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251 m², churrasqueira, 6 vagas e área externa privativa: como é o apartamento de Ana Hickmann em leilão por dívida de R$ 11,3 milhões

Imóvel em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, tem três suítes e estrutura de lazer no condomínio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:43

Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução/AlienaJud

Um apartamento ligado à empresa de Ana Hickmann está sendo leiloado por determinação judicial em meio a uma cobrança de uma dívida de R$ 11,3 milhões. Localizado em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, o imóvel tem 251,50 m² de área privativa coberta, 156,24 m² de área privativa descoberta e seis vagas de garagem.

Avaliada em R$ 5,2 milhões, a unidade é do tipo garden e fica no térreo do Edifício IV, conhecido como Belvedere, no Conjunto Perdizes Nobre, na Rua Monte Alegre, 838. 

Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões

Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução/AlienaJud
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução/Instagram e Reprodução/AlienaJud
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução/AlienaJud
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução/AlienaJud
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução/AlienaJud
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução/AlienaJud
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução/AlienaJud
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução/AlienaJud
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução/AlienaJud
Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução/AlienaJud
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Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução/AlienaJud
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Apartamento de Ana Hickmann é levado a leilão por dívida de mais de R$ 11 milhões por Reprodução/AlienaJud

O apartamento tem três suítes, sala principal para três ambientes, sala de almoço, cozinha, área de serviço com dependência completa para funcionários, churrasqueira coberta e uma ampla área externa privativa que circunda os dormitórios e a área social.

Segundo o laudo pericial, o imóvel é classificado como residencial de padrão fino. A área total chega a 672,381 m² quando consideradas as áreas comuns do condomínio.

O condomínio oferece ainda piscina descoberta, piscina coberta e aquecida, academia, playground, brinquedoteca, salão de festas, quadra poliesportiva e sauna.

No momento em que o edital foi elaborado, o apartamento estava desocupado. Também não havia registros de débitos de IPTU ou condomínio até julho de 2026.

Quando será o leilão?

O segundo leilão do imóvel começou em 18 de setembro e ficará aberto até as 16h de 8 de outubro. O lance mínimo corresponde a 80% do valor de avaliação, ou seja, R$ 4,16 milhões, considerando a avaliação de fevereiro de 2026, que será atualizada até o encerramento do leilão. A venda ocorre exclusivamente pela plataforma Alienajud.

Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes

Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/YouTube
Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/YouTube
Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/YouTube
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Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/YouTube
Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/YouTube
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Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais

A defesa de Ana Hickmann informou ao g1 que o leilão está parcialmente suspenso por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em outro recurso, também são discutidos o valor da avaliação e a validade da assinatura presente no contrato que originou a cobrança.

Apesar disso, o imóvel está disponível para análise de interessados e para recebimento de lances. Mas uma eventual arrematação não significa que o comprador terá acesso imediato ao apartamento. O vencedor precisará aguardar os trâmites judiciais.

Ana Hickmann contesta empréstimo

A defesa de Ana Hickmann afirmou que "o contrato supostamente firmado entre a Hickmann Serviços e a Informação com Ênfase – Ice Propaganda Ltda, em setembro de 2023, conta com a assinatura falsificada da apresentadora, além da assinatura de Alexandre Correa, responsável pela gestão da empresa à época" e que o "referido contrato está sob investigação perante o DEIC e, inclusive, o representante legal da empresa Informação com Ênfase – Ice Propaganda Ltda já prestou esclarecimentos iniciais".

Segundo os advogados, foi solicitada a realização de uma perícia grafotécnica, que ocorrerá em breve, para comprovar que a assinatura de Ana Hickmann foi forjada.

"Exames dessa natureza já identificaram falsificações de assinaturas da empresária em documentos relacionados a instituições como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Safra, conforme consta em processos judiciais. E, quanto a esse ponto, já há em trâmite processo cível e criminal para comprovar a autoria", acrescentou a defesa.

Ana Hickmann

Ana Hickman e ex-marido Alexandre Correa por Reprodução
Ana Hickman por Reprodução
Ana Hickman e ex-marido Alexandre Correa por Reprodução
Ana Hickman por Reprodução
Ana Hickman por Reprodução
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Ana Hickman e ex-marido Alexandre Correa por Reprodução

Dívida chega a R$ 11,3 milhões

De acordo com o edital, a cobrança que levou o imóvel ao leilão tramita na 33ª Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo e somava R$ 11,3 milhões, com valores atualizados até fevereiro de 2026.

A matrícula do apartamento também registra outras penhoras e ações de execução relacionadas a diferentes credores. O edital cita processos envolvendo instituições financeiras e outras cobranças contra Alexandre Bello Correa.

Há registros de penhoras de 50% do imóvel e também de penhoras que abrangem a unidade inteira. O apartamento ainda foi dado em hipoteca em favor de Itaú Unibanco, Banco Itauleasing e Banco Itaucard.

Separação de Ana Hickmann e Alexandre Correa

Ana Hickmann e Alexandre Correa se separaram em dezembro de 2023, após a apresentadora registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica.

Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes

Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais
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Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Redes Sociais

Na época, Ana afirmou que uma das razões para os conflitos era a descoberta de dívidas contraídas em seu nome sem que ela tivesse conhecimento.

Alexandre Correa nega ter cometido fraude. Ele classificou as acusações como "fake news" e afirmou que contraiu diversas dívidas em razão dos gastos da família.

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