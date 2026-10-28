3 árvores perfumadas são associadas à sorte e à prosperidade: são fáceis de cultivar, transformam a entrada da casa e têm flores com aromas marcantes

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:55
Uma casa bonita não precisa de grandes reformas para ganhar um charme especial. Às vezes, uma árvore florida, uma folhagem verde e um perfume agradável já fazem a diferença na entrada.
Para quem gosta de unir natureza e tradição, existem três espécies que chamam atenção pelas flores e pelos significados atribuídos a elas nas crenças populares.
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A magnólia-champaca, o pomelo e a murta-de-cheiro são árvores associadas à prosperidade, à tranquilidade e à boa sorte.
Em diferentes tradições, elas aparecem como opções para quem deseja deixar a área da frente da casa mais verde e acolhedora.
Além do simbolismo, cada uma tem características próprias que precisam ser consideradas antes do plantio.
A magnólia-champaca é conhecida pelas flores de tonalidade branca e amarelo-clara e pelo perfume marcante. A aparência delicada e o aroma agradável fazem dela uma opção para jardins que buscam uma atmosfera mais tranquila.
Nas crenças populares, árvores saudáveis, com folhas verdes e flores perfumadas, representam harmonia e abundância. Por isso, plantar essa espécie perto da entrada é associado ao desejo de ter uma vida familiar mais serena e próspera.
Antes de escolher o local, porém, é importante considerar o tamanho que a árvore pode atingir.
Como se trata de uma espécie de porte arbóreo, o ideal é reservar espaço suficiente para o crescimento da copa e das raízes, sem deixá-la muito próxima da construção ou bloqueando a passagem.
O pomelo é uma árvore frutífera que oferece flores brancas e perfumadas, além de frutos grandes que podem ser consumidos e compartilhados com a família.
Na tradição popular, árvores que florescem e produzem frutos em abundância são relacionadas à fartura. O pomelo, em especial, é associado à prosperidade, à riqueza e à ideia de uma casa onde não faltam alimentos.
A espécie também pode oferecer sombra, mas precisa de espaço para desenvolver as raízes e a copa. Para favorecer o crescimento, o plantio deve ocorrer em um local com boa incidência de luz solar e solo com drenagem adequada.
A rega deve acompanhar as necessidades da planta, evitando que a terra permaneça encharcada. A retirada de galhos secos ou doentes também ajuda a manter a árvore em boas condições.
Com folhas verde-escuras e flores brancas pequenas, a murta-de-cheiro se destaca pelo perfume e pela possibilidade de ser cultivada em jardins e junto a cercas.
Seu formato permite podas para controlar o tamanho e manter a copa organizada. Por isso, ela pode ser usada tanto como planta isolada quanto em fileiras, ajudando a compor a entrada da residência.
Nas crenças relacionadas às plantas consideradas auspiciosas, a espécie simboliza valor, beleza, felicidade e avanço na vida. As flores brancas e perfumadas também contribuem para a sensação de tranquilidade no ambiente.
Para cultivá-la, vale escolher um local com boa iluminação e solo que não acumule água. Podas regulares ajudam a manter o formato desejado, principalmente quando a planta é utilizada como cerca viva.
Mesmo quando uma espécie tem um significado positivo nas tradições populares, a escolha precisa levar em conta as condições reais do espaço.
Antes de plantar, observe o tamanho que a árvore pode alcançar, a distância em relação ás paredes, a quantidade de sol disponível e a capacidade de drenagem do solo.
Árvores maiores não devem ficar muito próximas da construção nem bloquear portas, caminhos ou áreas de circulação.
A manutenção também faz diferença. Retirar galhos secos, acompanhar a presença de pragas e manter o entorno limpo contribui para que as plantas cresçam de maneira saudável.
Embora algumas tradições associem determinadas espécies à atração de dinheiro e sorte, não há comprovação científica de que uma árvore específica aumente a renda ou garanta prosperidade.
O benefício concreto do plantio está na criação de áreas verdes, na beleza do jardim e nas possibilidade de tornar a casa mais agradável. Assim, a escolha pode unir o significado simbólico que cada família valoriza às necessidades de espaço, iluminação e cuidado de cada espécie