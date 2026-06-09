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16 quartos, cinema, boliche e tema de 'Star Wars': conheça a mansão de R$ 73 milhões que será quartel-general de Neymar Pai na Copa do Mundo

Imóvel tem ainda piscina aquecida e foi escolhido para receber parentes e convidados durante a estadia nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de junho de 2026 às 06:50

Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa Crédito: Reprodução

Luxo, diversão e muito espaço não vão faltar para a família de Neymar durante a temporada nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Enquanto não houver jogo do Brasil acontecendo, parentes, amigos e convidados do jogador estão hospedados em mansões alugadas em Orlando, na Flórida.

Uma das propriedades mais impressionantes ficará sob o comando de Neymar Pai, que escolheu uma verdadeira megaestrutura para servir de base ao chamado "Neyclã". Avaliada em cerca de R$ 73 milhões, a residência conta com 16 quartos e capacidade para acomodar até 36 pessoas com conforto. As informações são do Extra.

Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa

Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
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Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
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Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução
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Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa por @vivihomesorlando/Reprodução

Localizada próxima à mansão escolhida por Bruna Biancardi, a casa chama atenção principalmente pela decoração inspirada no universo de "Star Wars". Os quartos recriam cenários da famosa franquia e trazem referências a personagens como Baby Yoda, Luke Skywalker e Darth Vader. O tema também está presente em ambientes como a sala de cinema e o espaço de jogos.

Além dos cenários cinematográficos, a propriedade oferece diversas opções de lazer. Entre os destaques estão um amplo salão de jogos com mesa de sinuca, pebolim e pôquer, hobby conhecido de Neymar. Há ainda um espaço voltado para os fãs de futebol, com duas TVs de tela plana e área para reunir os convidados.

A estrutura inclui academia, quadra para arremessos de basquete, pista de boliche e máquinas de fliperama. No setor de bem-estar, os hóspedes podem aproveitar sauna seca, lounge de descanso, piscina aquecida e espaço para massagens.

Na área externa, uma grande piscina em diferentes níveis domina o cenário. O espaço também conta com espreguiçadeiras, sofás, cadeiras e uma área gourmet equipada com churrasqueira, completando o pacote de luxo escolhido para receber a família e os amigos do craque.

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Tags:

Copa do Mundo Neymar Mansão Neymar pai

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