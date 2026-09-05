ASTROLOGIA

2 signos finalmente encerram um ciclo de 2 anos de dor e caos e começam a respirar aliviados em setembro

Depois de meses marcados por desafios emocionais, relacionamentos complicados e sensação de instabilidade, esses 2 signos entram em uma fase completamente diferente

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e mudanças Crédito: Imagem gerada por IA

Foram quase dois anos de altos e baixos, decisões difíceis e situações que pareciam se repetir sem dar uma trégua. Para dois signos, porém, setembro marca o início de uma mudança importante: um longo ciclo de desgaste emocional começa finalmente a ficar para trás.

Desde 2024, Virgem e Peixes passaram por uma sequência de acontecimentos que mexeram com diferentes áreas da vida, dos relacionamentos à carreira, das finanças à vida social. Agora, depois do último eclipse em Peixes, em 28 de agosto, a sensação tende a ser de encerramento.

Isso não significa que todos os problemas desaparecem de uma hora para outra. A diferença é que esses signos começam a enxergar a própria vida de outro jeito e recuperam espaço para reconstruir aquilo que foi abalado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem

Virgem, setembro chega com uma sensação de alívio depois de um período em que muita coisa pareceu escapar do seu controle. Nos últimos dois anos, você pode ter enfrentado situações dolorosas em relacionamentos, carreira, finanças ou amizades, muitas vezes sem entender por que determinados problemas continuavam aparecendo.

Agora, o cenário começa a mudar. Uma nova fase se abre principalmente na sua vida social, trazendo pessoas diferentes, novas experiências e uma sensação maior de pertencimento. Depois de tanto tempo se protegendo ou tentando entender o que estava dando errado, você pode finalmente se permitir viver sem esperar o próximo problema.

As próximas semanas também pedem cuidado com dinheiro. Há possibilidade de receber apoio financeiro ou encontrar maneiras de melhorar sua situação, mas será importante evitar decisões impulsivas e controlar os gastos. O que você fizer agora pode ter consequências importantes para os próximos meses.

Mais do que qualquer conquista externa, porém, existe uma mudança dentro de você. Aos poucos, você recupera a conexão com quem realmente é e deixa de permitir que experiências ruins definam a maneira como enxerga a própria vida.

Dica cósmica: não carregue para a nova fase as mesmas pessoas, hábitos e inseguranças que fizeram parte do ciclo que está terminando.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Peixes

Peixes, você provavelmente sabe melhor do que ninguém o quanto os últimos dois anos foram emocionalmente intensos. Foi um período em que encontrar estabilidade parecia difícil e situações inesperadas constantemente obrigavam você a se adaptar.

O eclipse de 28 de agosto encerrou uma sequência importante em seu signo, e setembro chega justamente como um período para recuperar o fôlego. Em vez de continuar tentando sobreviver às turbulências, você começa a ter mais espaço para cuidar de si e entender o que realmente deseja daqui para frente.

E existe uma surpresa especialmente agradável: o amor pode voltar a ocupar um lugar mais leve na sua vida. Uma nova conexão, uma aproximação inesperada ou simplesmente a recuperação da vontade de se relacionar pode devolver uma parte da alegria que ficou escondida durante esse período turbulento.

No trabalho e na vida pessoal, você também tende a ficar mais direto. Aquilo que antes era engolido para evitar conflitos pode finalmente ser dito. Pessoas e situações que drenaram sua energia começam a perder espaço, enquanto você recupera a sensação de estar no comando das próprias escolhas.

Depois de tanto tempo vivendo sob pressão, setembro representa uma oportunidade de voltar a ser você mesmo.

Dica cósmica: não tenha medo de aproveitar a tranquilidade. Você não precisa estar sempre esperando que alguma coisa dê errado.