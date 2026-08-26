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3 signos entram em uma fase mais próspera a partir de hoje (26 de agosto) e deixam sonhos antigos para trás

Uma nova postura diante da vida pode abrir espaço para oportunidades, mudanças e decisões que estavam sendo adiadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e sonhos
Signos e sonhos Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta quarta-feira, 26 de agosto, três signos podem começar a perceber uma mudança importante na maneira como encaram seus próprios desejos e possibilidades. Depois de períodos em que determinados planos pareciam travados, surge uma disposição maior para agir e parar de deixar sonhos importantes em segundo plano.

O momento favorece principalmente quem está disposto a confiar mais em si mesmo. Em vez de esperar pela aprovação dos outros ou pelo momento perfeito, esses signos podem entender que algumas oportunidades só aparecem quando existe coragem para dar o primeiro passo. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Um sonho que sempre foi importante para você pode voltar a ocupar espaço nos seus planos a partir desta quarta-feira. Mesmo que outras pessoas não entendam por que isso significa tanto, você começa a perceber que não precisa da aprovação de ninguém para levar seus desejos a sério.

Esse movimento também fortalece sua autoestima. Quando você passa a reconhecer o próprio valor e respeitar aquilo que realmente quer, fica mais fácil tomar decisões alinhadas com seus objetivos. Uma fase mais favorável pode começar justamente quando você para de colocar seus sonhos em espera.

Dica cósmica: Não abandone um sonho apenas porque outras pessoas não conseguem enxergar o valor que ele tem para você.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Sagitário: Depois de enfrentar períodos difíceis, você pode finalmente sentir que as coisas começam a ficar mais leves. Sua capacidade de seguir em frente mesmo quando tudo parece complicado será uma das suas maiores forças nos próximos dias.

Você não precisa ignorar os problemas que enfrentou, mas pode deixar de permitir que eles ocupem todo o espaço. Uma nova confiança em si mesmo ajuda a enxergar as oportunidades que aparecem pelo caminho e a aproveitar melhor uma fase de maior estabilidade e satisfação.

O respeito pelas próprias necessidades também será importante. Quanto mais você se coloca em primeiro lugar de maneira saudável, mais preparado fica para aproveitar o que está por vir.

Dica cósmica: Não deixe experiências difíceis fazerem você esquecer que também merece aproveitar as fases boas.

Comidas que são a cara de Sagitário

Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Sagitário: Tigela de Açaí completa com frutas tropicais - Energia pura e cores vivas para quem está sempre em movimento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Sagitário: Pad Thai com camarão e amendoim - Um prato vibrante, cheio de texturas e sabores internacionais. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Sagitário: Chai Indiano com especiarias - O sabor da estrada e das culturas distantes em uma xícara quente e aromática. por Imagem gerada por IA
Petisco de Sagitário: Samosas crocantes com chutney - A comida de rua global que representa o espírito livre do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Sagitário: Margarita de Maracujá com sal na borda - Cítrica, solar e aventureira, como uma tarde em uma praia estrangeira. por Imagem gerada por IA
Pizza de Sagitário: Pizza de Frango com Curry e Abacaxi - Uma combinação exótica e ousada que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Fruta de Sagitário: Carambola - O formato de estrela e o sabor exótico representam a busca pelo horizonte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Sagitário: Kebab de Cordeiro com molho de iogurte - O lanche das ruas do mundo, cheio de temperos e história. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Sagitário: Banoffee Pie com caramelo e especiarias - Uma mistura de texturas e sabores que é uma verdadeira festa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Sagitário: Fish and Chips servido no jornal - A clássica comida de viagem, prática e com espírito nômade. por Imagem gerada por IA

Aquário: Ficar parado no mesmo lugar já não parece uma opção tão confortável. Você pode perceber que um medo de mudar, que durante muito tempo fez você hesitar, está perdendo força. E, desta vez, a ideia de experimentar algo diferente pode trazer mais entusiasmo do que insegurança.

Essa abertura para mudanças pode colocar você diante de novas possibilidades. Uma decisão que antes parecia arriscada pode começar a fazer sentido, especialmente se estiver alinhada com aquilo que você realmente deseja para o futuro.

O mais importante será não confundir mudança com impulsividade. Você não precisa transformar sua vida de uma hora para outra. Basta permitir que novas alternativas existam.

Dica cósmica: Às vezes, uma fase mais próspera começa quando você finalmente aceita que não precisa continuar vivendo da mesma maneira.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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