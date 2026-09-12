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3 signos entram nos últimos dias de Virgem com sorte em alta e oportunidades que finalmente começam a andar

A temporada de Virgem termina em 22 de setembro, mas ainda guarda uma das melhores fases do mês para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e sol em Virgem
Signos e sol em Virgem Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Virgem está chegando aos seus últimos dias, mas isso não significa que sua influência esteja perdendo força. Até 22 de setembro, quando o Sol deixa Virgem e entra em Libra, alguns signos podem aproveitar uma fase especialmente favorável para organizar a vida, tomar decisões importantes e transformar esforços antigos em resultados.

A sorte, neste caso, não precisa aparecer como um acontecimento extraordinário. Ela pode surgir na forma de uma conversa que acontece na hora certa, uma oportunidade que finalmente aparece ou simplesmente a clareza necessária para perceber qual caminho vale a pena seguir.

Para Touro, Virgem e Capricórnio, os próximos dias podem ser justamente aquele momento em que tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Touro: Touro finalmente pode sentir o chão mais firme

Depois de um período marcado por mudanças e adaptações, Touro pode aproveitar os últimos dias de Virgem para buscar algo que valoriza muito: estabilidade. A diferença é que, desta vez, essa estabilidade pode servir como ponto de partida para construir algo novo.

Finanças, saúde, relacionamentos e rotina podem passar por ajustes importantes. Não é preciso reinventar a vida inteira. Pequenas mudanças feitas agora podem deixar os próximos meses muito mais leves.

Até mesmo conversas difíceis podem ter um efeito positivo quando Touro consegue dizer exatamente o que precisa e estabelecer limites sem culpa.

Dica cósmica: escolha uma área da sua vida que está bagunçada e faça um ajuste concreto antes de 22 de setembro.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Virgem: Virgem ganha um último empurrão antes de sua temporada acabar

Virgem está no centro dessa fase e ainda tem alguns dias para aproveitar a energia do próprio signo. O período pode trazer mais clareza sobre o que merece atenção e, principalmente, sobre aquilo que já não faz sentido continuar carregando.

Em vez de tentar começar mil coisas ao mesmo tempo, o ideal é escolher uma meta que realmente tenha significado. Pode ser um projeto profissional, uma mudança na rotina, uma decisão financeira ou até um objetivo pessoal que vinha sendo adiado.

Os últimos dias da temporada funcionam como uma oportunidade de reorganizar prioridades e entrar na próxima fase com menos peso.

Dica cósmica: escolha uma única mudança importante e comece agora, sem esperar que tudo esteja perfeito.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Capricórnio pode transformar preparação em resultado

Capricórnio não costuma depender da sorte. Prefere ter um plano, estabelecer metas e trabalhar até conseguir o que quer. Por isso, os últimos dias da temporada de Virgem combinam tanto com seu jeito de agir.

O período favorece decisões práticas, organização e conversas que podem ajudar a colocar projetos em movimento. É uma boa hora para estabelecer limites, negociar melhor e parar de gastar energia com tarefas ou pessoas que não trazem retorno.

Quanto mais claro Capricórnio for sobre aquilo que realmente deseja, mais fácil será aproveitar as oportunidades que surgirem.

Dica cósmica: diga com clareza o que você quer e não tenha medo de recusar aquilo que não vale seu tempo.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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