4 comprimidos na máquina de lavar entre as meias encardidas vai remover as manchas e restaurar o branco impecável

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:39
Quem já tentou lavar uma meia branca e se deparou com aquele aspecto encardido sabe: nem sempre a máquina de lavar dá conta de recuperar o branco original.
Com o tempo, as peças podem acumular sujeira, ganhar manchas amareladas e apresentar sinais de desgaste. É justamente nesse momento que um truque caseiro com um item inesperado chama atenção: a aspirina.
Formas de lavar roupa
Embora seja conhecida principalmente como medicamento, a aspirina também aparece em alguns truques caseiros de lavanderia.
A explicação está no ácido acetilsalicílico, substância presente em sua composição e que pode ajudar a soltar algumas sujeiras e manchas responsáveis pelo aspecto encardido dos tecidos.
A técnica é indicada principalmente para peças brancas, como meias, que costumam denunciar rapidamente o acúmulo de sujeira.
Ainda assim, o resultado pode variar conforme o tipo de tecido e da mancha. Por isso, o método não substitui produtos específicos para lavanderia.
Uma das formas indicadas é simples. Primeiro, é preciso dissolver quatro comprimidos de aspirina em água morna.
Depois, as peças brancas são colocadas de molho nessa solução por algumas horas. Passado esse período, basta lavar as roupas normalmente.
A quantidade de comprimidos e o tempo de molho podem variar de acordo com a quantidade de peças e com o nível de sujeira.
Existe ainda outra maneira de testar o truque. Nesse caso, os comprimidos são colocados em um recipiente e macerados com um soquete ou outro utensílio.
Em seguida, são adicionados dois scoops de sabão em pó. A mistura é então colocada no dispenser da máquina de lavar para acompanhar o ciclo habitual.
Apesar de parecer uma solução fácil para aquela meia branca que já perdeu o brilho, alguns cuidados são importantes.
A técnica é mais indicada para roupas brancas e deve ser testada primeiro em uma pequena área do tecido, especialmente quando a peça for delicada.
Também é importante conferir as instruções de lavagem presentes na roupa antes de aplicar qualquer mistura.
No fim, a ideia é transformar um problema comum da lavanderia, aquela peça branca que parece nunca mais ficar realmente branca, em um teste simples com um produto que muita gente já tem em casa.