TAROT & SIGNOS

3 signos podem ter dinheiro e sorte nesta terça-feira (18)

As cartas apontam um dia de oportunidades, prosperidade e descobertas inesperadas para três signos do zodíaco

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 05:00

Três signos recebem uma previsão especial do tarot para esta terça-feira (18) Crédito: Shutterstock

O tarot reserva uma energia especialmente favorável para três signos nesta terça-feira (18). A leitura aponta sorte, oportunidades financeiras e possibilidades de prosperidade, com cartas que também sugerem acontecimentos capazes de surpreender ao longo do dia.

Touro - Ás de Ouros

Touro aparece entre os signos favorecidos pelo tarot. O Ás de Ouros está ligado a oportunidades concretas, ganhos e novos caminhos materiais. A terça-feira pode trazer uma chance interessante envolvendo dinheiro ou trabalho, especialmente para quem estiver atento a uma proposta ou possibilidade que surgir de repente.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Sagitário - Roda da Fortuna

Para Sagitário, a Roda da Fortuna indica movimento e mudanças inesperadas. A carta pode representar uma virada positiva ou uma oportunidade que chega sem muito aviso. Em questões financeiras, vale ficar atento a situações que inicialmente parecem pequenas, mas podem abrir novas possibilidades.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes - Nove de Ouros

O Nove de Ouros coloca prosperidade e recompensa no caminho de Peixes. A carta simboliza frutos de esforços anteriores e uma relação mais positiva com o dinheiro. Uma descoberta ou notícia inesperada pode aumentar a sensação de segurança e trazer satisfação nesta terça.