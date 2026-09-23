ASTROLOGIA

3 signos começam uma fase muito mais feliz hoje (23 de setembro), depois de semanas de altos e baixos

A confiança volta, os pensamentos negativos perdem força e esses signos finalmente conseguem enxergar a vida por um ângulo mais leve

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

A chegada do Sol em Libra, que aconteceu ontem, 22 de setembro, às 21h05, junto com o início da primavera no Brasil, marca uma mudança de clima para os próximos dias. Depois de uma fase de cobranças, dúvidas e preocupações, fica mais fácil abrir espaço para aquilo que traz prazer e esperança.

Para três signos, essa sensação pode ser especialmente forte hoje. Eles recuperam a confiança, deixam de alimentar pensamentos negativos e começam a perceber que a vida pode ser muito mais leve do que parecia. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Você pode acordar hoje com uma sensação diferente, Áries. Depois de um período em que pensamentos negativos pareciam ocupar espaço demais, sua cabeça começa a enxergar possibilidades novamente.

Não é que todos os problemas tenham desaparecido de uma hora para outra. A diferença é que você recupera a capacidade de olhar para eles sem deixar que dominem seu humor. Uma pequena notícia, decisão ou mudança de perspectiva pode ser suficiente para devolver sua esperança.

Você já passou por situações difíceis antes e sabe que consegue se levantar. Agora, essa confiança volta a aparecer, trazendo uma fase mais leve e feliz.

Dica cósmica: não procure problemas onde eles não existem. Permita-se aproveitar aquilo que está dando certo.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Gêmeos

Por algum tempo, você pode ter duvidado demais das próprias escolhas, Gêmeos. Sua intuição continuava apontando um caminho, mas a insegurança fazia você questionar até aquilo que normalmente perceberia com facilidade.

Hoje, essa relação com a própria intuição começa a mudar. Você pode ter uma percepção muito mais clara sobre uma situação e perceber que, no fundo, já sabia qual era a resposta.

Esse reencontro com a própria confiança abre espaço para uma fase mais alegre. Em vez de imaginar tudo o que pode dar errado, você começa a prestar atenção no que pode dar certo.

Dica cósmica: confie mais naquilo que você percebe antes de tentar encontrar mil motivos para duvidar.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra

A temporada do seu signo começou, Libra, e você pode sentir isso de maneira muito concreta. Hoje, existe uma tendência maior a buscar equilíbrio nas relações e a deixar de alimentar conflitos que já perderam o sentido.

Discussões antigas podem parecer pequenas diante do desejo de viver com mais tranquilidade. Mesmo que nenhuma conversa tenha terminado com uma solução perfeita, você percebe que não precisa continuar carregando ressentimentos.

Essa mudança de postura abre espaço para momentos mais felizes e relações mais leves. Em vez de gastar energia tentando provar quem estava certo, você pode simplesmente escolher a paz.

Dica cósmica: nem toda situação precisa de uma última discussão. Às vezes, seguir em frente já é a resposta.