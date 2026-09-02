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28 dias pós-parto, filha de César Filho revela vontade de ter mais filhos: 'Nasci para isso'

Aos 26 anos, Luma Cesar explicou o sumiço das redes sociais para se dedicar ao recém-nascido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:36

Filha de Elaine Mickely, Luma Cesar celebra primeiro mês do filho Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Luma Cesar, filha de Elaine Mickely e do apresentador César Filho, abriu o coração sobre a rotina com o primeiro filho, Arthur, que completou 28 dias de vida. Afastada momentaneamente das redes sociais para focar nos cuidados com o recém-nascido, fruto de seu casamento com Ed Beccle, ela destacou que tem vivido o momento mais feliz de sua vida.

Luma Cesar celebra primeiro mês do filho 1 de 57

Em conversa com os seguidores no Instagram, Luma expressou a intensidade do vínculo com o bebê e revelou o desejo de ampliar a família no futuro. "Já falei para o Ed que quero um time de futebol desses daqui. Nunca estive tão feliz. Agora entendo a minha mãe, que sempre falou que ter um filho é indescritível", confessou, pontuando que se encontrou na maternidade.

Cesar Filho e Elaine Mickely com os filhos, Luigi e Luma Crédito: Reprodução/Instagram

A jovem também adiantou que pretende compartilhar em breve os detalhes de sua experiência na sala de parto. Segundo ela, a chegada de Arthur foi marcada por tanta harmonia que, se tivesse oportunidade, voltaria no tempo para reviver cada instante desde o momento em que a bolsa rompeu.

Filho de César Filho, Luigi será pai pela primeira vez 1 de 8

Elaine Mickely e César Filho estão casados desde o ano 2000 e também são pais de Luigi Cesar, que é casado com Júlia Vieira e recentemente anunciou a espera de seu próprio filho.