ASTROLOGIA

3 signos entram na reta final de setembro com uma sorte fora do comum; veja quem pode aproveitar essa fase

A temporada de Virgem chega aos últimos dias favorecendo organização, persistência e decisões capazes de abrir espaço para uma fase mais leve

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 15:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A reta final da temporada de Virgem pode ser especialmente positiva para três signos. Até 22 de setembro, eles tendem a perceber mais clareza nas decisões, avanço em áreas que estavam travadas e uma sensação de que alguns pesos começam finalmente a ficar para trás.

Esse período antecede uma mudança importante: em 22 de setembro, às 21h05, o Sol entra em Libra e marca o Equinócio de Primavera no Brasil. Para os signos a seguir, porém, a fase de maior aproveitamento pode acontecer justamente agora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Touro começa a deixar para trás uma fase de instabilidade

Touro pode chegar à reta final da temporada de Virgem com uma sensação importante de alívio. Depois de um período marcado por dúvidas e situações que pareciam não sair do lugar, o signo começa a recuperar a estabilidade.

Algumas conversas difíceis ainda podem surgir, especialmente nos próximos dias, mas encarar o que estava sendo evitado pode ser justamente o que permitirá a Touro seguir mais leve.

O momento favorece escolhas que coloquem o próprio bem-estar em primeiro lugar.

Dica cósmica: não confunda paz com silêncio. Às vezes, uma conversa necessária é o que permite recuperar a tranquilidade.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Virgem: Virgem vive os últimos dias de sua temporada com força renovada

Virgem está no centro dessa fase e pode aproveitar os últimos dias da própria temporada para colocar planos em movimento. O signo tende a se sentir mais confiante, atento e disposto a escolher com clareza o que realmente deseja levar adiante.

Depois da Lua Nova em Virgem no dia 11, o período também pode ser encarado como uma oportunidade de recomeço e reorganização. O segredo será não tentar abraçar tudo ao mesmo tempo.

Antes da chegada da primavera, Virgem pode dar início a algo que continuará crescendo nas próximas semanas.

Dica cósmica: escolha um objetivo que realmente faça sentido para você e concentre sua energia nele.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Capricórnio: Capricórnio pode finalmente sentir que seus esforços estão valendo a pena

Capricórnio costuma se beneficiar de períodos que exigem organização, disciplina e persistência. Nos próximos dias, essa característica pode fazer toda a diferença.

O signo tende a perceber que aquilo em que vem investindo tempo começa a ganhar forma. Também pode se sentir mais seguro para estabelecer limites, defender suas escolhas e parar de gastar energia com situações que não levam a lugar nenhum.

A sorte de Capricórnio aparece menos como acaso e mais como consequência de tudo o que foi construído com paciência.

Dica cósmica: mantenha o foco no que realmente importa e não tenha medo de dizer não ao que atrapalha seus planos.