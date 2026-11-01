ASTROLOGIA

3 signos precisam segurar a carteira neste domingo (1º de novembro), ou podem terminar o dia com gastos dos quais vão se arrepender

Compras por impulso, desejos passageiros e decisões financeiras precipitadas podem pesar no bolso; veja quem deve redobrar a atenção

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 07:00

Dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O primeiro domingo de novembro pede atenção redobrada com o dinheiro para três signos do zodíaco. A vontade de aproveitar o dia, comprar algo desejado há algum tempo ou se permitir um agrado pode acabar levando a despesas maiores do que o planejado. Por isso, será importante avaliar cada escolha e não confundir vontade momentânea com necessidade.

O momento favorece uma relação mais consciente com as finanças. Antes de passar o cartão, aceitar uma proposta ou assumir um compromisso, vale conferir se a decisão realmente cabe no orçamento. Para Áries, Leão e Libra, o principal desafio será controlar os impulsos e evitar que pequenos gastos se transformem em uma preocupação nos próximos dias.

Áries

Os arianos podem sentir uma vontade maior de comprar por impulso neste domingo. Uma promoção, um produto que chamou sua atenção ou até a empolgação de fazer um programa diferente pode despertar o desejo de gastar sem pensar muito nas consequências. O problema é que uma decisão tomada no calor do momento pode comprometer outros planos financeiros.

Também será importante ter cuidado ao emprestar dinheiro ou assumir compromissos em nome de outras pessoas. Antes de dizer sim, avalie se você realmente pode arcar com essa responsabilidade. Nem toda oportunidade de consumo precisa ser aproveitada imediatamente.

Dica cósmica: espere um pouco antes de finalizar uma compra. Se ela continuar parecendo necessária depois, confira se cabe no orçamento.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Leão

Os leoninos podem sentir vontade de se presentear ou investir em algo que proporcione prazer imediato. Depois de uma semana cansativa, gastar com lazer, aparência ou experiências especiais pode parecer uma boa maneira de aproveitar o domingo. No entanto, será importante não ultrapassar os próprios limites financeiros para acompanhar o ritmo de outras pessoas ou compensar alguma frustração.

Se surgir um convite de última hora, pense nos custos envolvidos antes de aceitar. Você não precisa gastar mais do que pode para aproveitar bons momentos. Organizar um limite para as despesas do dia ajuda a evitar arrependimentos quando a empolgação passar.

Dica cósmica: não confunda diversão com gastos elevados. Escolha algo que proporcione prazer sem comprometer sua tranquilidade financeira.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Libra

Os librianos precisam prestar atenção às pequenas despesas, que podem parecer inofensivas quando analisadas separadamente. Um pedido de comida, uma compra para agradar alguém ou um gasto extra durante um passeio podem se acumular e pesar mais do que o esperado. A vontade de manter o conforto e evitar desagradar outras pessoas também pode influenciar algumas escolhas.

Neste domingo, procure diferenciar o que é realmente necessário daquilo que pode esperar. Se alguém pedir ajuda financeira ou sugerir um programa fora do seu orçamento, não se sinta obrigado a aceitar apenas para manter a harmonia. Respeitar seus limites também faz parte de cuidar das relações.

Dica cósmica: antes de gastar para agradar alguém, pense nas suas próprias prioridades. Seu equilíbrio financeiro também merece atenção.