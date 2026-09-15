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3 signos podem receber uma notícia que muda os planos nesta terça-feira (15)

Cartas apontam reviravoltas, oportunidades e decisões importantes para os nativos do zodíaco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot
3 signos podem receber uma notícia que muda os planos nesta terça-feira (15) Crédito: Shutterstock

A terça-feira (15) chega com uma energia de mudanças, descobertas e novas possibilidades para os signos do zodíaco. As cartas indicam que alguns nativos poderão ser surpreendidos por uma notícia, enquanto outros terão de tomar decisões importantes ou deixar para trás situações que já não fazem sentido.

O momento pede atenção aos sinais e mais confiança na própria intuição. Conversas inesperadas, oportunidades profissionais e movimentações na vida afetiva podem ganhar força ao longo do dia. Confira abaixo o que o tarot reserva para cada signo.

Áries - Ás de Paus

O ariano poderá sentir vontade de começar algo novo e colocar um plano antigo em prática. No amor, uma aproximação inesperada pode despertar interesse. Na carreira, uma oportunidade poderá surgir de maneira rápida. O conselho é agir sem deixar o medo travar seus próximos passos.

Touro - 4 de Ouros

A terça-feira pede cautela com dinheiro e decisões impulsivas. No amor, você poderá perceber a necessidade de se abrir mais emocionalmente. Na carreira, preservar uma conquista será tão importante quanto buscar novidades. Evite controlar situações que não dependem apenas de você.

Gêmeos - 8 de Paus

Notícias e mensagens podem movimentar o dia do geminiano. No amor, uma conversa poderá acontecer de forma inesperada e acelerar uma situação. Na carreira, respostas aguardadas tendem a chegar. Esteja preparado para agir rapidamente.

Câncer - A Lua

O canceriano precisará confiar mais na intuição, mas sem tirar conclusões precipitadas. No amor, sentimentos escondidos podem vir à tona. No trabalho, procure confirmar informações antes de tomar decisões. Nem tudo será exatamente como parece.

Leão - 6 de Paus

O leonino poderá receber reconhecimento por algo que vem fazendo. No amor, a confiança estará em alta e poderá favorecer novas aproximações. Na carreira, elogios ou uma boa notícia podem mostrar que seus esforços estão sendo percebidos.

Virgem - 2 de Espadas

Uma escolha que vinha sendo adiada poderá voltar ao centro das atenções. No amor, será importante conversar antes de tomar uma decisão definitiva. No trabalho, analise os dois lados de uma situação para não agir por impulso.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Libra - A Imperatriz

A terça-feira favorece criatividade, autoestima e relações afetivas. O libriano poderá receber uma demonstração de carinho ou perceber que uma relação está crescendo. Na carreira, uma ideia poderá se transformar em uma oportunidade interessante.

Escorpião - A Torre

Mudanças inesperadas podem mexer com os planos do escorpiano. Apesar do susto inicial, a carta indica que uma quebra de expectativa pode abrir espaço para algo mais positivo. Evite tentar controlar aquilo que já está mudando.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Sagitário - Cavaleiro de Paus

O sagitariano estará mais disposto a correr riscos e buscar novidades. No amor, uma aproximação intensa poderá movimentar o coração. Na carreira, uma oportunidade exigirá coragem e iniciativa. Só tenha cuidado para não agir sem pensar nas consequências.

Capricórnio - 10 de Ouros

O dia favorece estabilidade e assuntos relacionados a dinheiro, família e conquistas. No amor, relações sólidas tendem a ganhar ainda mais segurança. Na carreira, uma situação poderá trazer sensação de progresso e reconhecimento.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

Aquário - O Louco

Uma novidade poderá tirar o aquariano da rotina e abrir um caminho completamente diferente. No amor, existe espaço para viver algo novo sem ficar preso a experiências anteriores. Na carreira, uma ideia ousada pode ser o primeiro passo para uma mudança.

Peixes -Rainha de Copas

O pisciano estará mais sensível e conectado às próprias emoções. No amor, uma conversa sincera poderá aproximar duas pessoas. Na carreira, confie na percepção que tem sobre determinada situação, mas procure equilibrar intuição e razão.

Mensagem do Tarot para 15 de setembro

As cartas indicam uma terça-feira de movimento e escolhas. Algumas respostas podem chegar de repente, enquanto determinadas situações exigirão paciência para serem compreendidas. O principal conselho é não ignorar os sinais: uma mudança que inicialmente parece inesperada pode ser justamente o começo de uma nova fase.

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