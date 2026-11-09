ASTROLOGIA

3 signos do horóscopo chinês deixam os problemas para trás e respiram aliviados nesta semana

Entre os dias 9 e 15 de novembro, ajuda inesperada, alívio nas contas e mais tempo ao lado de alguém especial tornam a rotina menos pesada

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Depois de uma primeira semana de novembro mais complicada, a vida começa a ficar mais fácil para três signos do horóscopo chinês entre os dias 9 e 15. Pendências que vinham consumindo energia encontram soluções, enquanto situações que pareciam difíceis de administrar começam a entrar nos eixos.

A chave será resolver o que está ao alcance logo no início da semana. Com algumas responsabilidades encaminhadas, esses animais conseguem chegar aos próximos dias com menos preocupações e mais espaço para aproveitar a companhia de pessoas queridas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Cão

Você vem carregando responsabilidades demais, Cão, e sente falta de alguém que divida o peso das tarefas. Nesta semana, uma pessoa finalmente percebe o tamanho do problema e oferece a ajuda de que você precisava. Isso permite avançar em uma demanda que estava difícil de resolver sozinho.

Além disso, alguém que também vinha contando muito com seu apoio começa a assumir as próprias responsabilidades. Você não precisa mais reorganizar toda a sua rotina para atender às necessidades dessa pessoa. O ritmo ainda pode ser intenso nos primeiros dias, mas a perspectiva de um fim de semana mais tranquilo fica mais próxima.

Dica cósmica: pedir ajuda não diminui sua capacidade. Reconhecer seus limites também é uma forma de cuidar de si.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Coelho

As contas têm tirado sua tranquilidade, Coelho. Parece que, sempre que você consegue organizar o orçamento, uma nova despesa aparece e compromete o planejamento. Nesta semana, porém, uma pesquisa mais cuidadosa ajuda a encontrar maneiras simples de reduzir alguns gastos.

Talvez ainda não seja possível aumentar a renda, mas diminuir despesas já representa um alívio importante. Com um pouco mais de folga no orçamento, você consegue se preocupar menos com dinheiro e organizar os próximos compromissos com mais calma.

Dica cósmica: pequenas economias podem fazer uma diferença enorme quando você mantém a constância.

Cavalo

Uma relação importante ocupa seus pensamentos, mas a rotina corrida tem dificultado os momentos a dois. Você e essa pessoa têm compromissos e responsabilidades, e encontrar um horário livre para aproveitar a companhia um do outro parece cada vez mais complicado.

Nesta semana, porém, a outra pessoa percebe que essa distância está incomodando e toma a iniciativa de mudar a situação. Um convite ou um ajuste na agenda abre espaço para um encontro especial. Não precisa ser um programa caro ou elaborado: conversar com calma e estar perto de quem você gosta já será suficiente para recuperar a conexão.