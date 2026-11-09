ASTROLOGIA

3 signos podem cansar de aceitar pouco e tomar uma decisão importante nesta segunda-feira (9 de novembro)

Uma conversa necessária, um limite finalmente estabelecido ou a coragem de mudar de planos podem marcar o começo da semana

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:00

Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Tem hora em que insistir em uma situação deixa de fazer sentido. Nesta segunda-feira (9), três signos podem perceber que não precisam continuar esperando que outras pessoas mudem ou que as circunstâncias se resolvam sozinhas. O dia favorece uma postura mais decidida, com espaço para conversas sinceras, escolhas importantes e atitudes que estavam sendo adiadas.

Nem sempre tomar uma decisão significa romper com tudo ou começar do zero. Às vezes, basta deixar claro o que você deseja, reorganizar prioridades ou parar de gastar energia com aquilo que não oferece retorno. Para esses signos, a semana pode começar com uma boa dose de clareza e vontade de fazer diferente.

Áries

Áries, você pode chegar à segunda-feira sem muita paciência para situações que se arrastam há tempo demais. Uma questão profissional ou pessoal que vinha sendo empurrada com a barriga pode exigir uma posição mais firme. Em vez de esperar que alguém tome a iniciativa, você tende a perceber que está nas suas mãos dar o primeiro passo.

Essa atitude pode surpreender quem estava acostumado a ver você aceitar determinadas condições sem questionar. O importante é não deixar a impaciência falar mais alto. Você pode defender seus interesses com firmeza sem transformar uma conversa necessária em uma discussão desnecessária.

Dica cósmica: coragem também é saber se posicionar sem perder a cabeça. Fale o que precisa ser dito, mas escolha bem as palavras.

Áries no trabalho 1 de 5

Virgem

Virgem, talvez você esteja gastando energia demais tentando organizar problemas que nem são seus. Nesta segunda-feira, pode ficar mais evidente que assumir todas as responsabilidades não é a mesma coisa que ter controle da situação. Uma conversa ou um acontecimento pode ajudar você a reconhecer onde precisa estabelecer limites.

No trabalho, nas amizades ou na vida familiar, vale observar se existe reciprocidade nas relações. Você não precisa estar sempre disponível nem resolver tudo para todo mundo. Ao dividir responsabilidades e respeitar seu próprio tempo, pode recuperar a tranquilidade necessária para cuidar dos seus planos.

Dica cósmica: não confunda ser prestativo com estar sempre à disposição. Seu tempo e sua energia também merecem respeito.

Virgem no trabalho 1 de 5

Escorpião

Escorpião, uma situação que vinha incomodando você pode finalmente chegar a um ponto decisivo. Talvez seja um relacionamento indefinido, um projeto que não avança ou uma expectativa que já não combina com aquilo que você deseja. Nesta segunda-feira, a tendência é olhar para o cenário com mais objetividade e entender que continuar esperando também é uma escolha.

Você pode sentir vontade de conversar, esclarecer dúvidas ou simplesmente mudar de direção. Não precisa tomar uma atitude impulsiva para provar que está no controle. O mais importante é reconhecer o que faz sentido para você e deixar de alimentar situações que só oferecem incerteza.

Dica cósmica: não tenha medo de encerrar uma espera que já custou tempo demais. Escolha o que traz tranquilidade, não apenas o que mantém você preso à expectativa.