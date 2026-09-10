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3 signos podem sentir uma mudança poderosa a partir de hoje (10 de setembro) e deixar uma fase inteira para trás

Vênus entra em Escorpião às 5h07, enquanto Mercúrio muda de signo e Urano inicia seu movimento retrógrado; veja os signos que podem sentir esse momento com mais intensidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:00

Signos
Imagem gerada por IA Crédito: Signos

Hoje, 10 de setembro, concentra três mudanças importantes no céu. Vênus entra em Escorpião às 5h07, Mercúrio entra em Libra às 13h21 e, às 15h27, Urano inicia seu movimento retrógrado em Gêmeos.

Dentro da astrologia, esse cenário pode simbolizar um momento de maior percepção, confiança e disposição para deixar para trás aquilo que já não combina com a nova fase. Para três signos, a sensação pode ser ainda mais forte. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Libra: Libra pode parar de abrir mão de si para manter a paz

Libra entra hoje em uma fase de mais firmeza. O signo pode perceber que passou tempo demais cedendo ou escondendo o que realmente pensa apenas para evitar conflitos.

Agora, a tendência é defender melhor suas escolhas e confiar mais na própria percepção. Essa mudança pode trazer uma sensação de liberdade e abrir espaço para relações e decisões mais alinhadas com aquilo que Libra realmente quer.

O momento pede menos necessidade de agradar e mais segurança para sustentar a própria posição.

Dica cósmica: não abandone uma decisão importante apenas para evitar uma conversa difícil.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Escorpião: Escorpião recupera a confiança e sente que uma nova fase começou

Vênus entra em Escorpião hoje, colocando o signo no centro desse movimento. A partir disso, Escorpião pode sentir uma dose extra de confiança e perceber que algumas preocupações já não têm o mesmo peso.

O signo tende a olhar para frente com mais esperança e disposição para aproveitar oportunidades que antes pareciam distantes. É como se uma fase de dúvidas começasse a perder espaço para uma postura mais segura.

Para Escorpião, o melhor de hoje pode ser justamente voltar a acreditar em si mesmo.

Dica cósmica: reconheça o quanto você já avançou antes de cobrar de si o próximo passo.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Virgem: Virgem pode descobrir que o pior já passou

Virgem pode começar o dia carregando preocupações, mas a percepção tende a mudar. O signo pode perceber que alguns medos estavam ocupando espaço demais e que a realidade é menos ameaçadora do que parecia.

Hoje marca uma oportunidade de recuperar a esperança e entrar em uma fase mais leve. Em vez de esperar pelo próximo problema, Virgem pode finalmente se permitir enxergar aquilo que está dando certo.

A mudança de perspectiva pode ser poderosa e ajudar o signo a tomar decisões com muito mais tranquilidade.

Dica cósmica: não deixe preocupações antigas impedirem você de aproveitar uma oportunidade nova.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

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