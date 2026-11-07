ASTROLOGIA

3 signos entram na semana com a sorte a favor e podem receber boas surpresas até domingo (15 de novembro)

Conversas importantes, oportunidades que reaparecem e mais clareza sobre os próprios desejos podem ajudar estes signos a sair da rotina e abrir espaço para novidades

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 11:00

Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 9 a 15 de novembro pode trazer boas surpresas para três signos. A sorte não precisa aparecer em grandes acontecimentos para fazer diferença: às vezes, ela está naquela conversa que chega na hora certa, em uma proposta que ganha uma segunda chance ou na coragem de experimentar algo diferente.

Um dos momentos importantes do período acontece na sexta-feira (13), quando Mercúrio e Vênus encerram seus movimentos retrógrados. Depois de semanas de revisões e questionamentos, algumas situações podem começar a ficar mais claras. Ainda assim, a recomendação é não tentar resolver tudo de uma vez. Respeitar o próprio ritmo também faz parte de aproveitar o que vem pela frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode ter uma semana cheia de pistas importantes sobre o caminho que deseja seguir. Preste atenção às conversas, às ideias que surgem sem aviso e até aos sonhos que parecem não fazer sentido à primeira vista. Uma troca de experiências pode ajudar você a enxergar uma possibilidade que ainda não tinha considerado.

O maior desafio será sair da zona de conforto. Você pode estar tão acostumado à própria rotina que qualquer mudança parece mais complicada do que realmente é. Mas algumas das melhores oportunidades aparecem justamente quando a gente aceita experimentar algo novo. Confie mais na sua capacidade de adaptação e não descarte uma ideia só porque ela exige um pouco de coragem.

Dica cósmica: escute sua intuição, mas também esteja aberto a conselhos e conversas inesperadas. Uma boa ideia pode surgir de onde você menos espera.

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Aquário

Aquário pode começar a semana com mais clareza sobre aquilo que realmente deseja. Depois de um período de questionamentos, fica mais fácil reconhecer quais planos ainda fazem sentido e quais já não combinam com a vida que você quer construir. Essa percepção pode ajudar a recuperar a motivação para correr atrás de objetivos antigos ou começar algo diferente.

O encerramento do movimento retrógrado de Vênus, em 13 de novembro, favorece uma revisão mais clara dos relacionamentos, dos desejos e das escolhas pessoais. A sorte pode aparecer quando você deixa de esperar pela aprovação dos outros e passa a levar suas próprias vontades mais a sério. Não é preciso ter tudo planejado para dar o primeiro passo.

Dica cósmica: pare de adiar seus desejos para agradar todo mundo. Escolha o que faz sentido para você e comece a se movimentar nessa direção.

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Peixes

Peixes pode encontrar sorte em situações que pareciam encerradas. Uma proposta antiga, um convite recusado ou uma oportunidade que não deu certo na primeira tentativa pode voltar a chamar sua atenção. Em vez de simplesmente aceitar ou descartar a possibilidade, vale observar o que mudou desde a última vez.

Mercúrio encerra seu movimento retrógrado em Escorpião no dia 13, favorecendo a retomada de conversas e a compreensão de assuntos que estavam confusos. Ao longo da semana, você pode perceber que algumas portas não estavam necessariamente fechadas, apenas precisavam de outro momento ou de uma escolha diferente. Viagens, romances e novos começos também podem entrar no radar, desde que estejam alinhados com seus desejos.

Dica cósmica: não tenha medo de reconsiderar uma oportunidade, mas avalie se ela ainda combina com a pessoa que você se tornou.