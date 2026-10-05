ASTROLOGIA

3 signos do horóscopo chinês podem transformar mudanças em dinheiro nesta semana

Esses signos encontram oportunidades financeiras ao organizar melhor o tempo, mudar de estratégia e evitar decisões impulsivas

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A semana de 5 a 11 de outubro pode ser especialmente favorável para três signos do horóscopo chinês. Cão, Cabra e Macaco entram nos próximos dias com chances de melhorar a vida financeira, mas o dinheiro não aparece simplesmente por acaso.

Para esses animais, a prosperidade está ligada principalmente à maneira como lidam com o tempo, os recursos e as mudanças de planos. Uma tarefa encerrada antes da hora, um compromisso cancelado ou até mesmo a decisão de esperar pelo momento certo pode abrir espaço para algo mais interessante. Veja a previsão do site "Your Tango".

Cabra

A Cabra começa a semana colocando algumas pendências em ordem. Em vez de tentar fazer tudo perfeitamente, você percebe que algumas coisas simplesmente precisam ser concluídas de maneira prática para que seja possível seguir em frente.

No meio da semana, uma mudança inesperada nos planos pode liberar justamente o tempo que faltava para investir em outra atividade. Um projeto pode ser cancelado ou um compromisso pode ser adiado, e a Cabra aproveita a brecha para olhar com mais atenção para um hobby que já considera transformar em fonte de renda. O que parecia apenas uma alteração de agenda pode acabar abrindo uma possibilidade concreta de ganho.

Depois de desacelerar na sexta e no sábado, o domingo chega com a cabeça mais descansada. Se souber aproveitar o momento, a Cabra pode finalmente colocar em prática aquilo que começou a planejar e até conquistar a primeira venda.

Dica cósmica: não trate uma mudança de planos como perda de tempo. Uma brecha inesperada na agenda pode ser exatamente o espaço que você precisava para testar uma ideia que pode render dinheiro.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Macaco

O Macaco começa a semana fazendo algo que nem sempre é fácil: segura a curiosidade e evita encher a agenda de coisas demais. Segunda e terça-feira servem para entender o que realmente precisa ser feito e organizar os recursos antes de agir.

Na quarta e na quinta, chega a hora de avançar com um projeto profissional. O Macaco não se incomoda por ter começado mais tarde, porque percebe que esperar também foi uma forma de economizar tempo e preservar recursos. A estratégia fica ainda mais importante no fim da semana, quando surge a tentação de gastar dinheiro para resolver problemas rapidamente.

Na sexta e no sábado, evitar atalhos financeiros faz diferença. Ao chegar ao domingo, o Macaco percebe que várias das decisões tomadas durante a semana foram mais inteligentes do que pareciam no início.

Dica cósmica: não confunda pressa com produtividade. Guardar dinheiro, tempo e energia para o momento certo também pode ser uma forma de fazer seus recursos renderem mais.

Cão

O Cão começa a semana identificando rapidamente o que já pode ser encerrado. Uma tarefa é resolvida com tanta eficiência que não há motivo para continuar gastando energia com ela. Em uma conversa com um amigo, surge ainda uma pista sobre uma oportunidade que pode aparecer mais adiante.

Por isso, vale colocar os compromissos em ordem logo no início da semana. Com a agenda mais livre, quarta e quinta-feira podem trazer uma possibilidade relacionada a dinheiro que combina com os planos do Cão e tem exatamente o tamanho que ele procurava.

No fim da semana, a melhor estratégia é não se precipitar. Sexta e sábado pedem calma para observar o que já foi construído e identificar pequenos ajustes. No domingo, os primeiros sinais de resultado começam a aparecer, dando ao Cão a sensação de estar em uma posição financeira melhor do que no início da semana.