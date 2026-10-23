ASTROLOGIA

3 signos recebem bênçãos a partir de hoje (23 de outubro) com a Lua em Áries e vivem os próximos dias com mais confiança

A Lua entra em Áries nesta sexta-feira, às 16h54, e favorece uma postura mais confiante até domingo (25), quando o satélite ingressa em Touro

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta sexta-feira (23), três signos podem sentir mais confiança, entusiasmo e disposição para fazer a própria felicidade acontecer. A Lua entra em Áries às 16h54, movimentando o clima astrológico e favorecendo uma postura mais positiva diante da vida. Para Áries, Aquário e Touro, o período pode trazer a sensação de que as coisas estão começando a se encaixar.

A influência da Lua em Áries segue até domingo (25), às 20h35, quando o satélite entra em Touro. Até lá, a proposta é valorizar as próprias qualidades, acreditar mais nas escolhas e perceber que o bem-estar também depende das atitudes de cada um. Confira as previsões para os três signos, de acordo com o site "Your Tango".

Áries

A Lua entra no seu signo nesta sexta-feira e pode ajudar você a recuperar o bom humor e a confiança. Você tende a se sentir mais disposto a tomar iniciativas e a reconhecer a importância de cuidar de si mesmo. Antes de tentar resolver os problemas de todo mundo, vale lembrar que seu próprio bem-estar também merece atenção.

Esse movimento pode reforçar a sensação de que você está no caminho certo. Quando acredita mais nas próprias capacidades, fica mais fácil encarar desafios e transformar boas intenções em atitudes concretas. Aproveite os próximos dias para investir no que faz bem a você, sem esperar que outras pessoas deem o primeiro passo.

Dica cósmica: Coloque suas necessidades na lista de prioridades e celebre cada avanço, mesmo que pareça pequeno.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Touro

Você já tem força para correr atrás do que deseja, taurino, mas os próximos dias podem ajudar a direcionar essa energia de maneira mais positiva. A sensação de que as coisas estão caminhando bem pode aumentar sua confiança e incentivar você a tirar planos do papel. Em vez de esperar pelo cenário perfeito, procure reconhecer o que já está ao seu alcance.

Também vale prestar atenção ao impacto das suas atitudes nas pessoas ao redor. Quando você se sente bem consigo mesmo, essa segurança pode aparecer nos relacionamentos, nas escolhas e na maneira como enfrenta a rotina. A Lua entra no seu signo no domingo (25), às 20h35, marcando uma mudança no clima astrológico e favorecendo uma conexão maior com suas prioridades.

Dica cósmica: Confie na sua capacidade de construir coisas boas, mas não se esqueça de aproveitar o caminho até elas.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Aquário

Você sabe que nem todo mundo precisa entender suas escolhas, aquariano. Sua originalidade é uma das suas maiores características, e os próximos dias podem reforçar a tranquilidade de seguir o próprio caminho sem depender da aprovação alheia. Em vez de se preocupar tanto com opiniões externas, você pode direcionar sua atenção para aquilo que realmente faz sentido para você.

Esse sentimento de liberdade ajuda a enxergar o presente com mais leveza. Mesmo que nem tudo esteja perfeito, reconhecer o que já funciona na sua vida pode trazer mais satisfação e ânimo para continuar construindo seus planos. Preserve sua capacidade de sonhar e não abandone projetos importantes só porque outras pessoas não compreendem suas ideias.

Dica cósmica: Não entregue aos outros o poder de decidir o quanto você pode acreditar em si mesmo.