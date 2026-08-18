3 signos podem ter dinheiro e sorte nesta terça-feira (18)

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 05:00
O tarot reserva uma energia especialmente favorável para três signos nesta terça-feira (18). A leitura aponta sorte, oportunidades financeiras e possibilidades de prosperidade, com cartas que também sugerem acontecimentos capazes de surpreender ao longo do dia.
Touro - Ás de Ouros
Touro aparece entre os signos favorecidos pelo tarot. O Ás de Ouros está ligado a oportunidades concretas, ganhos e novos caminhos materiais. A terça-feira pode trazer uma chance interessante envolvendo dinheiro ou trabalho, especialmente para quem estiver atento a uma proposta ou possibilidade que surgir de repente.
Comidas que são a cara de Touro
Sagitário - Roda da Fortuna
Comidas que são a cara de Sagitário
Peixes - Nove de Ouros
O Nove de Ouros coloca prosperidade e recompensa no caminho de Peixes. A carta simboliza frutos de esforços anteriores e uma relação mais positiva com o dinheiro. Uma descoberta ou notícia inesperada pode aumentar a sensação de segurança e trazer satisfação nesta terça.
Comidas que são a cara de Peixes