor que entrega diariamente para nossa família.

17. Seu colo continua sendo um dos lugares mais acolhedores do mundo.

18. Feliz Dia das Mães para quem fez da minha felicidade uma prioridade desde sempre.

19. Você merece um dia cheio de carinho, paz e momentos especiais.

20. Obrigado por cada renúncia silenciosa feita por amor à família.

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Mensagens para avó

21. Feliz Dia das Mães para a melhor avó do mundo, dona dos abraços mais acolhedores da família.

22. Vó, sua presença deixa qualquer lugar mais leve, mais feliz e cheio de amor.

23. Obrigado pelas histórias, pelos conselhos e pelo carinho que atravessa gerações.

24. Seu colo continua sendo um dos lugares mais seguros e especiais da minha vida.

25. Você construiu uma família cercada de amor e esse é seu maior legado.

26. Feliz Dia das Mães para quem sempre cuidou de todos com paciência e generosidade.

27. Vó, seu carinho é daqueles que a gente leva para a vida inteira.

28. Sua força e sua dedicação inspiram toda a nossa família diariamente.

29. Que seu dia seja repleto do mesmo amor que você oferece para todos ao redor.

30. Feliz Dia das Mães para uma avó tão especial, amorosa e inesquecível.

31. Seu cuidado deixou marcas lindas em toda nossa família.

32. Vó, você é exemplo de acolhimento, sabedoria e amor verdadeiro.

33. Obrigado por transformar momentos simples em memórias inesquecíveis.

34. Seu abraço continua sendo sinônimo de paz e proteção.

35. Feliz Dia das Mães para quem sempre teve amor sobrando para oferecer.

36. Que nunca faltem motivos para sorrir e celebrar sua vida.

37. Sua presença é um presente para toda a família.

38. Vó, seu amor atravessa o tempo e permanece em cada lembrança feliz.

39. Hoje é dia de homenagear a mulher forte e carinhosa que você sempre foi.

40. Que seu Dia das Mães seja tão lindo quanto o amor que você espalha.

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Mensagens para madrinha

41. Feliz Dia das Mães para uma madrinha que sempre esteve presente com amor e cuidado.

42. Sua presença na minha vida sempre trouxe acolhimento, carinho e proteção.

43. Obrigado por cada conselho, cada incentivo e cada demonstração de afeto.

44. Madrinha, você ocupa um lugar muito especial no meu coração.

45. Que nunca faltem motivos para sorrir e celebrar a mulher incrível que você é.

46. Feliz Dia das Mães para quem transforma pequenos gestos em grandes demonstrações de amor.

47. Sua generosidade e seu carinho fazem diferença na vida de muitas pessoas.

48. Tenho muita sorte de ter uma madrinha tão presente e especial.

49. Hoje é dia de homenagear mulheres fortes, amorosas e inspiradoras como você.

50. Que seu Dia das Mães seja cheio de felicidade, amor e momentos inesquecíveis.

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51. Obrigado por sempre me receber com tanto carinho e atenção.

52. Você é daquelas pessoas que fazem a vida ficar mais leve e bonita.

53. Feliz Dia das Mães para uma madrinha que sempre cuidou de mim com tanto amor.

54. Seu apoio fez diferença em muitos momentos importantes da minha vida.

55. Que hoje você receba todo carinho que merece.

56. Sua forma de cuidar das pessoas é uma das coisas mais bonitas em você.

57. Madrinha, sua presença sempre trouxe segurança e acolhimento.

58. Você merece um dia cheio de amor, paz e felicidade.

59. Obrigado por ser exemplo de generosidade e carinho todos os dias.

60. Feliz Dia das Mães para uma mulher especial, forte e cheia de luz.

Mensagens para sogra

61. Feliz Dia das Mães para uma sogra tão querida e acolhedora.

62. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pela forma amorosa com que sempre me recebeu.

63. Sua família reflete todo amor e dedicação que você construiu ao longo da vida.

64. Que seu dia seja cheio de felicidade, paz e momentos especiais.

65. Você merece todo reconhecimento pela mulher incrível que é.

66. Feliz Dia das Mães para quem espalha carinho por onde passa.

67. Sua presença torna qualquer encontro mais leve e especial.

68. Obrigado por sempre me tratar com tanto respeito e acolhimento.

69. Que nunca faltem saúde, amor e motivos para sorrir.

70. Hoje é dia de homenagear mulheres fortes e generosas como você.

71. Sua dedicação à família é admirável e inspiradora.

72. Feliz Dia das Mães para uma sogra cheia de carinho e sabedoria.

73. Você faz diferença na vida de todos ao seu redor.

74. Que este dia seja tão especial quanto o amor que você oferece diariamente.

75. Obrigado por cada gesto de cuidado e acolhimento ao longo do tempo.

76. Sua força e seu carinho deixam marcas bonitas na nossa família.

77. Feliz Dia das Mães para quem sempre soube receber todos com amor.

78. Você merece um dia cercado de carinho e felicidade.

79. Sua presença faz nossa família ficar ainda mais unida.

80. Que Deus abençoe sua vida com muita saúde e alegria.

Mensagens para clientes

81. Neste Dia das Mães, desejamos muito amor, felicidade e momentos especiais para você e sua família.

82. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres que transformam cuidado em amor diariamente.

83. Que esta data seja marcada por abraços sinceros, carinho e boas lembranças.

84. Hoje celebramos a força e a dedicação de todas as mães que fazem parte da nossa história.

85. Receba nossa homenagem e o desejo de um Dia das Mães cheio de alegria e afeto.

86. Que nunca faltem saúde, amor e felicidade na sua caminhada.

87. Feliz Dia das Mães para mulheres que inspiram diariamente com carinho e dedicação.

88. Nossa equipe deseja um domingo especial, cercado de amor e boas energias.

89. Que o amor recebido neste Dia das Mães acompanhe você durante todo o ano.

90. Hoje é dia de homenagear mulheres incríveis que transformam vidas com amor.

91. Feliz Dia das Mães para todas as clientes que fazem parte da nossa trajetória.

92. Que esta data traga muitos motivos para sorrir e celebrar em família.

93. Desejamos um Dia das Mães cheio de paz, carinho e momentos inesquecíveis.

94. Obrigado por fazer parte da nossa história com tanto carinho e confiança.

95. Que nunca faltem amor, saúde e felicidade ao lado das pessoas que você ama.

96. Feliz Dia das Mães para mulheres fortes, acolhedoras e inspiradoras.

97. Nossa homenagem a todas as mães que tornam o mundo mais humano e cheio de afeto.

98. Que este domingo seja marcado por abraços, sorrisos e muito amor em família.

99. Receba nosso carinho e o desejo de um Dia das Mães especial e inesquecível.