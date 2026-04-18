ASTROLOGIA

3 signos entram em uma maré de sorte intensa nesta semana (entre 20 e 26 de abril) e oportunidades aparecem sem aviso

Uma sequência de acontecimentos favorece ganhos, conquistas e caminhos que podem mudar tudo

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:04

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 20 a 26 de abril chega com uma energia de expansão e oportunidades inesperadas para alguns signos. É aquele tipo de fase em que as coisas começam a fluir com mais facilidade, mas ainda assim exigem atitude para que os resultados realmente aconteçam. Com mudanças importantes acontecendo ao longo dos dias, a sorte aparece, mas principalmente para quem estiver disposto a agir, arriscar e confiar no próprio caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: A semana começa com uma energia forte de novos começos, trazendo oportunidades que podem surgir de forma repentina e te empurrar para algo maior. Você pode sentir um chamado para viver uma nova experiência, seja na vida pessoal ou profissional, e isso não deve ser ignorado. Existe uma expansão acontecendo, mas ela depende da sua disposição para sair do lugar e dizer sim para o que aparece. Quanto mais aberto você estiver, mais a sorte se manifesta.

Dica cósmica: Diga sim para o que te desafia a crescer.

Filmes para Leão 1 de 10

Libra: Você entra em uma fase extremamente favorável, mas que não segue nenhum padrão previsível. A sorte aparece de formas inesperadas, através de convites, oportunidades ou mudanças que você não tinha planejado. O segredo aqui é não tentar controlar tudo. Quanto mais você se abre para o novo, mais as coisas começam a se encaixar. Essa semana marca o início de um ciclo muito positivo, que pode trazer crescimento em várias áreas da vida.

Dica cósmica: Confie no inesperado, ele pode te levar mais longe do que o planejado.

Filmes para Libra 1 de 10

Sagitário: A sorte aparece quando você decide seguir o que realmente te faz bem. Em vez de focar apenas em resultados ou objetivos finais, essa semana pede que você aproveite o caminho e as experiências que surgem. Isso abre portas de forma natural, inclusive para viagens, novos projetos ou até mudanças de rumo. Existe uma leveza maior guiando seus passos, e quando você se permite viver isso, as oportunidades aparecem com mais facilidade.

Dica cósmica: Siga o que te faz feliz, é aí que a sorte encontra você.