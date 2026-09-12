3 signos atraem sorte e felicidade hoje (12 de setembro), e uma nova fase começa quando eles deixam o medo para trás

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Giuliana Mancini
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:00
Hoje, 12 de setembro, três signos podem sentir que alguma coisa mudou por dentro. Depois de passarem tempo demais evitando riscos, segurando sentimentos ou esperando o momento certo para voltar a viver, eles começam a entender que a felicidade também depende de se permitir experimentá-la.
A sorte aparece quando esses signos recuperam a confiança em si mesmos e deixam de esperar que alguém venha resolver tudo por eles. Em vez de permanecer na defensiva, a escolha agora é abrir espaço para o que faz bem e descobrir que viver pode ser muito mais leve. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro
Touro pode perceber que levantar muros para se proteger também acabou mantendo coisas boas do lado de fora. O signo sabe que existe afeto ao seu redor, mas nem sempre permite que esse carinho ultrapasse suas barreiras.
Hoje, essa postura pode começar a mudar. Touro se sente mais disposto a aceitar a própria vulnerabilidade e entende que se abrir para alguém não significa perder o controle. Pelo contrário, pode ser justamente o que faltava para voltar a experimentar amor, leveza e felicidade.
Dica cósmica: não confunda proteção com isolamento. Algumas coisas boas só conseguem chegar quando você deixa a porta aberta.
Touro no trabalho
Leão
Leão pode enxergar o futuro com uma perspectiva muito mais positiva. Depois de se afastar de situações que desejava por medo de se machucar, o signo pode perceber que evitar qualquer possibilidade de sofrimento também significa abrir mão de experiências que poderiam fazê-lo feliz.
A partir de hoje, Leão tende a ficar mais seletivo, mas sem se fechar. Ao reconhecer o que realmente faz bem e escolher se aproximar disso, o signo pode recuperar a esperança e sentir que está novamente no caminho certo.
Dica cósmica: não deixe o medo de uma experiência ruim impedir você de viver uma experiência boa.
Leão no trabalho
Escorpião
Escorpião pode olhar para trás e perceber quanto tempo passou deixando a própria vida em espera. O medo de se machucar fez com que o signo evitasse determinadas situações, mas agora fica mais difícil ignorar o preço dessa escolha.
A vontade de ser feliz fala mais alto. Escorpião pode começar a tomar atitudes para deixar a alegria entrar novamente, sem exigir garantias de que tudo sairá exatamente como o planejado. E essa disposição para viver o presente pode trazer uma sensação de liberdade que estava fazendo falta.
Dica cósmica: você não precisa ter certeza de que nada dará errado para se permitir viver algo que pode dar muito certo.
Escorpião no trabalho