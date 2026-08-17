ASTROLOGIA

3 signos do horóscopo chinês podem ter uma semana de ouro: dinheiro, sucesso e grandes oportunidades chegam de 17 a 23 de agosto

A semana favorece ganhos, novos projetos e oportunidades de crescimento para três animais

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A semana de 17 a 23 de agosto chega com boas oportunidades para três signos do horóscopo chinês que estão em uma fase especialmente favorável para atrair prosperidade e sucesso. Para eles, decisões mais alinhadas com aquilo que realmente desejam podem abrir caminho para avanços importantes.

O período também favorece quem estiver disposto a agir com confiança e manter o foco nos próprios objetivos. Um novo projeto, uma negociação ou até a conclusão de algo que já vinha sendo construído pode trazer resultados concretos nos próximos dias. Veja a previsão do site "Your Tango".

Boi: A semana pode trazer uma oportunidade importante para você avançar financeiramente. O momento favorece quem sabe reconhecer as próprias necessidades e tem coragem de pedir aquilo que merece. Um projeto novo, uma negociação ou até o início de uma atividade profissional pode ganhar força a partir de quarta-feira, desde que você se prepare com antecedência e confie mais na própria capacidade.

Dica cósmica: Organize seus próximos passos antes de agir e não tenha medo de pedir aquilo que você sabe que merece.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Dragão: O Dragão pode perceber sinais de crescimento ao longo da semana, especialmente no sábado. Uma meta que vinha sendo construída começa a apresentar resultados e mostra que seus esforços não foram em vão. Aproveite esse momento para reconhecer o próprio progresso e entender quais escolhas ajudaram você a chegar até aqui, pois essas lições podem abrir caminho para conquistas ainda maiores.

Dica cósmica: Valorize cada pequena conquista e use o que aprendeu para planejar seu próximo objetivo.

Serpente: A prosperidade chega quando você consegue concluir algo importante ou colocar uma novidade em andamento. Uma conversa ou acordo no começo da semana pode dar início a uma sequência bastante produtiva, com possibilidade de retorno financeiro mais adiante. Domingo tende a ser especialmente positivo, mas o resultado depende da disciplina que você mantiver durante os dias anteriores.