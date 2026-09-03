ASTROLOGIA

3 signos entram na sintonia da Lua em Gêmeos hoje (3 de setembro) e podem sentir a vida finalmente andar

Energia favorece decisões, movimento e a coragem necessária para deixar para trás aquilo que vinha impedindo o avanço

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:00

Lua e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira, 3 de setembro, três signos podem perceber que situações que pareciam travadas começam finalmente a andar. A Lua entra em Gêmeos às 8h47 e, durante a madrugada do dia 4, chega à fase Minguante em Gêmeos, criando um momento favorável para ajustar a rota, abandonar dúvidas e tomar atitudes que estavam sendo adiadas.

A energia do período favorece movimento e mudanças de perspectiva. Em vez de continuar preso ao que não está funcionando, esses signos podem encontrar uma maneira mais simples de resolver pendências e voltar a avançar. Para alguns, o resultado pode aparecer justamente quando deixam de pensar demais e começam a agir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode passar boa parte do tempo pensando em todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. O problema é que, quando o excesso de pensamentos toma conta, até mesmo uma escolha simples pode parecer complicada.

Nesta quinta-feira, porém, você tende a conseguir enxergar as coisas com mais clareza. Aquela dúvida que vinha ocupando espaço na sua cabeça começa a perder força, e isso pode ser suficiente para transformar planejamento em atitude.

A partir daí, uma coisa pode levar à outra. Uma conversa pode destravar uma situação, uma decisão pode abrir uma nova possibilidade ou uma pendência pode finalmente ser resolvida. Quanto menos você alimentar a indecisão, mais fácil será perceber que algumas peças já estavam no lugar.

Dica cósmica: não espere ter certeza absoluta para começar. Escolha um caminho e dê o primeiro passo.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Libra

Libra pode estar cansado de carregar inseguranças que, muitas vezes, fazem você questionar a própria capacidade. Você sabe que tem potencial, mas nem sempre consegue transformar essa confiança em atitude.

Nesta quinta-feira, essa postura pode começar a mudar. A energia de Gêmeos ajuda a colocar as ideias em movimento e pode fazer você perceber que não precisa esperar o cenário perfeito para agir.

Uma oportunidade que antes parecia arriscada pode passar a fazer mais sentido. Uma conversa que você vinha evitando pode acontecer. Até mesmo um plano que estava parado pode voltar a ganhar força.

O mais importante é não deixar o medo decidir por você. Quando Libra finalmente se permite avançar, percebe que boa parte daquilo que parecia tão difícil era alimentada pela própria dúvida.

Dica cósmica: pare de procurar garantias antes de agir. Às vezes, a clareza aparece justamente depois do primeiro passo.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Escorpião

Escorpião não gosta de sentir que está parado no mesmo lugar. E, depois de um período em que as coisas podem ter avançado mais devagar do que você gostaria, a sensação de falta de movimento começa a ficar especialmente incômoda.

Nesta quinta-feira, você pode identificar com mais facilidade o que vinha impedindo seu progresso. Em vez de continuar insistindo em uma situação que não leva a lugar nenhum, existe uma tendência maior a cortar o que está atrapalhando e recuperar o ritmo.

Essa mudança de postura pode desencadear outras. Uma decisão abre espaço para outra, uma conversa traz uma resposta e aquilo que parecia complicado começa a se resolver de maneira mais natural.

Você não precisa transformar sua vida inteira de uma vez. Basta voltar a se movimentar. Depois que perceber os primeiros resultados, será muito mais fácil continuar.

Dica cósmica: não confunda estabilidade com estagnação. Se algo deixou de fazer sentido, permita-se mudar a direção.