ASTROLOGIA

3 signos dão adeus à solidão hoje (30 de outubro), e a Lua em Câncer ajuda a reaproximar quem estava distante

Uma mudança no clima emocional ajuda a aliviar sentimentos antigos, fortalecer vínculos e recuperar a vontade de estar perto de quem faz bem

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:00

Lua cheia e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira (30 de outubro) pode marcar o começo de uma fase mais leve para três signos que vêm lidando com a solidão. Com a entrada da Lua em Câncer, às 23h06 de quinta-feira (29), as emoções ganham destaque, favorecendo a reflexão sobre sentimentos e a retomada de laços importantes.

O período simboliza a possibilidade de deixar para trás o isolamento que já cumpriu seu papel. Depois de aprender a lidar com a própria companhia, esses signos podem perceber que não precisam continuar carregando a solidão como parte permanente da vida. Reconectar-se com pessoas queridas e abrir espaço para novas relações pode fazer toda a diferença. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer pode começar a perceber que já passou tempo demais preso aos próprios pensamentos e à sensação de estar sozinho. A entrada da Lua em seu signo favorece uma conexão maior com as emoções e pode ajudar você a reconhecer que chegou a hora de voltar a se aproximar das pessoas.

As experiências recentes podem ter ensinado lições importantes, mas isso não significa que você precise continuar se isolando. Aproveite o momento presente, procure amigos e familiares e permita que as relações voltem a ocupar espaço na sua rotina. Você não precisa resolver tudo sozinho para demonstrar força.

Dica cósmica: mande mensagem para alguém de quem sente saudade e dê o primeiro passo para recuperar uma conexão importante.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Libra

Libra pode descobrir que a solidão já perdeu força sem que você tenha percebido exatamente quando isso aconteceu. A rotina, os compromissos e as novas experiências podem ter ajudado a preencher espaços que antes pareciam vazios. Agora, vale parar um pouco para reconhecer o quanto as coisas mudaram.

A sensibilidade favorecida pela Lua em Câncer pode ajudar você a entender melhor o próprio momento emocional. Talvez não esteja tão sozinho quanto imaginava, ou talvez já tenha desenvolvido maneiras mais saudáveis de lidar com a própria companhia. O importante é não deixar que antigas impressões impeçam você de aproveitar os vínculos que construiu.

Dica cósmica: observe quem tem estado ao seu lado e valorize as relações que fazem você se sentir acolhido.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Peixes

Peixes pode sentir que chegou ao limite de uma fase de isolamento. O tempo sozinho talvez tenha ajudado você a compreender sentimentos e superar experiências difíceis, mas insistir nessa condição pode deixar de fazer sentido. Com a Lua em Câncer, fica mais fácil simbolicamente reconhecer que é possível seguir em frente sem apagar o que foi aprendido.

O próximo passo é permitir que novas pessoas se aproximem e recuperar o interesse por experiências compartilhadas. Você não precisa esperar que a solidão desapareça completamente para voltar a viver momentos agradáveis. Pequenos movimentos, como aceitar um convite ou retomar contato com alguém, já podem abrir caminhos para relações mais próximas.

Dica cósmica: aceite convites, experimente ambientes diferentes e dê uma chance a conexões que podem surpreender você.