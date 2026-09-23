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3 signos começam uma fase muito mais feliz hoje (23 de setembro), depois de semanas de altos e baixos

A confiança volta, os pensamentos negativos perdem força e esses signos finalmente conseguem enxergar a vida por um ângulo mais leve

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

A chegada do Sol em Libra, que aconteceu ontem, 22 de setembro, às 21h05, junto com o início da primavera no Brasil, marca uma mudança de clima para os próximos dias. Depois de uma fase de cobranças, dúvidas e preocupações, fica mais fácil abrir espaço para aquilo que traz prazer e esperança.

Para três signos, essa sensação pode ser especialmente forte hoje. Eles recuperam a confiança, deixam de alimentar pensamentos negativos e começam a perceber que a vida pode ser muito mais leve do que parecia. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Você pode acordar hoje com uma sensação diferente, Áries. Depois de um período em que pensamentos negativos pareciam ocupar espaço demais, sua cabeça começa a enxergar possibilidades novamente.

Não é que todos os problemas tenham desaparecido de uma hora para outra. A diferença é que você recupera a capacidade de olhar para eles sem deixar que dominem seu humor. Uma pequena notícia, decisão ou mudança de perspectiva pode ser suficiente para devolver sua esperança.

Você já passou por situações difíceis antes e sabe que consegue se levantar. Agora, essa confiança volta a aparecer, trazendo uma fase mais leve e feliz.

Dica cósmica: não procure problemas onde eles não existem. Permita-se aproveitar aquilo que está dando certo.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Gêmeos

Por algum tempo, você pode ter duvidado demais das próprias escolhas, Gêmeos. Sua intuição continuava apontando um caminho, mas a insegurança fazia você questionar até aquilo que normalmente perceberia com facilidade.

Hoje, essa relação com a própria intuição começa a mudar. Você pode ter uma percepção muito mais clara sobre uma situação e perceber que, no fundo, já sabia qual era a resposta.

Esse reencontro com a própria confiança abre espaço para uma fase mais alegre. Em vez de imaginar tudo o que pode dar errado, você começa a prestar atenção no que pode dar certo.

Dica cósmica: confie mais naquilo que você percebe antes de tentar encontrar mil motivos para duvidar.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Libra

A temporada do seu signo começou, Libra, e você pode sentir isso de maneira muito concreta. Hoje, existe uma tendência maior a buscar equilíbrio nas relações e a deixar de alimentar conflitos que já perderam o sentido.

Discussões antigas podem parecer pequenas diante do desejo de viver com mais tranquilidade. Mesmo que nenhuma conversa tenha terminado com uma solução perfeita, você percebe que não precisa continuar carregando ressentimentos.

Essa mudança de postura abre espaço para momentos mais felizes e relações mais leves. Em vez de gastar energia tentando provar quem estava certo, você pode simplesmente escolher a paz.

Dica cósmica: nem toda situação precisa de uma última discussão. Às vezes, seguir em frente já é a resposta.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

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