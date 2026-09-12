ASTROLOGIA

3 signos atraem sorte e felicidade hoje (12 de setembro), e uma nova fase começa quando eles deixam o medo para trás

Depois de se protegerem demais, alguns signos podem finalmente perceber que também merecem viver as coisas boas que sempre quiseram

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 12 de setembro, três signos podem sentir que alguma coisa mudou por dentro. Depois de passarem tempo demais evitando riscos, segurando sentimentos ou esperando o momento certo para voltar a viver, eles começam a entender que a felicidade também depende de se permitir experimentá-la.

A sorte aparece quando esses signos recuperam a confiança em si mesmos e deixam de esperar que alguém venha resolver tudo por eles. Em vez de permanecer na defensiva, a escolha agora é abrir espaço para o que faz bem e descobrir que viver pode ser muito mais leve. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode perceber que levantar muros para se proteger também acabou mantendo coisas boas do lado de fora. O signo sabe que existe afeto ao seu redor, mas nem sempre permite que esse carinho ultrapasse suas barreiras.

Hoje, essa postura pode começar a mudar. Touro se sente mais disposto a aceitar a própria vulnerabilidade e entende que se abrir para alguém não significa perder o controle. Pelo contrário, pode ser justamente o que faltava para voltar a experimentar amor, leveza e felicidade.

Dica cósmica: não confunda proteção com isolamento. Algumas coisas boas só conseguem chegar quando você deixa a porta aberta.

Touro no trabalho 1 de 5

Leão

Leão pode enxergar o futuro com uma perspectiva muito mais positiva. Depois de se afastar de situações que desejava por medo de se machucar, o signo pode perceber que evitar qualquer possibilidade de sofrimento também significa abrir mão de experiências que poderiam fazê-lo feliz.

A partir de hoje, Leão tende a ficar mais seletivo, mas sem se fechar. Ao reconhecer o que realmente faz bem e escolher se aproximar disso, o signo pode recuperar a esperança e sentir que está novamente no caminho certo.

Dica cósmica: não deixe o medo de uma experiência ruim impedir você de viver uma experiência boa.

Leão no trabalho 1 de 5

Escorpião

Escorpião pode olhar para trás e perceber quanto tempo passou deixando a própria vida em espera. O medo de se machucar fez com que o signo evitasse determinadas situações, mas agora fica mais difícil ignorar o preço dessa escolha.

A vontade de ser feliz fala mais alto. Escorpião pode começar a tomar atitudes para deixar a alegria entrar novamente, sem exigir garantias de que tudo sairá exatamente como o planejado. E essa disposição para viver o presente pode trazer uma sensação de liberdade que estava fazendo falta.

Dica cósmica: você não precisa ter certeza de que nada dará errado para se permitir viver algo que pode dar muito certo.