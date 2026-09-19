ASTROLOGIA

3 signos passam por teste do Universo que definirão o futuro neste sábado (19)

Momentos caóticos podem ser levados com cuidado e cautela

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 07:00

O dia promete estremecer as estruturas da vida de 3 signos Crédito: Imagem gerada por IA

Momentos difíceis fazem parte da vida, mas podem ser enfrentados com cautela e cuidado. É o caso de três signos do zodíaco, até o final deste sábado (18). Com Mercúrio, em oposição a Saturno, segundo previsões de Ruby Miranda para o Your Tango, o dia promete estremecer as estruturas econômica e familiares de 3 signos.

Confira previsão da astróloga:

Áries

"As coisas não estão a sair exatamente como este signo planeou, mas não se preocupe, não é motivo para desistir. Embora não perceba, existe um plano melhor por aí. Agora, precisa de descobri-lo. Este não é o signo mais paciente do zodíaco, e pode até sentir-se um pouco frustrado hoje, mas também será persistente, e é isso que o vai ajudar a superar os obstáculos."

Veja as características dos signos 1 de 7

Virgem

"Este signo percebeu que a vida não lhe entrega tudo de bom de uma só vez, por mais que assim o desejasse. No entanto, durante este sábado, quando Mercúrio está oposto a Saturno, parece que há mais um recuo. Nem tudo está a correr bem, mas isso não significa que a longo prazo não irá ganhar mais do que aquilo que está a receber. A paciência deste signo está a ser testada neste dia, mas isso não significa absolutamente nada no quadro geral. Está a fortalecer a sua determinação e a tornar-se numa pessoa mais forte para poder passar em qualquer teste cósmico com louvor."

Escorpião