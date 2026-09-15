TAROT & SIGNOS

3 signos podem receber uma notícia que muda os planos nesta terça-feira (15)

Cartas apontam reviravoltas, oportunidades e decisões importantes para os nativos do zodíaco

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 05:00

3 signos podem receber uma notícia que muda os planos nesta terça-feira (15) Crédito: Shutterstock

A terça-feira (15) chega com uma energia de mudanças, descobertas e novas possibilidades para os signos do zodíaco. As cartas indicam que alguns nativos poderão ser surpreendidos por uma notícia, enquanto outros terão de tomar decisões importantes ou deixar para trás situações que já não fazem sentido.

O momento pede atenção aos sinais e mais confiança na própria intuição. Conversas inesperadas, oportunidades profissionais e movimentações na vida afetiva podem ganhar força ao longo do dia. Confira abaixo o que o tarot reserva para cada signo.

Áries - Ás de Paus

O ariano poderá sentir vontade de começar algo novo e colocar um plano antigo em prática. No amor, uma aproximação inesperada pode despertar interesse. Na carreira, uma oportunidade poderá surgir de maneira rápida. O conselho é agir sem deixar o medo travar seus próximos passos.

Touro - 4 de Ouros

A terça-feira pede cautela com dinheiro e decisões impulsivas. No amor, você poderá perceber a necessidade de se abrir mais emocionalmente. Na carreira, preservar uma conquista será tão importante quanto buscar novidades. Evite controlar situações que não dependem apenas de você.

Gêmeos - 8 de Paus

Notícias e mensagens podem movimentar o dia do geminiano. No amor, uma conversa poderá acontecer de forma inesperada e acelerar uma situação. Na carreira, respostas aguardadas tendem a chegar. Esteja preparado para agir rapidamente.

Câncer - A Lua

O canceriano precisará confiar mais na intuição, mas sem tirar conclusões precipitadas. No amor, sentimentos escondidos podem vir à tona. No trabalho, procure confirmar informações antes de tomar decisões. Nem tudo será exatamente como parece.

Leão - 6 de Paus

O leonino poderá receber reconhecimento por algo que vem fazendo. No amor, a confiança estará em alta e poderá favorecer novas aproximações. Na carreira, elogios ou uma boa notícia podem mostrar que seus esforços estão sendo percebidos.

Virgem - 2 de Espadas

Uma escolha que vinha sendo adiada poderá voltar ao centro das atenções. No amor, será importante conversar antes de tomar uma decisão definitiva. No trabalho, analise os dois lados de uma situação para não agir por impulso.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Libra - A Imperatriz

A terça-feira favorece criatividade, autoestima e relações afetivas. O libriano poderá receber uma demonstração de carinho ou perceber que uma relação está crescendo. Na carreira, uma ideia poderá se transformar em uma oportunidade interessante.

Escorpião - A Torre

Mudanças inesperadas podem mexer com os planos do escorpiano. Apesar do susto inicial, a carta indica que uma quebra de expectativa pode abrir espaço para algo mais positivo. Evite tentar controlar aquilo que já está mudando.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário - Cavaleiro de Paus

O sagitariano estará mais disposto a correr riscos e buscar novidades. No amor, uma aproximação intensa poderá movimentar o coração. Na carreira, uma oportunidade exigirá coragem e iniciativa. Só tenha cuidado para não agir sem pensar nas consequências.

Capricórnio - 10 de Ouros

O dia favorece estabilidade e assuntos relacionados a dinheiro, família e conquistas. No amor, relações sólidas tendem a ganhar ainda mais segurança. Na carreira, uma situação poderá trazer sensação de progresso e reconhecimento.

Comidas que são a cara de Capricórnio 1 de 10

Aquário - O Louco

Uma novidade poderá tirar o aquariano da rotina e abrir um caminho completamente diferente. No amor, existe espaço para viver algo novo sem ficar preso a experiências anteriores. Na carreira, uma ideia ousada pode ser o primeiro passo para uma mudança.

Peixes -Rainha de Copas

O pisciano estará mais sensível e conectado às próprias emoções. No amor, uma conversa sincera poderá aproximar duas pessoas. Na carreira, confie na percepção que tem sobre determinada situação, mas procure equilibrar intuição e razão.

Mensagem do Tarot para 15 de setembro