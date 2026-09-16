TAROT & SIGNOS

3 signos podem ter uma reviravolta inesperada nesta quarta-feira (16)

Cartas apontam novidades, decisões e mudanças que podem movimentar o dia dos nativos do zodíaco

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot de quarta-feira (16) traz reviravoltas, novidades e decisões importantes para os signos Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (16) chega marcada por movimentos, descobertas e mudanças de planos. As cartas do tarot indicam que alguns signos poderão receber uma notícia inesperada, enquanto outros terão de lidar com escolhas importantes ou abrir espaço para novas possibilidades.

O dia também favorece conversas, encontros e decisões que estavam sendo adiadas. Para alguns nativos, uma resposta pode finalmente chegar; para outros, será necessário confiar mais na própria percepção antes de dar o próximo passo. Confira o que o tarot reserva para cada signo.

Áries - 3 de Paus

O ariano poderá perceber que um plano começa a sair do papel. No amor, uma conversa pode abrir espaço para uma nova aproximação. Na carreira, uma oportunidade ligada ao futuro pode surgir e exigir planejamento. O conselho é olhar além do momento atual e pensar nos próximos passos.

Touro - Rainha de Ouros

A quarta-feira favorece segurança e estabilidade. No amor, gestos de cuidado podem fortalecer uma relação. No trabalho, uma situação envolvendo dinheiro ou reconhecimento pode trazer mais tranquilidade. Evite assumir responsabilidades que não são apenas suas.

Perfume ideal para Touro 1 de 4

Gêmeos - O Mago

O geminiano estará mais comunicativo e com facilidade para transformar ideias em ações. No amor, uma conversa pode mudar a maneira como você enxerga alguém. Na carreira, uma iniciativa pode abrir uma porta importante. Aproveite o momento para agir com confiança.

Câncer - 6 de Copas

Lembranças e pessoas do passado podem voltar ao pensamento do canceriano. No amor, um reencontro ou mensagem pode despertar sentimentos antigos. No trabalho, experiências anteriores ajudarão a resolver uma questão atual. O momento pede equilíbrio entre nostalgia e presente.

Leão - O Sol

O leonino entra em um período de clareza, reconhecimento e boas perspectivas. No amor, a aproximação tende a ficar mais leve. Na carreira, uma resposta positiva pode aumentar sua confiança. Aproveite a visibilidade, mas sem deixar de valorizar quem esteve ao seu lado.

Virgem - 8 de Ouros

O dia será favorável para dedicação e aperfeiçoamento. No amor, pequenos gestos podem fazer diferença. Na carreira, um esforço constante pode começar a render resultados. Continue investindo no que deseja construir, mesmo que os frutos ainda estejam chegando aos poucos.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

Libra - 2 de Copas

Relacionamentos ganham destaque para o libriano. No amor, uma conversa sincera pode aproximar duas pessoas ou esclarecer sentimentos. Na carreira, uma parceria pode se mostrar importante. O conselho é buscar reciprocidade e não carregar sozinho o peso de uma relação.

Escorpião - A Roda da Fortuna

Uma mudança inesperada pode alterar os planos do escorpiano. No amor, uma situação pode tomar um rumo diferente do imaginado. Na carreira, uma oportunidade pode aparecer de onde menos espera. Esteja aberto ao movimento e evite tentar controlar cada detalhe.

Sagitário - A Justiça

O sagitariano poderá precisar tomar uma decisão baseada em fatos e consequências. No amor, conversas francas ajudam a colocar limites e expectativas em ordem. No trabalho, uma escolha importante pode exigir responsabilidade. Pense antes de agir.

Capricórnio - 9 de Ouros

A quarta-feira favorece independência, conquistas e segurança pessoal. No amor, o capricorniano poderá valorizar mais o próprio espaço. Na carreira, um resultado pode mostrar que seus esforços estão valendo a pena. Aproveite o momento para reconhecer suas próprias conquistas.

Perfume ideal para Capricórnio 1 de 4

Aquário - 5 de Paus

O aquariano poderá enfrentar pequenas disputas ou opiniões diferentes ao longo do dia. No amor, evite transformar divergências em conflitos maiores. Na carreira, a competição pode aumentar, mas também estimular novas ideias. Escolha bem quais batalhas realmente merecem sua energia.

Peixes - A Estrela

O pisciano recebe uma energia de esperança, renovação e novos caminhos. No amor, uma relação pode ganhar um novo significado. Na carreira, uma notícia pode devolver a motivação para continuar determinado projeto. Confie no processo, mas mantenha os pés no chão.

Mensagem do Tarot para 16 de setembro