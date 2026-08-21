Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos podem ter uma virada financeira hoje (21 de agosto) sob a Lua em Sagitário

Para três signos, o esforço feito até aqui pode começar a trazer resultados e abrir espaço para novas oportunidades financeiras

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e a Superlua
Signos e a lua Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua entrou em Sagitário na manhã de quinta-feira (20) e permanece no signo até sábado (22), quando segue para Capricórnio. Nesse período, a energia mais otimista e expansiva de Sagitário pode favorecer uma postura mais confiante diante das questões financeiras. Para Leão, Virgem e Peixes, o dia de hoje, 21 de agosto, pode trazer sinais de que esforços anteriores começam a gerar resultados, seja por meio de uma oportunidade, reconhecimento ou melhora na organização da vida financeira.

Não se trata de dinheiro fácil ou de uma riqueza repentina, mas de perceber que decisões tomadas anteriormente podem finalmente começar a fazer diferença. A sexta-feira também pode ajudar esses signos a enxergar com mais clareza quais caminhos vale a pena continuar seguindo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Estes 3 signos podem atrair sorte do universo nesta sexta (21 de agosto), mas precisam saber aproveitar as oportunidades

Estes 3 signos podem atrair sorte do universo nesta sexta (21 de agosto), mas precisam saber aproveitar as oportunidades

Imagem - Hoje (21 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho e receber uma surpresa no dinheiro ou no amor

Hoje (21 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho e receber uma surpresa no dinheiro ou no amor

Imagem - Uma fase difícil chega ao fim hoje (21 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês, que finalmente encontram uma saída

Uma fase difícil chega ao fim hoje (21 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês, que finalmente encontram uma saída

Leão: Depois de um período de espera, você pode finalmente perceber sinais de que sua dedicação está começando a valer a pena. Um projeto, trabalho ou esforço que parecia demorar demais para dar retorno pode apresentar uma evolução importante nesta sexta.

Essa percepção também ajuda você a entender o que funcionou até aqui e o que precisa ser mantido. Mesmo com a temporada de Leão chegando ao fim, ainda há espaço para aproveitar uma fase de confiança e transformar esse momento em algo mais duradouro.

Dica cósmica: Aproveite os resultados, mas pense também em como transformar uma boa fase em estabilidade.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Virgem: Você pode se surpreender ao perceber que uma oportunidade financeira é mais concreta do que imaginava. A tendência de duvidar de boas notícias pode fazer você questionar se realmente está no caminho certo, mas desta vez vale confiar um pouco mais naquilo que construiu.

Uma resposta positiva, um reconhecimento profissional ou até uma possibilidade de aumentar seus ganhos pode devolver sua confiança. O mais importante é não diminuir o próprio valor justamente quando os resultados começam a aparecer.

Dica cósmica: Não transforme a insegurança em motivo para recusar uma oportunidade que pode fazer bem ao seu bolso.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

Peixes: Todo o esforço que você colocou em uma questão financeira pode começar a fazer mais sentido agora. Talvez o resultado não seja exatamente o que você imaginava, mas existe uma sensação de recompensa por não ter desistido quando as coisas pareciam difíceis.

A sexta-feira pode trazer uma notícia, pagamento, oportunidade ou reconhecimento que confirme que sua persistência não foi em vão. Em vez de tratar esse avanço como um ponto final, use-o como incentivo para continuar construindo.

Dica cósmica: Valorize o que conquistou até aqui e use esse resultado como impulso para o próximo passo.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Fazenda de Ayrton Senna é maior que 200 campos de futebol, tem pés de milho e tangerina e até casinha para ‘brinquedos de gente grande’

Fazenda de Ayrton Senna é maior que 200 campos de futebol, tem pés de milho e tangerina e até casinha para ‘brinquedos de gente grande’
Imagem - Zé Neto paga mais de R$ 1 milhão por 'meia' égua, enquanto Wesley Safadão faz negócio envolvendo animal de R$ 4,8 milhões

Zé Neto paga mais de R$ 1 milhão por 'meia' égua, enquanto Wesley Safadão faz negócio envolvendo animal de R$ 4,8 milhões
Imagem - Cover de Junior chegou a pesar 20 kg e recebeu ajuda de cover de Sandy antes de morrer aos 45 anos

Cover de Junior chegou a pesar 20 kg e recebeu ajuda de cover de Sandy antes de morrer aos 45 anos