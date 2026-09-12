ASTROLOGIA

3 signos entram nos últimos dias de Virgem com sorte em alta e oportunidades que finalmente começam a andar

A temporada de Virgem termina em 22 de setembro, mas ainda guarda uma das melhores fases do mês para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e sol em Virgem Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Virgem está chegando aos seus últimos dias, mas isso não significa que sua influência esteja perdendo força. Até 22 de setembro, quando o Sol deixa Virgem e entra em Libra, alguns signos podem aproveitar uma fase especialmente favorável para organizar a vida, tomar decisões importantes e transformar esforços antigos em resultados.

A sorte, neste caso, não precisa aparecer como um acontecimento extraordinário. Ela pode surgir na forma de uma conversa que acontece na hora certa, uma oportunidade que finalmente aparece ou simplesmente a clareza necessária para perceber qual caminho vale a pena seguir.

Para Touro, Virgem e Capricórnio, os próximos dias podem ser justamente aquele momento em que tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. Veja a previsão do site "Economic Times".

Touro: Touro finalmente pode sentir o chão mais firme

Depois de um período marcado por mudanças e adaptações, Touro pode aproveitar os últimos dias de Virgem para buscar algo que valoriza muito: estabilidade. A diferença é que, desta vez, essa estabilidade pode servir como ponto de partida para construir algo novo.

Finanças, saúde, relacionamentos e rotina podem passar por ajustes importantes. Não é preciso reinventar a vida inteira. Pequenas mudanças feitas agora podem deixar os próximos meses muito mais leves.

Até mesmo conversas difíceis podem ter um efeito positivo quando Touro consegue dizer exatamente o que precisa e estabelecer limites sem culpa.

Dica cósmica: escolha uma área da sua vida que está bagunçada e faça um ajuste concreto antes de 22 de setembro.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Virgem: Virgem ganha um último empurrão antes de sua temporada acabar

Virgem está no centro dessa fase e ainda tem alguns dias para aproveitar a energia do próprio signo. O período pode trazer mais clareza sobre o que merece atenção e, principalmente, sobre aquilo que já não faz sentido continuar carregando.

Em vez de tentar começar mil coisas ao mesmo tempo, o ideal é escolher uma meta que realmente tenha significado. Pode ser um projeto profissional, uma mudança na rotina, uma decisão financeira ou até um objetivo pessoal que vinha sendo adiado.

Os últimos dias da temporada funcionam como uma oportunidade de reorganizar prioridades e entrar na próxima fase com menos peso.

Dica cósmica: escolha uma única mudança importante e comece agora, sem esperar que tudo esteja perfeito.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Capricórnio: Capricórnio pode transformar preparação em resultado

Capricórnio não costuma depender da sorte. Prefere ter um plano, estabelecer metas e trabalhar até conseguir o que quer. Por isso, os últimos dias da temporada de Virgem combinam tanto com seu jeito de agir.

O período favorece decisões práticas, organização e conversas que podem ajudar a colocar projetos em movimento. É uma boa hora para estabelecer limites, negociar melhor e parar de gastar energia com tarefas ou pessoas que não trazem retorno.

Quanto mais claro Capricórnio for sobre aquilo que realmente deseja, mais fácil será aproveitar as oportunidades que surgirem.

Dica cósmica: diga com clareza o que você quer e não tenha medo de recusar aquilo que não vale seu tempo.