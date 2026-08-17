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3 signos do horóscopo chinês podem ter uma semana de ouro: dinheiro, sucesso e grandes oportunidades chegam de 17 a 23 de agosto

A semana favorece ganhos, novos projetos e oportunidades de crescimento para três animais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A semana de 17 a 23 de agosto chega com boas oportunidades para três signos do horóscopo chinês que estão em uma fase especialmente favorável para atrair prosperidade e sucesso. Para eles, decisões mais alinhadas com aquilo que realmente desejam podem abrir caminho para avanços importantes.

O período também favorece quem estiver disposto a agir com confiança e manter o foco nos próprios objetivos. Um novo projeto, uma negociação ou até a conclusão de algo que já vinha sendo construído pode trazer resultados concretos nos próximos dias. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Essa semana (de 17 a 23 de agosto) traz oportunidades de crescimento, dinheiro e novas escolhas para estes signos

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Boi: A semana pode trazer uma oportunidade importante para você avançar financeiramente. O momento favorece quem sabe reconhecer as próprias necessidades e tem coragem de pedir aquilo que merece. Um projeto novo, uma negociação ou até o início de uma atividade profissional pode ganhar força a partir de quarta-feira, desde que você se prepare com antecedência e confie mais na própria capacidade.

Dica cósmica: Organize seus próximos passos antes de agir e não tenha medo de pedir aquilo que você sabe que merece.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Dragão: O Dragão pode perceber sinais de crescimento ao longo da semana, especialmente no sábado. Uma meta que vinha sendo construída começa a apresentar resultados e mostra que seus esforços não foram em vão. Aproveite esse momento para reconhecer o próprio progresso e entender quais escolhas ajudaram você a chegar até aqui, pois essas lições podem abrir caminho para conquistas ainda maiores.

Dica cósmica: Valorize cada pequena conquista e use o que aprendeu para planejar seu próximo objetivo.

Serpente: A prosperidade chega quando você consegue concluir algo importante ou colocar uma novidade em andamento. Uma conversa ou acordo no começo da semana pode dar início a uma sequência bastante produtiva, com possibilidade de retorno financeiro mais adiante. Domingo tende a ser especialmente positivo, mas o resultado depende da disciplina que você mantiver durante os dias anteriores.

Dica cósmica: Evite assumir compromissos que tirem sua atenção do objetivo que pode trazer os melhores resultados.

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Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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