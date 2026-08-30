ASTROLOGIA

3 signos podem atrair dinheiro e sucesso nesta semana (de 31 de agosto a 6 de setembro), mas precisarão tomar uma atitude importante

Decisões mais estratégicas e uma comunicação certeira podem abrir portas para ganhos e novas oportunidades

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A última semana de agosto e os primeiros dias de setembro podem trazer oportunidades interessantes para três signos quando o assunto é dinheiro. Entre 31 de agosto e 6 de setembro, a influência de Mercúrio em Virgem favorece uma postura mais prática, organizada e cuidadosa nas decisões financeiras.

Mais do que contar com a sorte, o momento pede planejamento e coragem para falar sobre aquilo que você deseja. Saber negociar, apresentar uma boa ideia e transformar planos em ações concretas pode fazer diferença nos resultados desses signos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode entrar na semana com uma questão financeira resolvida no papel, mas ainda carregando inseguranças sobre o futuro. O medo de perder aquilo que conquistou pode fazer você duvidar de sua própria capacidade de prosperar.

Os próximos dias favorecem uma mudança nessa mentalidade. Em vez de deixar a preocupação comandar suas decisões, você pode perceber que já construiu uma base sólida e que não precisa abrir mão de outras áreas da vida para ter estabilidade financeira.

Dica cósmica: não deixe o medo de perder controlar aquilo que você faz com o que já conquistou.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Leão

Leão pode ter uma ideia promissora para melhorar sua vida financeira, mas será preciso transformar a intuição em planejamento. O início de setembro favorece atitudes práticas e decisões bem pensadas, sem espaço para gastos impulsivos ou riscos desnecessários.

Uma oportunidade pode surgir justamente quando você decide levar uma ideia a sério. Organizar os detalhes, fazer as contas e estabelecer um caminho claro aumenta bastante as chances de transformar uma boa inspiração em resultado concreto.

Dica cósmica: confie na sua intuição, mas dê a ela um plano antes de colocar qualquer ideia em prática.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode descobrir uma maneira diferente de lidar com dinheiro e trabalho. Você costuma valorizar estabilidade e esforço constante, mas a semana pode mostrar que nem sempre é necessário trabalhar mais para conseguir melhores resultados.

Uma pequena mudança na forma de administrar seus recursos ou enxergar oportunidades pode abrir espaço para crescimento. O desafio será sair um pouco da zona de conforto e permitir que seu dinheiro trabalhe a seu favor, em vez de depender apenas do próprio esforço.

Dica cósmica: nem todo crescimento exige mais sacrifício. Às vezes, a melhor estratégia é mudar a maneira como você faz as coisas.