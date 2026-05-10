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100 mensagens para quem perdeu a mãe: veja frases sensíveis para enviar pelo WhatsApp no Dia das Mães

Data pode despertar saudade e emoções difíceis; em alguns casos, silêncio e acolhimento também podem ser demonstrações de cuidado

Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2026 às 03:00

É possível recuperar mensagem excluídas sem querer do WhatsApp Crédito: Imagem gerada por IA

Enquanto muita gente celebra o Dia das Mães com homenagens e encontros em família, a data também costuma ser dolorosa para quem já perdeu a mãe. Em meio às mensagens felizes que tomam conta das redes sociais, um gesto delicado pode fazer diferença para alguém que enfrenta a saudade neste domingo.

Mas é importante lembrar que nem todo mundo gosta de receber mensagens sobre o tema durante o luto. Em alguns casos, a pessoa pode preferir silêncio, recolhimento ou simplesmente evitar conversar sobre a data. Por isso, antes de enviar qualquer frase, vale considerar a relação, o momento vivido e a forma como cada um lida com a ausência. Às vezes, respeitar o silêncio também é uma forma de carinho.

Para quem sente que uma mensagem acolhedora pode fazer bem, reunimos 100 frases sensíveis e respeitosas para enviar neste Dia das Mães.

Mães 1 de 13

1. Sei que o Dia das Mães pode trazer muita saudade hoje. Espero que seu coração encontre um pouco de conforto nas lembranças bonitas que ficaram.

2. Algumas ausências nunca deixam de doer, mas o amor de mãe também nunca desaparece completamente.

3. Que o carinho e as memórias da sua mãe abracem você neste dia difícil.

4. Não existe tempo certo para deixar de sentir saudade de quem foi tão importante.

5. Hoje talvez doa mais, e tudo bem sentir isso.

6. Sua mãe continua viva em muitos detalhes da pessoa que você se tornou.

7. Espero que as lembranças felizes consigam fazer companhia para você hoje.

8. O amor de mãe deixa marcas que o tempo não apaga.

9. Que você encontre acolhimento e paz neste Dia das Mães.

10. Saudade também é uma forma de amor que continua existindo.

11. Nem sempre o Dia das Mães é um dia leve, e você não precisa fingir que está tudo bem.

12. Sua dor merece respeito e acolhimento.

13. Que hoje você consiga lembrar mais do amor do que da ausência.

14. Algumas pessoas passam pela vida e continuam presentes mesmo depois de partir.

15. O amor da sua mãe segue existindo em você diariamente.

16. Espero que seu coração se sinta abraçado hoje.

17. Perder a mãe muda muita coisa dentro da gente, especialmente em datas como essa.

18. Que as boas lembranças tragam um pouco de conforto neste domingo.

19. Sua mãe certamente teria orgulho da pessoa que você se tornou.

20. Hoje a saudade pode apertar mais forte, mas você não está sozinho.

21. O luto não desaparece, ele aprende a caminhar junto com a gente.

22. Algumas dores ficam mais silenciosas com o tempo, mas continuam existindo.

23. Que você se permita sentir tudo no seu tempo, sem cobrança.

24. O amor de mãe continua presente até nos pequenos detalhes da vida.

25. Espero que hoje existam mais memórias doces do que tristeza.

26. A ausência física nunca apaga uma história construída com amor.

27. Sua mãe faz parte de quem você é e sempre fará.

28. Que este Dia das Mães seja vivido com delicadeza e acolhimento.

29. Tem saudades que aparecem mais forte em datas especiais.

30. Você não precisa transformar dor em força o tempo todo.

31. Algumas pessoas deixam amor suficiente para durar uma vida inteira.

32. Que as lembranças da sua mãe tragam conforto ao seu coração hoje.

33. Não existe forma certa de viver o luto, principalmente em dias assim.

34. Sua saudade é prova do amor bonito que existiu entre vocês.

35. Hoje talvez faltem palavras, mas espero que não falte carinho ao seu redor.

36. Que você encontre paz nas memórias construídas ao lado dela.

37. O amor verdadeiro continua presente mesmo depois da despedida.

38. Algumas mães partem cedo demais, mas nunca deixam de ser amor.

39. Espero que seu coração encontre um pouco de descanso hoje.

40. Que as lembranças felizes consigam iluminar um pouco este domingo.

41. O Dia das Mães também pode ser um dia de silêncio e saudade.

42. Não existe problema em sentir tristeza hoje.

43. Sua mãe continua presente em muitos dos seus gestos, jeitos e lembranças.

44. O amor que vocês viveram não desaparece com o tempo.

45. Espero que você se sinta acolhido neste dia tão delicado.

46. Algumas saudades aprendem a morar no coração da gente para sempre.

47. Que hoje você consiga lembrar do amor antes da dor.

48. Sua mãe deixou marcas bonitas no mundo através de você.

49. Nem toda homenagem precisa ser pública, às vezes o amor mora no silêncio.

50. Hoje pode ser um dia difícil, então seja gentil com você mesmo.

51. Que o carinho das pessoas ao seu redor faça diferença neste domingo.

52. Algumas perdas nunca deixam de ser sentidas.

53. Sua mãe continua fazendo parte da sua história diariamente.

54. O amor de mãe permanece mesmo quando ela já não está aqui.

55. Espero que as lembranças felizes consigam aquecer seu coração hoje.

56. Você não precisa esconder a saudade para atravessar esta data.

57. O luto também merece espaço em dias comemorativos.

58. Que sua mãe seja lembrada sempre com amor, carinho e gratidão.

59. Algumas presenças permanecem mesmo na ausência.

60. Espero que hoje você encontre paz nas memórias construídas juntos.

61. Existem pessoas que nunca deixam completamente a nossa vida.

62. Sua mãe continua viva em tudo o que ensinou e construiu com você.

63. Que a saudade venha acompanhada das lembranças mais bonitas.

64. O amor verdadeiro permanece mesmo depois da despedida.

65. Hoje é um daqueles dias em que o coração sente mais falta.

66. Você não precisa ser forte o tempo inteiro.

67. Espero que este domingo seja vivido com carinho e acolhimento.

68. Algumas dores nunca desaparecem completamente, apenas mudam de forma.

69. Sua mãe certamente continua sendo amor na sua memória.

70. Que as lembranças felizes tenham espaço maior que a tristeza hoje.

71. O Dia das Mães também é sobre lembrar quem deixou amor eterno na nossa vida.

72. Saudade é o jeito que o coração encontra para continuar amando.

73. Algumas ausências continuam sendo sentidas em todos os detalhes.

74. Espero que você encontre conforto nas histórias que viveram juntos.

75. Sua mãe seguirá presente em cada memória construída com amor.

76. Que este dia seja leve dentro do possível.

77. Nem sempre existem palavras certas para falar sobre saudade.

78. O importante é saber que você não está sozinho nesse sentimento.

79. Algumas lembranças conseguem abraçar a gente mesmo na dor.

80. Sua mãe continua existindo nas partes mais bonitas da sua vida.

81. Hoje talvez seja um dia mais silencioso para você, e tudo bem.

82. Que o amor deixado por ela continue guiando seus caminhos.

83. Algumas conexões são fortes até depois da despedida.

84. Espero que seu coração encontre um pouco de serenidade neste Dia das Mães.

85. O amor de mãe continua sendo amor mesmo depois da ausência.

86. Sua saudade mostra o quanto essa história foi importante.

87. Algumas pessoas partem, mas continuam presentes em nós para sempre.

88. Que hoje você consiga lembrar do carinho antes da dor da ausência.

89. Não existe forma certa de atravessar uma data como essa.

90. Tudo bem sentir saudade mais forte hoje.

91. Sua mãe continua fazendo parte de quem você é.

92. O amor verdadeiro permanece vivo nas memórias e nos afetos.

93. Espero que este domingo seja acolhedor para seu coração.

94. Algumas lembranças permanecem como abrigo nos dias difíceis.

95. Que você se sinta cercado de carinho hoje.

96. Sua mãe deixou amor suficiente para durar a vida inteira.

97. O Dia das Mães também pode ser vivido em memória, silêncio e saudade.

98. Algumas dores nunca passam completamente porque alguns amores também não passam.

99. Que as lembranças felizes tragam conforto neste dia tão delicado.