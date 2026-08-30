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3 signos podem atrair dinheiro e sucesso nesta semana (de 31 de agosto a 6 de setembro), mas precisarão tomar uma atitude importante

Decisões mais estratégicas e uma comunicação certeira podem abrir portas para ganhos e novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A última semana de agosto e os primeiros dias de setembro podem trazer oportunidades interessantes para três signos quando o assunto é dinheiro. Entre 31 de agosto e 6 de setembro, a influência de Mercúrio em Virgem favorece uma postura mais prática, organizada e cuidadosa nas decisões financeiras.

Mais do que contar com a sorte, o momento pede planejamento e coragem para falar sobre aquilo que você deseja. Saber negociar, apresentar uma boa ideia e transformar planos em ações concretas pode fazer diferença nos resultados desses signos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Touro

Touro pode entrar na semana com uma questão financeira resolvida no papel, mas ainda carregando inseguranças sobre o futuro. O medo de perder aquilo que conquistou pode fazer você duvidar de sua própria capacidade de prosperar.

Os próximos dias favorecem uma mudança nessa mentalidade. Em vez de deixar a preocupação comandar suas decisões, você pode perceber que já construiu uma base sólida e que não precisa abrir mão de outras áreas da vida para ter estabilidade financeira.

Dica cósmica: não deixe o medo de perder controlar aquilo que você faz com o que já conquistou.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão

Leão pode ter uma ideia promissora para melhorar sua vida financeira, mas será preciso transformar a intuição em planejamento. O início de setembro favorece atitudes práticas e decisões bem pensadas, sem espaço para gastos impulsivos ou riscos desnecessários.

Uma oportunidade pode surgir justamente quando você decide levar uma ideia a sério. Organizar os detalhes, fazer as contas e estabelecer um caminho claro aumenta bastante as chances de transformar uma boa inspiração em resultado concreto.

Dica cósmica: confie na sua intuição, mas dê a ela um plano antes de colocar qualquer ideia em prática.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Capricórnio

Capricórnio pode descobrir uma maneira diferente de lidar com dinheiro e trabalho. Você costuma valorizar estabilidade e esforço constante, mas a semana pode mostrar que nem sempre é necessário trabalhar mais para conseguir melhores resultados.

Uma pequena mudança na forma de administrar seus recursos ou enxergar oportunidades pode abrir espaço para crescimento. O desafio será sair um pouco da zona de conforto e permitir que seu dinheiro trabalhe a seu favor, em vez de depender apenas do próprio esforço.

Dica cósmica: nem todo crescimento exige mais sacrifício. Às vezes, a melhor estratégia é mudar a maneira como você faz as coisas.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

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Signo Dinheiro Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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