3 signos entram na sintonia da Lua em Gêmeos hoje (3 de setembro) e podem sentir a vida finalmente andar

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Giuliana Mancini
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:00
Nesta quinta-feira, 3 de setembro, três signos podem perceber que situações que pareciam travadas começam finalmente a andar. A Lua entra em Gêmeos às 8h47 e, durante a madrugada do dia 4, chega à fase Minguante em Gêmeos, criando um momento favorável para ajustar a rota, abandonar dúvidas e tomar atitudes que estavam sendo adiadas.
A energia do período favorece movimento e mudanças de perspectiva. Em vez de continuar preso ao que não está funcionando, esses signos podem encontrar uma maneira mais simples de resolver pendências e voltar a avançar. Para alguns, o resultado pode aparecer justamente quando deixam de pensar demais e começam a agir. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos
Gêmeos pode passar boa parte do tempo pensando em todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. O problema é que, quando o excesso de pensamentos toma conta, até mesmo uma escolha simples pode parecer complicada.
Nesta quinta-feira, porém, você tende a conseguir enxergar as coisas com mais clareza. Aquela dúvida que vinha ocupando espaço na sua cabeça começa a perder força, e isso pode ser suficiente para transformar planejamento em atitude.
A partir daí, uma coisa pode levar à outra. Uma conversa pode destravar uma situação, uma decisão pode abrir uma nova possibilidade ou uma pendência pode finalmente ser resolvida. Quanto menos você alimentar a indecisão, mais fácil será perceber que algumas peças já estavam no lugar.
Dica cósmica: não espere ter certeza absoluta para começar. Escolha um caminho e dê o primeiro passo.
O date perfeito para Gêmeos
Libra
Libra pode estar cansado de carregar inseguranças que, muitas vezes, fazem você questionar a própria capacidade. Você sabe que tem potencial, mas nem sempre consegue transformar essa confiança em atitude.
Nesta quinta-feira, essa postura pode começar a mudar. A energia de Gêmeos ajuda a colocar as ideias em movimento e pode fazer você perceber que não precisa esperar o cenário perfeito para agir.
Uma oportunidade que antes parecia arriscada pode passar a fazer mais sentido. Uma conversa que você vinha evitando pode acontecer. Até mesmo um plano que estava parado pode voltar a ganhar força.
O mais importante é não deixar o medo decidir por você. Quando Libra finalmente se permite avançar, percebe que boa parte daquilo que parecia tão difícil era alimentada pela própria dúvida.
Dica cósmica: pare de procurar garantias antes de agir. Às vezes, a clareza aparece justamente depois do primeiro passo.
O date perfeito para Libra
Escorpião
Escorpião não gosta de sentir que está parado no mesmo lugar. E, depois de um período em que as coisas podem ter avançado mais devagar do que você gostaria, a sensação de falta de movimento começa a ficar especialmente incômoda.
Nesta quinta-feira, você pode identificar com mais facilidade o que vinha impedindo seu progresso. Em vez de continuar insistindo em uma situação que não leva a lugar nenhum, existe uma tendência maior a cortar o que está atrapalhando e recuperar o ritmo.
Essa mudança de postura pode desencadear outras. Uma decisão abre espaço para outra, uma conversa traz uma resposta e aquilo que parecia complicado começa a se resolver de maneira mais natural.
Você não precisa transformar sua vida inteira de uma vez. Basta voltar a se movimentar. Depois que perceber os primeiros resultados, será muito mais fácil continuar.
Dica cósmica: não confunda estabilidade com estagnação. Se algo deixou de fazer sentido, permita-se mudar a direção.
O date perfeito para Escorpião