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3 signos entram em uma maré de sorte intensa nesta semana (entre 20 e 26 de abril) e oportunidades aparecem sem aviso

Uma sequência de acontecimentos favorece ganhos, conquistas e caminhos que podem mudar tudo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:04

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 20 a 26 de abril chega com uma energia de expansão e oportunidades inesperadas para alguns signos. É aquele tipo de fase em que as coisas começam a fluir com mais facilidade, mas ainda assim exigem atitude para que os resultados realmente aconteçam. Com mudanças importantes acontecendo ao longo dos dias, a sorte aparece, mas principalmente para quem estiver disposto a agir, arriscar e confiar no próprio caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Leão: A semana começa com uma energia forte de novos começos, trazendo oportunidades que podem surgir de forma repentina e te empurrar para algo maior. Você pode sentir um chamado para viver uma nova experiência, seja na vida pessoal ou profissional, e isso não deve ser ignorado. Existe uma expansão acontecendo, mas ela depende da sua disposição para sair do lugar e dizer sim para o que aparece. Quanto mais aberto você estiver, mais a sorte se manifesta.

Dica cósmica: Diga sim para o que te desafia a crescer.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Libra: Você entra em uma fase extremamente favorável, mas que não segue nenhum padrão previsível. A sorte aparece de formas inesperadas, através de convites, oportunidades ou mudanças que você não tinha planejado. O segredo aqui é não tentar controlar tudo. Quanto mais você se abre para o novo, mais as coisas começam a se encaixar. Essa semana marca o início de um ciclo muito positivo, que pode trazer crescimento em várias áreas da vida.

Dica cósmica: Confie no inesperado, ele pode te levar mais longe do que o planejado.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Sagitário: A sorte aparece quando você decide seguir o que realmente te faz bem. Em vez de focar apenas em resultados ou objetivos finais, essa semana pede que você aproveite o caminho e as experiências que surgem. Isso abre portas de forma natural, inclusive para viagens, novos projetos ou até mudanças de rumo. Existe uma leveza maior guiando seus passos, e quando você se permite viver isso, as oportunidades aparecem com mais facilidade.

Dica cósmica: Siga o que te faz feliz, é aí que a sorte encontra você.

Filmes para Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
1 de 10
Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Tags:

Signo Leão Libra Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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