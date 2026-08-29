ASTROLOGIA

3 signos descobrem hoje (29 de agosto) o que estava drenando sua energia, dão um basta e enfim recuperam a força mental e emocional

Depois de um período de desgaste, estes signos percebem que precisam se afastar do que estava consumindo sua paz para voltar a se sentir no controle da própria vida

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre recuperar a força significa enfrentar mais uma batalha. Para três signos, o verdadeiro avanço neste sábado está em parar, olhar para dentro e reconhecer o que vem consumindo energia demais. Com a Lua em Peixes, a necessidade de desacelerar pode ajudar a enxergar com mais clareza aquilo que precisa ser deixado para trás.

O dia favorece uma espécie de reorganização emocional. Ao estabelecer limites, retomar interesses esquecidos ou simplesmente se afastar do que provoca desgaste, esses signos podem recuperar uma versão de si mesmos que parecia ter ficado pelo caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro, neste sábado você pode finalmente se cansar de gastar tanta energia com a vida dos outros. Comentários, comportamentos e problemas alheios têm ocupado espaço demais na sua cabeça, e você começa a perceber o quanto isso interfere na sua própria felicidade.

A Lua em Peixes favorece esse movimento de recolhimento. Em vez de continuar tentando acompanhar tudo ao seu redor, você decide voltar a atenção para si. Colocar limites e parar de se preocupar com aquilo que não está sob seu controle pode trazer uma sensação imediata de alívio.

Dica cósmica: nem tudo merece sua atenção, principalmente aquilo que tira a paz que você levou tanto tempo para construir.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Libra

Libra, uma lembrança pode despertar algo que estava adormecido em você. Alguém pode mencionar uma atividade, paixão ou projeto que já foi muito importante, fazendo você perceber há quanto tempo não se sente verdadeiramente conectado com essa parte da sua vida.

Isso pode ser o empurrão necessário para recuperar uma versão sua mais criativa, leve e confiante. Não se trata de voltar ao passado, mas de resgatar características que foram deixadas de lado em meio à correria e às responsabilidades. Neste sábado, você começa a abrir espaço novamente para aquilo que faz você se sentir você mesmo.

Dica cósmica: recuperar uma parte esquecida de si também pode ser uma forma poderosa de recomeçar.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Aquário

Aquário, você pode perceber neste sábado que determinada situação está consumindo tempo e energia demais. Talvez tenha se acostumado tanto com essa rotina que nem percebeu o quanto ela estava prendendo você, mas agora fica mais difícil ignorar o incômodo.

A Lua em Peixes favorece uma tomada de consciência importante: para abrir espaço para algo novo, você precisa interromper o ciclo antigo. Pode não ser fácil abandonar um hábito ou situação que já faz parte da sua rotina, mas essa decisão devolve seu impulso e sua clareza. É hora de recuperar o movimento.

Dica cósmica: encerrar aquilo que está drenando sua energia pode ser o primeiro passo para recuperar sua força.