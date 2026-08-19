SHOW

Quabales e Samba Gringa se apresentam em show inédito na Casa Rosa, no Rio Vermelho

Espetáculo reúne referências da música afro-baiana, releituras de clássicos da MPB e versões em samba de sucessos internacionais

Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 18:04

Quabales se apresenta em show no Rio Vermelho Crédito: Divulgação

Do Nordeste de Amaralina, comunidade periférica localizada no Rio Vermelho, e Quabales Banda e o Samba Gringa chegam ao palco da Casa Rosa, também no bairro boêmio de Salvador, para apresentar o espetáculo inédito “Tradições Inovadas”.

Com direção artística de Marivaldo Santos, o show acontece no dia 22 de agosto, às 22h, no Pátio Viração, e integra a programação de agosto da Casa, que celebra seis anos do espaço cultural. Os ingressos custam a partir de R$ 10 e estão à venda pela Sympla.

Quabales Banda 1 de 5

O show traz referências nacionais e internacionais com a riqueza musical de Salvador, a partir de origens dos grupos na comunidade do Nordeste de Amaralina. O repertório representa o sagrado musical de matriz negra traduzindo no contemporâneo através dos ritmos do samba, soul, funk, rap, trap, dance music e pagodão baiano. A apresentação terá abertura de um DJ.

Já o Samba Gringa traz versões em ritmo de samba de sucessos internacionais, como “Killing Me Softly With His Song”, do Fugees, ao lado de clássicos do gênero. Já a Quabales Banda mistura músicas autorais com releituras de nomes como João Gilberto, Djavan e Gilberto Gil.

Criada em 2015 e dirigida por Marivaldo dos Santos, a Quabales Banda é uma das expressões da música urbana afro-baiana contemporânea. A trajetória da banda inclui apresentações em palcos e eventos importantes, como Rock in Rio, Festival de Verão de Salvador, Afropunk Bahia, Teatro Castro Alves, Casa Natura Musical (São Paulo), Circo Voador (Rio de Janeiro), Carnaval de Salvador, além de experiências nos Estados Unidos e na Suíça.

Sambra Gringa Crédito: Divulgação

Já o Samba Gringa, reúne diferentes gerações de mulheres negras que cantam juntas sem abrir mão da singularidade de cada voz. O grupo feminino combina base ancestral com R&B, soul, música bçack, repertório internacional e canção romântica, criando arranjos que preservam o balanço e o suingue enquanto apresentam novas possibilidades estéticas para o gênero.

O Samba Gringa participou de momentos importantes da música baiana, como o Pôr do Som, ao lado de Daniela Mercury, em 2026. Além dos shows da Quabales Banda no Carnaval de Salvador, a Festa de Iemanjá da Casa Rosa, o show de Mariene de Castro, entre outros.

Serviço

O que: Show de Quabales Banda e Samba Gringa em Tradições Inovadas

Quando: 22 de agosto (sábado), às 21h30

Onde: Pátio Viração da Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)