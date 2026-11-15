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2,9 bilhões de dólares: o maior sucesso de bilheteria da história do cinema chega ao streaming em versão totalmente nova

Edição especial acrescenta cenas inéditas, incluindo sequências que antecipam acontecimentos de 'Vingadores: Doutor Destino'

Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 11:41

Vingadores: Ultimato Crédito: Divulgação

O filme 'Vingadores: Ultimato', lançado originalmente em 2019, ganhou uma edição especial que já está disponível no catálogo do Disney+. Intitulada Vingadores: Ultimato Encore, a nova versão acrescenta aproximadamente quatro minutos de conteúdo inédito, além de mudanças na colorização e sequências que estabelecem conexões com o próximo filme da franquia, 'Vingadores: Doutor Destino'.

A edição especial chegou à plataforma em 13 de novembro, depois de uma passagem limitada pelos cinemas em setembro. A iniciativa faz parte da preparação da Marvel Studios para o lançamento de 'Vingadores: Doutor Destino', previsto para dezembro de 2026.

O que muda na nova versão de 'Vingadores: Ultimato'?

A principal novidade está nas cenas adicionais, que ampliam o encerramento da história e antecipam acontecimentos relacionados ao próximo capítulo dos Vingadores.

Uma das sequências inéditas modifica o final envolvendo Steve Rogers (Chris Evans) e Peggy Carter (Hayley Atwell). Na versão original, os dois aparecem dançando juntos depois que o Capitão América decide permanecer no passado. Na edição Encore, o momento é interrompido pela chegada de Loki (Tom Hiddleston).

Outra cena mostra o Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., em uma sequência envolvendo Bruce Banner (Mark Ruffalo). A nova edição também apresenta imagens dos agentes da Autoridade de Variância Temporal (AVT), que identificam um cenário de colisão entre universos.

Há ainda uma sequência em que o novo vilão aparece trabalhando na construção de sua máscara. As adições funcionam como pistas para os acontecimentos de 'Vingadores: Doutor Destino'.

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Filme voltou ao topo das maiores bilheterias

Com a arrecadação acumulada superior a US$ 2,9 bilhões, 'Vingadores: Ultimato' voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking das maiores bilheterias mundiais da história do cinema.

O longa havia sido ultrapassado por 'Avatar', de James Cameron, mas recuperou a liderança após a reexibição nos cinemas em setembro de 2026. A nova passagem pelas telonas arrecadou US$ 86 milhões apenas no fim de semana de estreia mundial, impulsionando o resultado acumulado.