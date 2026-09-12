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3 signos entram na reta final de setembro com uma sorte fora do comum; veja quem pode aproveitar essa fase

A temporada de Virgem chega aos últimos dias favorecendo organização, persistência e decisões capazes de abrir espaço para uma fase mais leve

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 15:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A reta final da temporada de Virgem pode ser especialmente positiva para três signos. Até 22 de setembro, eles tendem a perceber mais clareza nas decisões, avanço em áreas que estavam travadas e uma sensação de que alguns pesos começam finalmente a ficar para trás.

Esse período antecede uma mudança importante: em 22 de setembro, às 21h05, o Sol entra em Libra e marca o Equinócio de Primavera no Brasil. Para os signos a seguir, porém, a fase de maior aproveitamento pode acontecer justamente agora. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Touro começa a deixar para trás uma fase de instabilidade

Touro pode chegar à reta final da temporada de Virgem com uma sensação importante de alívio. Depois de um período marcado por dúvidas e situações que pareciam não sair do lugar, o signo começa a recuperar a estabilidade.

Algumas conversas difíceis ainda podem surgir, especialmente nos próximos dias, mas encarar o que estava sendo evitado pode ser justamente o que permitirá a Touro seguir mais leve.

O momento favorece escolhas que coloquem o próprio bem-estar em primeiro lugar.

Dica cósmica: não confunda paz com silêncio. Às vezes, uma conversa necessária é o que permite recuperar a tranquilidade.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Virgem: Virgem vive os últimos dias de sua temporada com força renovada

Virgem está no centro dessa fase e pode aproveitar os últimos dias da própria temporada para colocar planos em movimento. O signo tende a se sentir mais confiante, atento e disposto a escolher com clareza o que realmente deseja levar adiante.

Depois da Lua Nova em Virgem no dia 11, o período também pode ser encarado como uma oportunidade de recomeço e reorganização. O segredo será não tentar abraçar tudo ao mesmo tempo.

Antes da chegada da primavera, Virgem pode dar início a algo que continuará crescendo nas próximas semanas.

Dica cósmica: escolha um objetivo que realmente faça sentido para você e concentre sua energia nele.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Capricórnio: Capricórnio pode finalmente sentir que seus esforços estão valendo a pena

Capricórnio costuma se beneficiar de períodos que exigem organização, disciplina e persistência. Nos próximos dias, essa característica pode fazer toda a diferença.

O signo tende a perceber que aquilo em que vem investindo tempo começa a ganhar forma. Também pode se sentir mais seguro para estabelecer limites, defender suas escolhas e parar de gastar energia com situações que não levam a lugar nenhum.

A sorte de Capricórnio aparece menos como acaso e mais como consequência de tudo o que foi construído com paciência.

Dica cósmica: mantenha o foco no que realmente importa e não tenha medo de dizer não ao que atrapalha seus planos.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

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