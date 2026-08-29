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3 signos descobrem hoje (29 de agosto) o que estava drenando sua energia, dão um basta e enfim recuperam a força mental e emocional

Depois de um período de desgaste, estes signos percebem que precisam se afastar do que estava consumindo sua paz para voltar a se sentir no controle da própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e estresse
Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre recuperar a força significa enfrentar mais uma batalha. Para três signos, o verdadeiro avanço neste sábado está em parar, olhar para dentro e reconhecer o que vem consumindo energia demais. Com a Lua em Peixes, a necessidade de desacelerar pode ajudar a enxergar com mais clareza aquilo que precisa ser deixado para trás.

O dia favorece uma espécie de reorganização emocional. Ao estabelecer limites, retomar interesses esquecidos ou simplesmente se afastar do que provoca desgaste, esses signos podem recuperar uma versão de si mesmos que parecia ter ficado pelo caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro, neste sábado você pode finalmente se cansar de gastar tanta energia com a vida dos outros. Comentários, comportamentos e problemas alheios têm ocupado espaço demais na sua cabeça, e você começa a perceber o quanto isso interfere na sua própria felicidade.

A Lua em Peixes favorece esse movimento de recolhimento. Em vez de continuar tentando acompanhar tudo ao seu redor, você decide voltar a atenção para si. Colocar limites e parar de se preocupar com aquilo que não está sob seu controle pode trazer uma sensação imediata de alívio.

Dica cósmica: nem tudo merece sua atenção, principalmente aquilo que tira a paz que você levou tanto tempo para construir.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra, uma lembrança pode despertar algo que estava adormecido em você. Alguém pode mencionar uma atividade, paixão ou projeto que já foi muito importante, fazendo você perceber há quanto tempo não se sente verdadeiramente conectado com essa parte da sua vida.

Isso pode ser o empurrão necessário para recuperar uma versão sua mais criativa, leve e confiante. Não se trata de voltar ao passado, mas de resgatar características que foram deixadas de lado em meio à correria e às responsabilidades. Neste sábado, você começa a abrir espaço novamente para aquilo que faz você se sentir você mesmo.

Dica cósmica: recuperar uma parte esquecida de si também pode ser uma forma poderosa de recomeçar.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário, você pode perceber neste sábado que determinada situação está consumindo tempo e energia demais. Talvez tenha se acostumado tanto com essa rotina que nem percebeu o quanto ela estava prendendo você, mas agora fica mais difícil ignorar o incômodo.

A Lua em Peixes favorece uma tomada de consciência importante: para abrir espaço para algo novo, você precisa interromper o ciclo antigo. Pode não ser fácil abandonar um hábito ou situação que já faz parte da sua rotina, mas essa decisão devolve seu impulso e sua clareza. É hora de recuperar o movimento.

Dica cósmica: encerrar aquilo que está drenando sua energia pode ser o primeiro passo para recuperar sua força.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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