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3 signos passam por teste do Universo que definirão o futuro neste sábado (19)

Momentos caóticos podem ser levados com cuidado e cautela

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:00

O dia promete estremecer as estruturas da vida de 3 signos
O dia promete estremecer as estruturas da vida de 3 signos Crédito: Imagem gerada por IA

Momentos difíceis fazem parte da vida, mas podem ser enfrentados com cautela e cuidado. É o caso de três signos do zodíaco, até o final deste sábado (18). Com Mercúrio, em oposição a Saturno, segundo previsões de Ruby Miranda para o Your Tango, o dia promete estremecer as estruturas econômica e familiares de 3 signos.

Confira previsão da astróloga:

Áries

"As coisas não estão a sair exatamente como este signo planeou, mas não se preocupe, não é motivo para desistir. Embora não perceba, existe um plano melhor por aí. Agora, precisa de descobri-lo. Este não é o signo mais paciente do zodíaco, e pode até sentir-se um pouco frustrado hoje, mas também será persistente, e é isso que o vai ajudar a superar os obstáculos."

Veja as características dos signos

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Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
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Virgem

"Este signo percebeu que a vida não lhe entrega tudo de bom de uma só vez, por mais que assim o desejasse. No entanto, durante este sábado, quando Mercúrio está oposto a Saturno, parece que há mais um recuo. Nem tudo está a correr bem, mas isso não significa que a longo prazo não irá ganhar mais do que aquilo que está a receber. A paciência deste signo está a ser testada neste dia, mas isso não significa absolutamente nada no quadro geral. Está a fortalecer a sua determinação e a tornar-se numa pessoa mais forte para poder passar em qualquer teste cósmico com louvor."

Escorpião

"Certamente não gosta de ser mantido em espera, porém, durante esta transição astrológica, ser mantido em espera é exatamente aquilo que representa este dia. Que irritante! A paciência também não é muito a praia deste signo, mas esta sexta-feira terá de ser. Não há outra opção se quiser mesmo passar nesse teste. É só um pequeno atraso. Ter de lidar com isso pode até deixá-lo de mau humor, mas também é algo que constrói caráter. Mercúrio traz resultados rápidos, por isso, mantenha-se firme. Coisas boas estão por vir!"

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Signos Astrologia

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