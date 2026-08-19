3 signos podem receber uma surpresa financeira nesta quarta-feira (19)

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 05:00
O tarot aponta uma quarta-feira (19 de agosto) com potencial de surpresa para três signos do zodíaco. As cartas escolhidas para o dia estão relacionadas a dinheiro, oportunidades e prosperidade, indicando que uma situação inesperada pode abrir novas possibilidades.
Áries - Oito de Ouros
Áries aparece entre os signos favorecidos pelo tarot nesta quarta. O Oito de Ouros está ligado a trabalho, dedicação e recompensa pelo esforço. A carta sugere que uma oportunidade financeira pode surgir justamente de algo que o signo já vem construindo ou desenvolvendo.
Decoração que é a cara de Áries
Libra - Seis de Ouros
Para Libra, o Seis de Ouros traz uma energia de ganhos, ajuda e equilíbrio financeiro. A carta pode representar o recebimento de um valor, uma oportunidade profissional ou alguém oferecendo suporte em um momento importante. Vale prestar atenção a uma possibilidade que pode aparecer de forma inesperada.
Decoração que é a cara de Libra
Aquário - Ás de Paus
O Ás de Paus coloca Aquário diante de um novo começo. Embora a carta esteja ligada principalmente a iniciativa e oportunidades, ela também pode indicar o surgimento de uma ideia com potencial financeiro. Uma descoberta inesperada pode fazer o signo enxergar uma maneira diferente de ganhar ou movimentar dinheiro.
Decoração que é a cara de Aquário