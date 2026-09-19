3 signos passam por teste do Universo que definirão o futuro neste sábado (19)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:00
Momentos difíceis fazem parte da vida, mas podem ser enfrentados com cautela e cuidado. É o caso de três signos do zodíaco, até o final deste sábado (18). Com Mercúrio, em oposição a Saturno, segundo previsões de Ruby Miranda para o Your Tango, o dia promete estremecer as estruturas econômica e familiares de 3 signos.
Confira previsão da astróloga:
"As coisas não estão a sair exatamente como este signo planeou, mas não se preocupe, não é motivo para desistir. Embora não perceba, existe um plano melhor por aí. Agora, precisa de descobri-lo. Este não é o signo mais paciente do zodíaco, e pode até sentir-se um pouco frustrado hoje, mas também será persistente, e é isso que o vai ajudar a superar os obstáculos."
Veja as características dos signos
"Este signo percebeu que a vida não lhe entrega tudo de bom de uma só vez, por mais que assim o desejasse. No entanto, durante este sábado, quando Mercúrio está oposto a Saturno, parece que há mais um recuo. Nem tudo está a correr bem, mas isso não significa que a longo prazo não irá ganhar mais do que aquilo que está a receber. A paciência deste signo está a ser testada neste dia, mas isso não significa absolutamente nada no quadro geral. Está a fortalecer a sua determinação e a tornar-se numa pessoa mais forte para poder passar em qualquer teste cósmico com louvor."
"Certamente não gosta de ser mantido em espera, porém, durante esta transição astrológica, ser mantido em espera é exatamente aquilo que representa este dia. Que irritante! A paciência também não é muito a praia deste signo, mas esta sexta-feira terá de ser. Não há outra opção se quiser mesmo passar nesse teste. É só um pequeno atraso. Ter de lidar com isso pode até deixá-lo de mau humor, mas também é algo que constrói caráter. Mercúrio traz resultados rápidos, por isso, mantenha-se firme. Coisas boas estão por vir!"