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11 anos após morte do filho em trágico acidente, pai de Cristiano Araújo é atropelado por caminhonete e socorrido para o hospital

João Reis esqueceu veículo ligado e engatado ao descer para abrir porteira de fazenda; empresário foi levado ao hospital

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:54

Pai de Cristiano Araújo sofreu acidente
Pai de Cristiano Araújo sofreu acidente Crédito: Reprodução

João Reis, pai do cantor Cristiano Araújo, sofreu um acidente na própria fazenda na segunda-feira (7). O empresário contou que foi atropelado pela caminhonete que dirigia e acabou prensado contra uma porteira.

Segundo João, o acidente aconteceu quando ele chegou à propriedade e encontrou a porteira fechada. Ele desceu do veículo para abri-la, mas esqueceu que havia deixado a caminhonete ligada e engatada. "Quando estava tentando abrir a porteira, o carro andou, não deu tempo de sair da frente e me imprensou na porteira. E, por Deus, não aconteceu o pior", relatou.

Pai de Cristiano Araújo sofreu acidente

Pai de Cristiano Araújo sofreu acidente por Reprodução
Pai de Cristiano Araújo sofreu acidente por Reprodução
Pai de Cristiano Araújo sofreu acidente por Reprodução
Pai de Cristiano Araújo sofreu acidente por Reprodução
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Pai de Cristiano Araújo sofreu acidente por Reprodução

João ficou preso entre o veículo e a estrutura até receber ajuda de um pedreiro que estava no local. Após conseguir sair, ele foi levado às pressas para um hospital.

O empresário contou que inicialmente acreditou ter sofrido ferimentos graves por causa do impacto. "Achei que tinha me quebrado todo, mas graças a Deus não quebrou nenhum osso. Me levaram correndo para o hospital, fiz todos os exames e não constou nenhuma fratura", afirmou.

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Apesar do susto e de ter ficado prensado contra a porteira, João informou que os exames não identificaram nenhuma fratura.

Pai de Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro em 2015, João Reis também atua como empresário e costuma compartilhar nas redes sociais momentos de sua rotina e da vida no campo.

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