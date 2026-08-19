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3 signos podem receber uma surpresa financeira nesta quarta-feira (19)

As cartas do tarot indicam oportunidades inesperadas, prosperidade e boas notícias no campo material para três signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 05:00

Tarot
Veja os três signos que aparecem em destaque no tarot desta quarta-feira (19) Crédito: Shutterstock

O tarot aponta uma quarta-feira (19 de agosto) com potencial de surpresa para três signos do zodíaco. As cartas escolhidas para o dia estão relacionadas a dinheiro, oportunidades e prosperidade, indicando que uma situação inesperada pode abrir novas possibilidades.

Áries - Oito de Ouros

Áries aparece entre os signos favorecidos pelo tarot nesta quarta. O Oito de Ouros está ligado a trabalho, dedicação e recompensa pelo esforço. A carta sugere que uma oportunidade financeira pode surgir justamente de algo que o signo já vem construindo ou desenvolvendo.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Libra - Seis de Ouros

Para Libra, o Seis de Ouros traz uma energia de ganhos, ajuda e equilíbrio financeiro. A carta pode representar o recebimento de um valor, uma oportunidade profissional ou alguém oferecendo suporte em um momento importante. Vale prestar atenção a uma possibilidade que pode aparecer de forma inesperada.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Aquário - Ás de Paus

O Ás de Paus coloca Aquário diante de um novo começo. Embora a carta esteja ligada principalmente a iniciativa e oportunidades, ela também pode indicar o surgimento de uma ideia com potencial financeiro. Uma descoberta inesperada pode fazer o signo enxergar uma maneira diferente de ganhar ou movimentar dinheiro.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: quarto moderno com toque futurista sutil por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: varanda urbana contemporânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com peças de design autoral por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: espaço criativo organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: cantinho tech discreto e integrado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com arte moderna e personalidade por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

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