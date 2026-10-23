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3 signos recebem bênçãos a partir de hoje (23 de outubro) com a Lua em Áries e vivem os próximos dias com mais confiança

A Lua entra em Áries nesta sexta-feira, às 16h54, e favorece uma postura mais confiante até domingo (25), quando o satélite ingressa em Touro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta sexta-feira (23), três signos podem sentir mais confiança, entusiasmo e disposição para fazer a própria felicidade acontecer. A Lua entra em Áries às 16h54, movimentando o clima astrológico e favorecendo uma postura mais positiva diante da vida. Para Áries, Aquário e Touro, o período pode trazer a sensação de que as coisas estão começando a se encaixar.

A influência da Lua em Áries segue até domingo (25), às 20h35, quando o satélite entra em Touro. Até lá, a proposta é valorizar as próprias qualidades, acreditar mais nas escolhas e perceber que o bem-estar também depende das atitudes de cada um. Confira as previsões para os três signos, de acordo com o site "Your Tango".

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Áries

A Lua entra no seu signo nesta sexta-feira e pode ajudar você a recuperar o bom humor e a confiança. Você tende a se sentir mais disposto a tomar iniciativas e a reconhecer a importância de cuidar de si mesmo. Antes de tentar resolver os problemas de todo mundo, vale lembrar que seu próprio bem-estar também merece atenção.

Esse movimento pode reforçar a sensação de que você está no caminho certo. Quando acredita mais nas próprias capacidades, fica mais fácil encarar desafios e transformar boas intenções em atitudes concretas. Aproveite os próximos dias para investir no que faz bem a você, sem esperar que outras pessoas deem o primeiro passo.

Dica cósmica: Coloque suas necessidades na lista de prioridades e celebre cada avanço, mesmo que pareça pequeno.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Touro

Você já tem força para correr atrás do que deseja, taurino, mas os próximos dias podem ajudar a direcionar essa energia de maneira mais positiva. A sensação de que as coisas estão caminhando bem pode aumentar sua confiança e incentivar você a tirar planos do papel. Em vez de esperar pelo cenário perfeito, procure reconhecer o que já está ao seu alcance.

Também vale prestar atenção ao impacto das suas atitudes nas pessoas ao redor. Quando você se sente bem consigo mesmo, essa segurança pode aparecer nos relacionamentos, nas escolhas e na maneira como enfrenta a rotina. A Lua entra no seu signo no domingo (25), às 20h35, marcando uma mudança no clima astrológico e favorecendo uma conexão maior com suas prioridades.

Dica cósmica: Confie na sua capacidade de construir coisas boas, mas não se esqueça de aproveitar o caminho até elas.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Aquário

Você sabe que nem todo mundo precisa entender suas escolhas, aquariano. Sua originalidade é uma das suas maiores características, e os próximos dias podem reforçar a tranquilidade de seguir o próprio caminho sem depender da aprovação alheia. Em vez de se preocupar tanto com opiniões externas, você pode direcionar sua atenção para aquilo que realmente faz sentido para você.

Esse sentimento de liberdade ajuda a enxergar o presente com mais leveza. Mesmo que nem tudo esteja perfeito, reconhecer o que já funciona na sua vida pode trazer mais satisfação e ânimo para continuar construindo seus planos. Preserve sua capacidade de sonhar e não abandone projetos importantes só porque outras pessoas não compreendem suas ideias.

Dica cósmica: Não entregue aos outros o poder de decidir o quanto você pode acreditar em si mesmo.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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