JARDINAGEM

4 plantas com espinhos fáceis de cultivar: protegem os muros da casa e criam uma barreira natural, bonita e segura no jardim

Além de dificultar a passagem, essas plantas podem transformar muros e cercas em pontos de destaque no jardim



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 22:22

Coroa-de-cristo combina flores delicadas com caules espinhosos e pode ser cultivada em áreas próximas aos muros Crédito: Foto: Tima Miroshnichenko/ Pexels

Quem busca uma forma de reforçar a proteção do quintal sem abrir mão de um jardim bonito pode encontrar nas plantas uma alternativa interessante. Algumas espécies têm espinhos ou folhas pontiagudas capazes de criar uma barreira natural próxima a muros e cercas.

Além de dificultarem a aproximação, elas podem valorizar a área externa com flores, folhagens e formatos diferentes. Entre as opções estão a bougainville, a coroa-de-cristo, a roseira e o agave.

Flores de muro 1 de 4

A escolha, porém, precisa levar em conta o espaço disponível, o crescimento da planta e a circulação de pessoas e animais no imóvel.

1. Bougainville

Também conhecida como primavera, a bougainville é uma das opções para quem quer combinar paisagismo e proteção. Seus ramos apresentam espinhos e podem crescer próximos a muros e outras estruturas.

O destaque fica ainda por conta das flores coloridas, que ajudam a transformar uma área externa simples em um espaço mais chamativo.

Por isso, a espécie pode ser interessante para quem procura uma barreira vegetal sem deixar de lado o aspecto ornamental do jardim.

2. Coroa-de-Cristo

A coroa-de-cristo é outra alternativa para áreas próximas a muros. A planta possui espinhos nos caules e pequenas flores, características que permitem incorporá-la a diferentes propostas de paisagismo.

Apesar da aparência delicada das flores, é preciso atenção durante o manejo. Como os caules são espinhosos, o local escolhido para o cultivo deve evitar áreas de passagem frequente.

Uma boa estratégia é posicioná-la em pontos nos quais possa cumprir sua função sem aumentar o risco de acidentes no dia a dia.

3. Roseira

Para quem gosta de um jardim mais clássico, a roseira pode unir duas características bastante desejadas: flores ornamentais e presença de espinhos.

Roseiras são uma opção para quem deseja acrescentar flores ao jardim e aproveitar a presença de espinhos como barreira natural Crédito: Foto: Juan Pablo Daniel/ Pexels

Os espinhos presentes nos caules podem dificultar a aproximação, enquanto as rosas acrescentam cor e personalidade ao espaço externo.

A espécie pode ser cultivada próxima a muros e cercas, mas precisa de espaço adequado para crescer e de cuidados compatíveis com suas necessidades.

4. Agave

Diferentemente das espécies que chamam atenção principalmente pelas flores, o agave se destaca pelo formato das folhas. Elas são rígidas e pontiagudas, formando uma barreira natural que pode ser usada nas proximidades de muros.

O visual também é um dos pontos fortes. Com aparência escultural, o agave pode funcionar como elemento de destaque em projetos de paisagismo.