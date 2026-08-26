ASTROLOGIA

3 signos entram em uma fase mais próspera a partir de hoje (26 de agosto) e deixam sonhos antigos para trás

Uma nova postura diante da vida pode abrir espaço para oportunidades, mudanças e decisões que estavam sendo adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e sonhos Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta quarta-feira, 26 de agosto, três signos podem começar a perceber uma mudança importante na maneira como encaram seus próprios desejos e possibilidades. Depois de períodos em que determinados planos pareciam travados, surge uma disposição maior para agir e parar de deixar sonhos importantes em segundo plano.

O momento favorece principalmente quem está disposto a confiar mais em si mesmo. Em vez de esperar pela aprovação dos outros ou pelo momento perfeito, esses signos podem entender que algumas oportunidades só aparecem quando existe coragem para dar o primeiro passo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Um sonho que sempre foi importante para você pode voltar a ocupar espaço nos seus planos a partir desta quarta-feira. Mesmo que outras pessoas não entendam por que isso significa tanto, você começa a perceber que não precisa da aprovação de ninguém para levar seus desejos a sério.

Esse movimento também fortalece sua autoestima. Quando você passa a reconhecer o próprio valor e respeitar aquilo que realmente quer, fica mais fácil tomar decisões alinhadas com seus objetivos. Uma fase mais favorável pode começar justamente quando você para de colocar seus sonhos em espera.

Dica cósmica: Não abandone um sonho apenas porque outras pessoas não conseguem enxergar o valor que ele tem para você.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Sagitário: Depois de enfrentar períodos difíceis, você pode finalmente sentir que as coisas começam a ficar mais leves. Sua capacidade de seguir em frente mesmo quando tudo parece complicado será uma das suas maiores forças nos próximos dias.

Você não precisa ignorar os problemas que enfrentou, mas pode deixar de permitir que eles ocupem todo o espaço. Uma nova confiança em si mesmo ajuda a enxergar as oportunidades que aparecem pelo caminho e a aproveitar melhor uma fase de maior estabilidade e satisfação.

O respeito pelas próprias necessidades também será importante. Quanto mais você se coloca em primeiro lugar de maneira saudável, mais preparado fica para aproveitar o que está por vir.

Dica cósmica: Não deixe experiências difíceis fazerem você esquecer que também merece aproveitar as fases boas.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário: Ficar parado no mesmo lugar já não parece uma opção tão confortável. Você pode perceber que um medo de mudar, que durante muito tempo fez você hesitar, está perdendo força. E, desta vez, a ideia de experimentar algo diferente pode trazer mais entusiasmo do que insegurança.

Essa abertura para mudanças pode colocar você diante de novas possibilidades. Uma decisão que antes parecia arriscada pode começar a fazer sentido, especialmente se estiver alinhada com aquilo que você realmente deseja para o futuro.

O mais importante será não confundir mudança com impulsividade. Você não precisa transformar sua vida de uma hora para outra. Basta permitir que novas alternativas existam.

Dica cósmica: Às vezes, uma fase mais próspera começa quando você finalmente aceita que não precisa continuar vivendo da mesma maneira.