SUSTO

11 anos após morte do filho em trágico acidente, pai de Cristiano Araújo é atropelado por caminhonete e socorrido para o hospital

João Reis esqueceu veículo ligado e engatado ao descer para abrir porteira de fazenda; empresário foi levado ao hospital

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:54

Pai de Cristiano Araújo sofreu acidente Crédito: Reprodução

João Reis, pai do cantor Cristiano Araújo, sofreu um acidente na própria fazenda na segunda-feira (7). O empresário contou que foi atropelado pela caminhonete que dirigia e acabou prensado contra uma porteira.

Segundo João, o acidente aconteceu quando ele chegou à propriedade e encontrou a porteira fechada. Ele desceu do veículo para abri-la, mas esqueceu que havia deixado a caminhonete ligada e engatada. "Quando estava tentando abrir a porteira, o carro andou, não deu tempo de sair da frente e me imprensou na porteira. E, por Deus, não aconteceu o pior", relatou.

Pai de Cristiano Araújo sofreu acidente 1 de 4

João ficou preso entre o veículo e a estrutura até receber ajuda de um pedreiro que estava no local. Após conseguir sair, ele foi levado às pressas para um hospital.

O empresário contou que inicialmente acreditou ter sofrido ferimentos graves por causa do impacto. "Achei que tinha me quebrado todo, mas graças a Deus não quebrou nenhum osso. Me levaram correndo para o hospital, fiz todos os exames e não constou nenhuma fratura", afirmou.

Apesar do susto e de ter ficado prensado contra a porteira, João informou que os exames não identificaram nenhuma fratura.