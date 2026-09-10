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4 comprimidos na máquina de lavar entre as meias encardidas vai remover as manchas e restaurar o branco impecável

Aquele branco impecável que parece impossível de recuperar pode ter um truque caseiro por trás, e ele envolve um item inesperado

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:39

Técnica com aspirina ganhou espaço entre os truques de lavanderia e chama atenção de quem quer remover manchas e deixar as meias com aparência mais branca
Técnica com aspirina ganhou espaço entre os truques de lavanderia e chama atenção de quem quer remover manchas e deixar as meias com aparência mais branca Crédito: Pexels

Quem já tentou lavar uma meia branca e se deparou com aquele aspecto encardido sabe: nem sempre a máquina de lavar dá conta de recuperar o branco original.

Com o tempo, as peças podem acumular sujeira, ganhar manchas amareladas e apresentar sinais de desgaste. É justamente nesse momento que um truque caseiro com um item inesperado chama atenção: a aspirina.

Formas de lavar roupa

Limpeza de roupas por Reprodução
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Limpeza de roupas por Reprodução

Por que a aspirina é usada nas roupas brancas?

Embora seja conhecida principalmente como medicamento, a aspirina também aparece em alguns truques caseiros de lavanderia.

A explicação está no ácido acetilsalicílico, substância presente em sua composição e que pode ajudar a soltar algumas sujeiras e manchas responsáveis pelo aspecto encardido dos tecidos.

A técnica é indicada principalmente para peças brancas, como meias, que costumam denunciar rapidamente o acúmulo de sujeira.

Ainda assim, o resultado pode variar conforme o tipo de tecido e da mancha. Por isso, o método não substitui produtos específicos para lavanderia.

Como fazer o truque com 4 comprimidos

Uma das formas indicadas é simples. Primeiro, é preciso dissolver quatro comprimidos de aspirina em água morna.

Depois, as peças brancas são colocadas de molho nessa solução por algumas horas. Passado esse período, basta lavar as roupas normalmente.

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A quantidade de comprimidos e o tempo de molho podem variar de acordo com a quantidade de peças e com o nível de sujeira.

Existe ainda outra maneira de testar o truque. Nesse caso, os comprimidos são colocados em um recipiente e macerados com um soquete ou outro utensílio.

Em seguida, são adicionados dois scoops de sabão em pó. A mistura é então colocada no dispenser da máquina de lavar para acompanhar o ciclo habitual.

Atenção antes de colocar na máquina

Apesar de parecer uma solução fácil para aquela meia branca que já perdeu o brilho, alguns cuidados são importantes.

A técnica é mais indicada para roupas brancas e deve ser testada primeiro em uma pequena área do tecido, especialmente quando a peça for delicada.

Também é importante conferir as instruções de lavagem presentes na roupa antes de aplicar qualquer mistura.

No fim, a ideia é transformar um problema comum da lavanderia, aquela peça branca que parece nunca mais ficar realmente branca, em um teste simples com um produto que muita gente já tem em casa.

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Roupas Máquina de Lavar Dicas

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