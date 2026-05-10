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100 mensagens de Dia das Mães para enviar no WhatsApp: veja frases para mães, avós, madrinhas e clientes

Lista reúne textos emocionantes e prontos para compartilhar no Dia das Mães

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2026 às 00:00

WhatsApp
WhatsApp Crédito: Shutterstock

O Dia das Mães costuma lotar grupos de família, redes sociais e conversas no WhatsApp com homenagens cheias de carinho. Para quem ainda não sabe o que escrever, reunimos 100 mensagens divididas por públicos, com frases mais completas para enviar para mães, avós, madrinhas, sogras, amigas e clientes.

Mensagens para mães

1. Feliz Dia das Mães para a mulher que me ensinou, com amor e coragem, tudo o que realmente importa na vida.

2. Mãe, seu abraço continua sendo meu lugar favorito no mundo, independentemente da idade que eu tenha.

3. Obrigado por cada cuidado silencioso, cada conselho sincero e cada gesto de amor ao longo da vida.

4. Hoje é seu dia, mas a verdade é que você merece ser celebrada todos os dias do ano.

5. Seu amor transformou minha vida desde o primeiro instante e continua sendo meu maior porto seguro.

6. Nenhuma palavra consegue explicar o tamanho da minha gratidão por tudo o que você faz diariamente.

7. Feliz Dia das Mães para quem nunca soltou minha mão, nem mesmo nos momentos mais difíceis.

8. Sua força sempre foi inspiração para mim e para toda nossa família.

9. Mãe, você é uma das pessoas mais importantes da minha história e da minha vida.

10. Que seu Dia das Mães seja tão especial quanto o carinho que você espalha por onde passa.

10 filmes para assistir com sua mãe no Dia das Mães

Uma segunda chance, filme de 2026 baseado no livro homônimo de Colleen Hoover. Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos na prisão por um erro trágico que resultou na morte do seu namorado. No presente, ela luta para se reconectar com a filha pequena. Disponível na Apple Tv e no Prime.  por Divulgação
Uma sexta-feira mais louca ainda, filme de 2025. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan estrelam como Tess e Anna Coleman em “Uma sexta-feira mais louca ainda!”, a aguardada sequência de Sexta-Feira Muito Louca (2003). A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora, Anna é mãe e tem uma futura enteada, enfrentando os desafios de unir duas famílias. No entanto, Tess e Anna logo descobrem que, sim, um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. Disponível no Disney+. por Reprodução
Perfeita é a Mãe!, filme de 2016. Quando três mães super trabalhadoras são levadas para além de seus limites, elas abandonam suas responsabilidades convencionais por uma sacudida de liberdade, diversão e auto-indulgência cômica. Disponível para aluguel/compra na Apple, Prime e Google Play. por Reprodução
Minha Mãe É uma Peça, filme de 2013. Dona Hermínia é uma mãe dedicada, mas os filhos a consideram chata. Desprezada, ela decide passar um tempo na casa de sua tia para desabafar e relembrar o passado. Disponível na Netflix, GloboPlay, ClaroTV e Prime.  por Reprodução
Red: Crescer é uma Fera, filme de 2022. Da Disney e da Pixar, “Red - Crescer é uma Fera” conta a história de Mei Lee, uma garota de 13 anos vivendo o caos típico da adolescência. Mas além de precisar lidar com a mãe superprotetora e as mudanças em seu corpo e relacionamentos, Mei tem outro pequeno problema: sempre que se emociona demais, ela vira um panda-vermelho gigante. Disponível no Disney+. por Reprodução
O Maior Amor do Mundo, filme de 2016. Nesta comédia romântica, cinco histórias associadas à maternidade se cruzam: Sandy (Jennifer Aniston) é uma mãe solteira com dois filhos, Bradley (Jason Sudeikis) é um pai solteiro com uma filha adolescente, Jesse (Kate Hudson) tem uma história complicada com a sua mãe, Kristin (Britt Robertson) nunca conheceu a sua mãe biológica e Miranda (Julia Roberts) é uma escritora de sucesso que abre mão de ter filhos para se dedicar à carreira. Disponível na Netflix, Apple, ClaroTV, YouTube e GooglePlay.  por Reprodução
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Uma segunda chance, filme de 2026 baseado no livro homônimo de Colleen Hoover. Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos na prisão por um erro trágico que resultou na morte do seu namorado. No presente, ela luta para se reconectar com a filha pequena. Disponível na Apple Tv e no Prime.  por Divulgação

11. Obrigado por sempre acreditar em mim, até quando eu mesmo duvidei da minha capacidade.

12. Seu amor deixa tudo mais leve, mais bonito e mais seguro.

13. Feliz Dia das Mães para quem transformou sacrifícios em amor sem nunca reclamar.

14. Você é exemplo de coragem, cuidado e dedicação todos os dias.

15. Mãe, sua presença faz qualquer lugar parecer casa.

16. Que hoje você receba um pouco de todo amor que entrega diariamente para nossa família.

17. Seu colo continua sendo um dos lugares mais acolhedores do mundo.

18. Feliz Dia das Mães para quem fez da minha felicidade uma prioridade desde sempre.

19. Você merece um dia cheio de carinho, paz e momentos especiais.

20. Obrigado por cada renúncia silenciosa feita por amor à família.

Veja opções de presentes para o Dia das Mães a partir de R$ 29,99

Pijama mãe e filha - o da mãe de R$ 99,99 por R$ 69,99 e o da filha de R$ 59,99 por R$ 49,99 Loja Marisa, Salvador Shopping por Divulgação
Sandália Ipanema de R$ 39,99 Loja Riachuelo, Salvador Shopping por Divulgação
Tênis Moleca por R$ 49,99 Loja Pernambucanas, Salvador Shopping por Divulgação
Calcinhas por R$ 29.99, cada Loja Conceito T, Estação Acesso Norte (metrô)  por Divulgação
Baby doll, um por 49.90 e três por R$ 129.99 Loja Conceito T,  Estação Acesso Norte (metrô) por Divulgação
Pijama de R$ 69,99 por R$ 49,99 Loja Marisa, Salvador Shopping por Divulgação
Kit Presente Dia das Mães Cuide-Se Bem Pessegura (2 itens) por R$ 59,90 Lojas O Boticário por Divulgação
Caixa de bombons de chocolate por R$ 59 Loja Kopenhagen, Shopping Paralela   por Divulgação
Caixa de bombons de chocolate por R$ 59 Loja Kopenhagen, Parque Shopping Bahia  por Divulgação
Blusa de linha de manga cumprida de R$ 79,99 Loja Pernambucanas, Salvador Shopping por Divulgação
Sandália por R$89,99 Loja da StudioZ, Parque Shopping Bahia    por Divulgação
Kit de Sabonete e sérum desodorante para as mãos L´Occitane por R$ 91,70 Loja  L´Occitane, Shopping Barra por Divulgação
Almofada temática por R$ 95 Loja Art em papel, Shopping Paralela  por Divulgação
Blusa Celeste por R$ 99,90 Loja Complementare, Parque Shopping Bahia   por Divulgação
Kit Presente Dia das Mães Cuide-se Bem Deleite (3 itens) por R$ 99,90 Lojas O Boticário por Divulgação
Conjunto Brinco e Colar Coração por R$ 109,80  Loja Carolina Costa Shopping Barra  por Divulgação
Viseira Live Essential por R$ 129,90 Loja Live, Parque Shopping Bahia  por Divulgação
Tamanco bico folha por R$ 149,99 Loja Constance, Parque Shopping Bahia por Divulgação
Tênis VL COURT Adidas, de 349,99 por 160,99 Loja Adidas, Outlet Premium por Divulgação
Kit Presente Dia Das Mães Her Code Splash (2 itens) por R$ 163,90  Lojas O Boticário   por Divulgação
Kit Presente Dia das Mães Floratta Rosé (2 itens) por R$ 174,90  Lojas O Boticário   por Divulgação
Mala de bordo, de R$ 239,99 por R$ 179,99 Loja Inovathi, Salvador Shopping por Divulgação
Kit Presente Dia das Mães Lily Cuidados (2 itens) por R$ 179,90  Lojas O Boticário  por Divulgação
Tênis Fila Ray Tracer TR Feminino, de 499,99 por 206,39 Loja Fila, Outlet Premium por Divulgação
Tênis JadaBDP, de R$ 449,99 por R$ 269,99  Loja Puma, Outlet Premium por Divulgação
2 tops Nike Pro, de R$ 559,98 por R$  299,99 Loja Nike, Outlet Premium por Divulgação
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Pijama mãe e filha - o da mãe de R$ 99,99 por R$ 69,99 e o da filha de R$ 59,99 por R$ 49,99 Loja Marisa, Salvador Shopping por Divulgação

Mensagens para avó

21. Feliz Dia das Mães para a melhor avó do mundo, dona dos abraços mais acolhedores da família.

22. Vó, sua presença deixa qualquer lugar mais leve, mais feliz e cheio de amor.

23. Obrigado pelas histórias, pelos conselhos e pelo carinho que atravessa gerações.

24. Seu colo continua sendo um dos lugares mais seguros e especiais da minha vida.

25. Você construiu uma família cercada de amor e esse é seu maior legado.

26. Feliz Dia das Mães para quem sempre cuidou de todos com paciência e generosidade.

27. Vó, seu carinho é daqueles que a gente leva para a vida inteira.

28. Sua força e sua dedicação inspiram toda a nossa família diariamente.

29. Que seu dia seja repleto do mesmo amor que você oferece para todos ao redor.

30. Feliz Dia das Mães para uma avó tão especial, amorosa e inesquecível.

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31. Seu cuidado deixou marcas lindas em toda nossa família.

32. Vó, você é exemplo de acolhimento, sabedoria e amor verdadeiro.

33. Obrigado por transformar momentos simples em memórias inesquecíveis.

34. Seu abraço continua sendo sinônimo de paz e proteção.

35. Feliz Dia das Mães para quem sempre teve amor sobrando para oferecer.

36. Que nunca faltem motivos para sorrir e celebrar sua vida.

37. Sua presença é um presente para toda a família.

38. Vó, seu amor atravessa o tempo e permanece em cada lembrança feliz.

39. Hoje é dia de homenagear a mulher forte e carinhosa que você sempre foi.

40. Que seu Dia das Mães seja tão lindo quanto o amor que você espalha.

Dia das Mães: veja a lista de presentes que ficaram mais baratos em 2026

apesar da alta em setores específicos, a média de preços da cesta de presentes subiu apenas 2,89%, ficando abaixo da inflação geral. Rovena Rosa/Agência Brasil  por AGENCIA BRASIL
Consumidores buscam alternativas no comércio para equilibrar as contas diante da valorização de itens de luxo. Tânia Rego/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Oportunidade de celebração: o custo para presentear as mães este ano está pesando menos que o custo de vida médio do brasileiro. Valter Campanato/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Com a inflação da cesta abaixo do IPCA, sobra mais fôlego para o planejamento das comemorações familiares. Tomaz Silva/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Pesquisa de preços é essencial em 2026, especialmente para itens de vestuário e cuidados pessoais que mantiveram reajustes moderados. Tânia Rêgo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Setor têxtil apresenta variações mínimas entre 2,2% e 3,4%, consolidando-se como boa opção de custo-benefício. Tânia Rêgo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Bijuterias aparecem como alternativa estratégica para fugir da alta de 26,81% registrada nas joias de ouro. Tânia Rêgo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Dia das Mães: veja a lista de presentes que ficaram mais baratos em 2026 por AGENCIA BRASIL
Deflação em bens duráveis e estabilidade no vestuário ajudam a neutralizar picos de preços de mimos tradicionais e sazonais. Rovena Rosa/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Flores naturais registram alta de 11,82% em 2026, tornando o gesto tradicional um dos itens com maior peso no orçamento para a data. Marcelo Camargo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Varejo aposta no setor de moda para atrair quem deseja sofisticação sem extrapolar o limite do cartão. Marcelo Camargo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
As flores naturais registraram alta de 11,82% em 2026, tornando-se um dos itens com maior peso na conta final para o Dia das Mães. Fabiano de Bruin/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Consumidores aproveitam que os preços para a data subiram menos que a inflação oficial para garantir o presente ideal. Fernando Frazão/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
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apesar da alta em setores específicos, a média de preços da cesta de presentes subiu apenas 2,89%, ficando abaixo da inflação geral. Rovena Rosa/Agência Brasil  por AGENCIA BRASIL

Mensagens para madrinha

41. Feliz Dia das Mães para uma madrinha que sempre esteve presente com amor e cuidado.

42. Sua presença na minha vida sempre trouxe acolhimento, carinho e proteção.

43. Obrigado por cada conselho, cada incentivo e cada demonstração de afeto.

44. Madrinha, você ocupa um lugar muito especial no meu coração.

45. Que nunca faltem motivos para sorrir e celebrar a mulher incrível que você é.

46. Feliz Dia das Mães para quem transforma pequenos gestos em grandes demonstrações de amor.

47. Sua generosidade e seu carinho fazem diferença na vida de muitas pessoas.

48. Tenho muita sorte de ter uma madrinha tão presente e especial.

49. Hoje é dia de homenagear mulheres fortes, amorosas e inspiradoras como você.

50. Que seu Dia das Mães seja cheio de felicidade, amor e momentos inesquecíveis.

Confira 33 livros para dar de presente no Dia das Mães

A última carta, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Beckett é um militar americano endurecido pelos horrores que já testemunhou na guerra. A não ser pela amizade sincera que tem com Ryan, um soldado de sua unidade, e com a cachorra Bagunça, ele perdeu a fé no amor e na humanidade. Até que Ryan o convence a se corresponder com sua irmã, Ella, que está do outro lado do mundo, em Telluride, no Colorado. Mesmo sem nunca tê-la conhecido pessoalmente, Beckett encontra refúgio nas cartas que os dois trocam e fica totalmente encantado por ela.  por Reprodução
Prometa que vai se lembrar de mim, de Abby Jimenez (Arqueiro). Conta a história de Samantha, que vive um romance intenso com o veterinário Xavier após um encontro memorável. O amor floresce, mas Samantha precisa se mudar para cuidar da mãe com demência avançada. Apesar da forte conexão, ela pede para ser esquecida, lutando contra a distância e o tempo. por Reprodução
A palavra que resta, de Stênio Gardel (Companhia das Letras). Neste primoroso romance de estreia, acompanhamos a trajetória de Raimundo, homem analfabeto que na juventude teve seu amor secreto brutalmente interrompido e que por cinquenta anos guardou consigo uma carta que nunca pôde ler. por Reprodução
Amor de redenção, de Francine Rivers (Verus). Angel aprendeu a não esperar dos homens nada além de traição. Vendida como prostituta ainda criança, a única maneira que ela encontra para sobreviver é mantendo o ódio bem vivo em seu coração. E o que ela mais odeia são os homens que a usaram, deixando-a com um imenso vazio interior.Até o dia em que ela conhece Michael Hosea. Um homem que busca o divino em todas as coisas, Michael obedece ao chamado de Deus para que se case com Angel e a ame incondicionalmente. Aos poucos, ele vai conquistando um lugar cada dia maior no coração de sua esposa, que começa a se abrir para ele. por Divulgação
O jardim das oliveiras, de Adélia Prado (Record).  Doze anos após o lançamento de sua última obra, Adélia Prado, vencedora dos prêmios Camões e Machado de Assis, retorna à poesia com O jardim das oliveiras , uma reunião de 105 poemas inéditos. por Reprodução
Meus amigos, de Fredrik Backman (Rocco). A maioria das pessoas nem sequer as percebe – três minúsculas figuras sentadas na ponta de um longo cais, no canto de uma das pinturas mais famosas do mundo. Em geral, pensam que é apenas uma bela representação do mar. Mas Louisa, uma jovem de dezoito anos com grande talento artístico e um passado trágico, sabe que há algo mais por trás da imagem e está determinada a descobrir a história daquelas enigmáticas figuras.  por Reprodução
O último instante, de Liane Moriarty (Intrínseca). Em uma viagem de avião como outra qualquer, uma mulher prevê quando e como cada passageiro vai morrer. Ninguém a leva a sério, até a primeira morte ser confirmada alguns meses depois. por Reprodução
A hora da estrela, de Clarice Lispector (Rocco). A nordestina Macabéa, a protagonista deA hora da estrela, é uma mulher miserável, que mal tem consciência de existir. Depois de perder seu único elo com o mundo, uma velha tia, ela viaja para o Rio, onde aluga um quarto, se emprega como datilógrafa e gasta suas horas ouvindo a Rádio Relógio. Apaixona-se, então, por Olímpico de Jesus, um metalúrgico nordestino, que logo a trai com uma colega de trabalho. Desesperada, Macabéa consulta uma cartomante, que lhe prevê um futuro luminoso, bem diferente do que a espera. por Divulgação
Querida Debbie, de Freida McFadden (Arqueiro). Debbie Mullen está furiosa. Há anos ela oferece seus melhores conselhos na coluna Querida Debbie, para a qual mulheres escrevem em busca de soluções para problemas do dia a dia.Em seu trabalho, Debbie ouve inúmeras esposas que são ignoradas, menosprezadas e até mesmo agredidas pelo marido. E sempre faz o possível para lhes apontar um caminho.Mas ultimamente sua própria vida está saindo do controle. As duas filhas adolescentes estão se comportando de forma estranha. Ela acabou de ser demitida. E seu marido, de acordo com o aplicativo de rastreamento do celular dele, está guardando algum segredo.Agora Debbie cansou de ser compreensiva, sensata e prática. É hora de seguir os próprios conselhos. E é hora de se vingar de todas as pessoas a seu redor que mais merecem. por Reprodução
Tudo que deixamos inacabado, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Aos 28 anos, Georgia Stanton é obrigada a recomeçar a vida depois de um doloroso divórcio. Ao voltar para a casa da família no Colorado, ela se vê cara a cara com o autor best-seller Noah Harrison, que está na cidade para fechar um contrato e terminar o último livro da bisavó dela, uma famosa escritora.  por Reprodução
O livro das horas perdidas, de Hayley Gelfuso (Intrínseca). Para além do espaço e do tempo, existe uma biblioteca enorme, repleta de livros que contêm as memórias de todas as pessoas que já viveram. Apenas alguns indivíduos conhecem esse lugar mágico, cuja única forma de acesso se dá por relógios especiais, e é ali que, em 1938, o pai de Lisavet Levy esconde a filha para tentar salvar a vida dela durante a Segunda Guerra Mundial. Embora prometa voltar em breve, o homem nunca mais retorna, o que faz com que a menina de onze anos fique presa na biblioteca, entre livros e fantasmas, destinada a conhecer o mundo apenas através das lembranças de outras pessoas.À medida que cresce, Lisavet se dá conta de que agentes do governo vêm queimando alguns livros, de forma a definir quais memórias serão preservadas e quais serão apagadas de vez, enviesando a versão dos acontecimentos de acordo com seus interesses. Para resguardar o passado, ela decide então coletar os fragmentos restantes dessas existências que certas pessoas querem que sejam esquecidas. Até que, em meados dos anos 1940, encontra um espião americano chamado Ernest Duquesne, que lhe oferece um vislumbre do mundo que deixou para trás, lançando-a em uma jornada capaz de mudar não apenas o futuro de ambos, mas o curso da História.Quase duas décadas depois, em 1965, a jovem Amelia Duquesne está de luto pela morte do tio quando uma agente da CIA pede sua ajuda para encontrar um estranho livro de memórias que Ernest vinha procurando. Mas quando a garota enfim visita a biblioteca mágica, percebe que o passado ― e a verdade ― podem não ser tão lineares quanto ela imaginava.  por Reprodução
A mulher em silêncio, de Freida McFadden (Arqueiro). Um casamento cheio de segredos e uma esposa incapaz de falar. O que fazer quando você quer desesperadamente falar, mas só consegue se exprimir através dos seus olhos? por Reprodução
A doceria mágica da Rua do Anoitecer, de Hiyoko Kurisu (Arqueiro). No fim dessa estranha rua, a Doceria Mágica Âmbar é a única loja aberta, e vez por outra acaba sendo encontrada por um humano perdido. por Reprodução
Chocolate quente às quintas-feiras, de Michiko Aoyama (Arqueiro). Escondido à sombra das cerejeiras que margeiam um pequeno rio, o Café Marble tem apenas três pequenas mesas de madeira e um balcão. Mesmo assim, os clientes encontram ali um refúgio de paz. por Divulgação
A filha perdida, de Elena Ferrante (Intrínseca). O  terceiro romance da autora que se consagrou por sua série napolitana acompanha os sentimentos conflitantes de uma professora universitária de meia-idade, Leda, que, aliviada depois de as filhas já crescidas se mudarem para o Canadá com o pai, decide tirar férias no litoral sul da Itália. Logo nos primeiros dias na praia, ela volta toda a sua atenção para uma ruidosa família de napolitanos, em especial para Nina, a jovem mãe de uma menininha chamada Elena que sempre está acompanhada de sua boneca.  por Reprodução
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record). Será que todos merecem uma segunda chance? É o que mais deseja Kenna Rowan, na luta para recuperar os pedaços estilhaçados de sua antiga vida após um trágico acidente ter colocado tudo a perder. Uma segunda chance é o tão esperado novo romance de Colleen Hoover, CoHo para os íntimos, autora fenômeno de vendas, que já ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil.  por Reprodução
Mesa para dois, de Laura Dickerman (Verus). No pós-pandemia, dois editores de diferentes selos são forçados a compartilhar a mesma mesa de trabalho em dias alternados da semana. Sem nunca terem se visto, e bastante infelizes com o novo sistema de compartilhamento, Rebecca Blume e Ben Heath começam a trocar alfinetadas por meio de post-its deixados no vaso do cacto que dividem.Quando a morte de Edward David Adams, um escritor renomado conhecido como “o Leão”, é anunciada, a possibilidade de conquistar seu cobiçado espólio literário faz a troca de farpas piorar ainda mais. É uma oportunidade que pode mudar suas carreiras, e os dois precisarão decidir até onde estão dispostos a ir para vencer, qual papel querem desempenhar no legado do Leão e, mais do que isso, o que significam um para o outro.  por Reprodução
Loucos por livros, de Emily Henry (Verus). Loucos por livros é o novo romance de Emily Henry, autora do hit Leitura de verão. Com sua escrita leve e divertida, ela vai aquecer o coração dos leitores e mostrar um pouquinho dos bastidores do mercado editorial. E, claro, nos deixar ansiosos para descobrir o que vai acontecer com Nora e Charlie. por Reprodução
Se não fosse você, de Colleen Hoover (Galera). Em Se não fosse você, a autora #1 do New York Times Colleen Hoover fala sobre família, primeiro amor, luto e traição em uma história emocionante que tocará os corações tanto de mães quanto de filhas. Morgan e Clara Grant são mae e filha, e aparentemente não têm nada em comum.Morgan engravidou muito nova, com dezesseis anos, e está determinada a evitar que sua filha passe pelas mesmas dificuldades que enfrentou. Colocando sempre a família em primeiro plano, Morgan deixou os próprios sonhos de lado para dedicar-se à filha e ao marido. Clara, por sua vez, não quer seguir os passos da mãe – ela não consegue enxergar nada de espontâneo na personalidade de Morgan. No auge dos seus dezesseis anos, seu maior desejo é ir para a universidade estudar teatro, mesmo que os pais não incentivem a carreira. por Reprodução
O mundo de Sofia, de Jostein Gaarder (Seguinte). Às vésperas de seu aniversário de quinze anos, Sofia Amundsen começa a receber bilhetes e cartões-postais bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntam a Sofia quem é ela e de onde vem o mundo. Os postais são enviados do Líbano, por um major desconhecido, para uma certa Hilde Møller Knag, garota a quem Sofia também não conhece. O mistério dos bilhetes e dos postais é o ponto de partida deste romance fascinante, que vem conquistando milhões de leitores em todos os países e já vendeu mais de 1 milhão de exemplares só no Brasil. De capítulo em capítulo, de “lição” em “lição”, o leitor é convidado a percorrer toda a história da filosofia ocidental, ao mesmo tempo que se vê envolvido por um thriller que toma um rumo surpreendente. por Reprodução
Tempos de glória, de Anne Jacobs (Arqueiro). Depois do sucesso da série A Vila dos Tecidos, Anne Jacobs volta com mais uma emocionante saga familiar sobre as consequências da guerra e os laços que resistem ao tempo e à dor. por Reprodução
Mulher em queda, de Colleen Hoover (Galera). Colleen Hoover está de volta! Neste thriller viciante e cheio de reviravoltas, uma escritora em ruínas encontra um detetive enigmático que pode ser sua salvação… ou sua perdição.  por Divulgação
Confusões do amor, de Lynn Painter (Intrínseca). Uma faxineira precisa urgentemente de um lugar para ficar e um milionário está atrás de uma namorada de mentira para um evento importante. O acordo que os dois estão prestes a fazer é certeza de confusão e talvez de algo a mais… por Reprodução
É tempo de morangos, de Bruna Martiolli (Intrínseca). Em misto de guia literário e romance de formação, autora Bruna Martiolli, professora e influencer, entrelaça suas memórias da infância, passagens de sua adolescência e da vida adulta com poemas de Manoel de Barros, contos de José Saramago e romances de Machado de Assis, entre outros clássicos da língua portuguesa por Reprodução
Um lugar bem longe daqui, de Delia Owens (Intrínseca). Por anos, boatos sobre Kya Clark, a “Menina do Brejo”, assombraram Barkley Cove, uma calma cidade costeira da Carolina do Norte. Ela, no entanto, não é o que todos dizem. Sensata e inteligente, Kya sobreviveu por anos sozinha no pântano. Abandonada pela mãe, que não conseguiu suportar o marido abusivo e alcoólatra, e depois pelos irmãos, a menina viveu algum tempo na companhia negligente e por vezes brutal do pai, que acabou também por deixá-la. Anos depois, quando dois jovens da cidade ficam intrigados com sua beleza selvagem, Kya se permite experimentar uma nova vida — até que o impensável acontece e um deles é encontrado morto.  por Reprodução
Nosso final feliz, de Ashley Poston (Arqueiro). Eileen Merriweather é uma professora de literatura que adora um final feliz. Quando mergulha na ficção, ela se sente segura.É por isso que está tão determinada a ir ao retiro anual do seu clube do livro. Este ano Eileen está precisando mais do que nunca de amigos, enormes taças de vinho e grandes gestos românticos – não importa de onde venham.Só que, no caminho, um acidente com o carro a deixa presa em uma cidadezinha tão pitoresca que parece ter saído de dentro de um romance. Porque saiu.Por mais inacreditável que seja, Eileen está em Eloraton, a cidade da sua série de romances favorita. Um lugar perfeito e que parou no tempo, bem na última história inacabada da falecida autora. E ela tem certeza de que foi por isso que foi parar lá: para conduzir a cidade ao seu final feliz.  por Reprodução
Tudo vai ficar bem, de Jojo Moyes (Intrínseca). Duas semanas após o lançamento do livro em que contava como salvou seu casamento, Lila é abandonada pelo marido, que a trocou por uma mulher mais nova. Pouco tempo depois, ela perde a mãe em um acidente trágico. Assim, de repente, Lila se vê com a carreira ameaçada, um padrasto idoso que parece ter ido morar com ela de vez e emoções à flor da pele. por Reprodução
Sobre as mulheres, de Susan Sontag (Companhia das Letras). Nesta coletânea inédita de reflexões incisivas, Susan Sontag se debruça sobre diferentes mecanismos de opressão feminina, explorando temas como envelhecimento, beleza e liberdade. Datados de 1972 a 1975, os sete textos deste volume permanecem atuais e revelam as contradições sociais e culturais que moldam a experiência das mulheres. por Reprodução
A cabeça do santo, de Socorro Acioli (Companhia das Letras). Aacompanha Samuel, um jovem que viaja ao interior do Ceará para cumprir a última vontade de sua mãe. Ele se abriga na cabeça oca de uma estátua de Santo Antônio inacabada e, misteriosamente, começa a ouvir as preces das mulheres da cidade, tornando-se um oráculo amoroso.  por Divulgação
A história da minha vida, de Lucy Score (Bloom Brasil). Nesta comédia romântica da autora sucesso no TikTok Lucy Score, uma escritora nova-iorquina em crise procura numa cidade pequena a inspiração para escrever a história da sua vida. por Reprodução
Pílulas de fé e sabedoria 2, de Padre Marcelo Rossi (Planeta). Em Pílulas de fé e sabedoria II, Padre Marcelo Rossi abre as portas para um encontro profundo, acolhedor e transformador com a Palavra de Deus. por Reprodução
O gato que salvou a biblioteca, de Sosuke Natsukawa (Planeta). Nanami Kosaki adora ler. A biblioteca local se tornou o seu lar longe de casa, e os livros, seus melhores amigos. Quando Nanami começa a reparar que alguns dos seus livros favoritos estão desaparecendo das prateleiras da biblioteca, ela passa a suspeitar de um homem de terno cinzento cujo comportamento furtivo não lhe parece nem um pouco certo. por Divulgação
Olá, estranho, de Katherine Center (Essência). Sadie Montgomery nunca imaginou o que estava por vir… Em um minuto, ela está celebrando sua maior conquista ao se tornar finalista do concurso anual da North American Portrait Society. No outro, está deitada em um leito de hospital com um diagnóstico de prosopagnosia, popularmente conhecida como “cegueira facial”.Imagine que você está lendo um livro de cabeça para baixo em um idioma desconhecido. Pois é, é assim com que se parece a nova realidade de Sadie. Todo rosto que encara parece um quebra-cabeça desconexo e irreconhecível. Apesar disso, ela tem apenas algumas semanas para pintar o melhor retrato de toda a sua vida e ganhar o concurso. Obstinada a conseguir o que deseja, Sadie fará de tudo para reverter sua condição e voltar a pintar, mas ninguém sabe quando ou se isso vai de fato acontecer. por Reprodução
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A última carta, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Beckett é um militar americano endurecido pelos horrores que já testemunhou na guerra. A não ser pela amizade sincera que tem com Ryan, um soldado de sua unidade, e com a cachorra Bagunça, ele perdeu a fé no amor e na humanidade. Até que Ryan o convence a se corresponder com sua irmã, Ella, que está do outro lado do mundo, em Telluride, no Colorado. Mesmo sem nunca tê-la conhecido pessoalmente, Beckett encontra refúgio nas cartas que os dois trocam e fica totalmente encantado por ela.  por Reprodução

51. Obrigado por sempre me receber com tanto carinho e atenção.

52. Você é daquelas pessoas que fazem a vida ficar mais leve e bonita.

53. Feliz Dia das Mães para uma madrinha que sempre cuidou de mim com tanto amor.

54. Seu apoio fez diferença em muitos momentos importantes da minha vida.

55. Que hoje você receba todo carinho que merece.

56. Sua forma de cuidar das pessoas é uma das coisas mais bonitas em você.

57. Madrinha, sua presença sempre trouxe segurança e acolhimento.

58. Você merece um dia cheio de amor, paz e felicidade.

59. Obrigado por ser exemplo de generosidade e carinho todos os dias.

60. Feliz Dia das Mães para uma mulher especial, forte e cheia de luz.

Mensagens para sogra

61. Feliz Dia das Mães para uma sogra tão querida e acolhedora.

62. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pela forma amorosa com que sempre me recebeu.

63. Sua família reflete todo amor e dedicação que você construiu ao longo da vida.

64. Que seu dia seja cheio de felicidade, paz e momentos especiais.

65. Você merece todo reconhecimento pela mulher incrível que é.

66. Feliz Dia das Mães para quem espalha carinho por onde passa.

67. Sua presença torna qualquer encontro mais leve e especial.

68. Obrigado por sempre me tratar com tanto respeito e acolhimento.

69. Que nunca faltem saúde, amor e motivos para sorrir.

70. Hoje é dia de homenagear mulheres fortes e generosas como você.

71. Sua dedicação à família é admirável e inspiradora.

72. Feliz Dia das Mães para uma sogra cheia de carinho e sabedoria.

73. Você faz diferença na vida de todos ao seu redor.

74. Que este dia seja tão especial quanto o amor que você oferece diariamente.

75. Obrigado por cada gesto de cuidado e acolhimento ao longo do tempo.

76. Sua força e seu carinho deixam marcas bonitas na nossa família.

77. Feliz Dia das Mães para quem sempre soube receber todos com amor.

78. Você merece um dia cercado de carinho e felicidade.

79. Sua presença faz nossa família ficar ainda mais unida.

80. Que Deus abençoe sua vida com muita saúde e alegria.

Mensagens para clientes

81. Neste Dia das Mães, desejamos muito amor, felicidade e momentos especiais para você e sua família.

82. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres que transformam cuidado em amor diariamente.

83. Que esta data seja marcada por abraços sinceros, carinho e boas lembranças.

84. Hoje celebramos a força e a dedicação de todas as mães que fazem parte da nossa história.

85. Receba nossa homenagem e o desejo de um Dia das Mães cheio de alegria e afeto.

86. Que nunca faltem saúde, amor e felicidade na sua caminhada.

87. Feliz Dia das Mães para mulheres que inspiram diariamente com carinho e dedicação.

88. Nossa equipe deseja um domingo especial, cercado de amor e boas energias.

89. Que o amor recebido neste Dia das Mães acompanhe você durante todo o ano.

90. Hoje é dia de homenagear mulheres incríveis que transformam vidas com amor.

91. Feliz Dia das Mães para todas as clientes que fazem parte da nossa trajetória.

92. Que esta data traga muitos motivos para sorrir e celebrar em família.

93. Desejamos um Dia das Mães cheio de paz, carinho e momentos inesquecíveis.

94. Obrigado por fazer parte da nossa história com tanto carinho e confiança.

95. Que nunca faltem amor, saúde e felicidade ao lado das pessoas que você ama.

96. Feliz Dia das Mães para mulheres fortes, acolhedoras e inspiradoras.

97. Nossa homenagem a todas as mães que tornam o mundo mais humano e cheio de afeto.

98. Que este domingo seja marcado por abraços, sorrisos e muito amor em família.

99. Receba nosso carinho e o desejo de um Dia das Mães especial e inesquecível.

100. Hoje celebramos todas as mães que fazem a diferença diariamente com amor e dedicação.

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