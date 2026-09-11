Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 quartos, acesso à praia e suíte com deck para o mar: como é a mansão de R$ 53 milhões de Nicolas Cage que pode ser engolida por cratera

Imóvel comprado pelo ator há cerca de dois anos teve parte do terreno destruída pela erosão, que também rompeu tubulações de água e gás

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 06:48

Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia Crédito: Reprodução

A mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia, parecia reunir tudo o que se espera de uma propriedade de luxo: localização privilegiada diante do mar, quatro andares, amplos ambientes e uma arquitetura pensada para valorizar a paisagem. Agora, porém, o imóvel de US$ 10,5 milhões, cerca de R$ 53 milhões, está ameaçado pela erosão que atingiu o terreno.

Segundo a imprensa americana, o ator está "completamente arrasado" com a situação. Parte da área que levava à garagem cedeu e uma cratera se abriu nas proximidades da residência. O desabamento também danificou tubulações de água e gás, enquanto autoridades determinaram a evacuação de moradores da região. O episódio ocorre enquanto o furacão Marie ameaça o litoral do sul da Califórnia com chuvas e marés altas.

Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia

Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Divulgação / Netflix / Adam Rose
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução
1 de 13
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia por Reprodução

A mansão foi comprada por Cage há cerca de dois anos e é descrita como uma "extraordinária residência (que) esbanja elegância e tranquilidade". O projeto utiliza grandes painéis de vidro para ampliar a entrada de luz natural e, principalmente, proporcionar uma vista panorâmica do mar.

Como é a mansão?

No principal ambiente de convivência, o imóvel tem pé-direito alto, lareira, espaço para bebidas e acesso direto à área externa. Os decks voltados para o oceano são um dos destaques da propriedade e ajudam a integrar os espaços internos ao terreno.

A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu

A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/KTTV
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução/X @CityMalibu
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução/X @TamraMcDougall
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/X @TamraMcDougall
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/The New York Times
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/KTTV
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução/X
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/The New York Times
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/The New York Times
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/The New York Times
1 de 11
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/KTTV

A cozinha fica no segundo pavimento e combina equipamentos de alto padrão com uma ampla ilha central posicionada de frente para o mar.

No terceiro andar estão quatro quartos, todos com banheiros privativos. A suíte principal conta ainda com lareira, banheiro com inspiração em spa e um deck particular com vista para o Pacífico.

A propriedade também possui acesso direto à praia e um terreno adicional de aproximadamente 410 m² ao lado da casa. A distribuição dos ambientes foi planejada justamente para aproveitar a localização e a paisagem litorânea.

Antes de ser adquirida pelo ator, a residência chegou a ser colocada para aluguel por US$ 27.500 mensais, valor equivalente a cerca de R$ 140 mil. A locação exigia contrato mínimo de um ano ou era destinada a períodos considerados de longo prazo.

Nicolas Cage

Nicolas Cage por Reprodução
Nicolas Cage interpreta Ben Reilly, alter ego do Siper-Noir, que combate o nazifascismo por divulgação
Nicolas Cage e Brooke Shields por Reprodução
Nicolas Cage arrepiante como o assassino Longlegs por divulgação
American actor Nicolas Cage on the set of Wild at Heart, written and directed by David Lynch. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images) por Divulgação
[Edicase]“O Peso do Talento” mostra Nicolas Cage recrutado pela CIA para ajudar a derrubar um superfã bilionário (Imagem: Reprodução digital | Lionsgate Productions) por
O ator norte-americano Nicolas Cage recebe um prêmio pelo conjunto da obra no encerramento do 39º Festival Internacional de Cinema do Cairo, no Egito.. por MOHAMED ELMAYMONY / AFP
Nicolas Cage por Debby Wong / Shutterstock.com
Nicolas Cage em Despedida em Las Vegas (1995) por Reprodução
Nicolas Cage em Motoqueiro Fantasma (2007) por Reprodução
Nicolas Cage por Reprodução
Nicolas Cage em cena de Con Air (1997) por Reprodução
1 de 12
Nicolas Cage por Reprodução

Leia mais

Imagem - Após revelar crise financeira, Fiuk revela quanto gasta por mês e surpreende com valor

Após revelar crise financeira, Fiuk revela quanto gasta por mês e surpreende com valor

Imagem - Rodolffo pega arma e mata barata com tiro dentro de casa: 'Não entra no meu quintal'

Rodolffo pega arma e mata barata com tiro dentro de casa: 'Não entra no meu quintal'

Imagem - Rainha Matos deixa festa de Virginia Fonseca aos prantos após discussão com famoso: 'Foi muito grosseiro'

Rainha Matos deixa festa de Virginia Fonseca aos prantos após discussão com famoso: 'Foi muito grosseiro'

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Motorista cria serviço de ‘filho de aluguel’ para acompanhar idosos em consultas, exames e até bailes de forró

Motorista cria serviço de ‘filho de aluguel’ para acompanhar idosos em consultas, exames e até bailes de forró