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3 signos começam setembro deixando uma fase difícil para trás e recuperando o controle da própria vida

A tensão do dia 1º de setembro pode obrigar esses signos a encarar o que precisa mudar, mas também traz a determinação necessária para finalmente tomar uma decisão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e força
Signos e força Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro começa com uma energia que pode exigir bastante paciência. No dia 1º, a quadratura entre Marte e Saturno coloca frente a frente a vontade de agir e a sensação de que existem obstáculos no caminho.

Para alguns signos, porém, essa tensão pode funcionar como um empurrão. Em vez de continuar insistindo em situações que claramente não estão funcionando, eles percebem que precisam assumir uma postura diferente. O resultado pode ser o encerramento de uma fase desgastante e o início de mudanças importantes. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Virgem

Virgem, você chega a setembro sabendo muito mais sobre si mesmo do que sabia alguns meses atrás. Experiências recentes podem ter mostrado o que funciona, o que não funciona e, principalmente, aquilo que você não quer mais repetir.

A tensão do início do mês pode fazer você tomar uma decisão que vinha sendo adiada. Não necessariamente porque tudo ficou fácil, mas porque você finalmente percebeu que continuar parado também tem um preço.

Existe uma diferença importante entre agir por impulso e agir porque você chegou ao seu limite. Desta vez, a tendência é que você escolha a segunda opção. Depois de analisar tanto a situação, você sente que já tem informações suficientes para fazer alguma coisa a respeito.

Dica cósmica: não confunda cautela com medo. Se você já sabe o que precisa mudar, talvez esteja na hora de dar o primeiro passo.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Escorpião

Escorpião, você pode começar setembro com uma clareza que estava faltando. Uma situação que vinha se arrastando finalmente chega a um ponto em que continuar esperando deixa de ser uma opção confortável.

A quadratura entre Marte e Saturno pode aumentar a sensação de cobrança e exigir mais responsabilidade, mas também ajuda a revelar onde você está gastando energia sem obter resultados. E essa percepção pode ser exatamente o que faltava para você mudar de estratégia.

Você não precisa resolver tudo em um único dia. O importante é decidir o que merece continuar recebendo sua atenção e o que precisa ficar para trás. Uma escolha firme agora pode evitar meses de desgaste.

Dica cósmica: não tenha medo de fechar uma porta que já deixou de levar você para onde deseja chegar.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
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Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Aquário

Aquário, você pode entrar em setembro cansado de esperar que determinada situação se resolva sozinha. A sensação de estar esbarrando nas mesmas dificuldades pode ser frustrante, principalmente quando você já tentou diferentes maneiras de fazer as coisas funcionarem.

O início do mês pede responsabilidade e paciência, mas também pode despertar uma determinação diferente. Em vez de esperar pelas condições perfeitas, você começa a entender o que está sob seu controle e decide agir justamente nessa área.

Essa mudança de postura devolve uma parte da confiança que havia sido perdida. Talvez os resultados não apareçam imediatamente, mas você finalmente sente que voltou a conduzir a própria história.

Dica cósmica: você não precisa controlar tudo para recuperar o controle da sua vida. Comece pelo que realmente depende de você.

Filmes para Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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