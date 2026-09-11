4 quartos, acesso à praia e suíte com deck para o mar: como é a mansão de R$ 53 milhões de Nicolas Cage que pode ser engolida por cratera

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Giuliana Mancini
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 06:48
A mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia, parecia reunir tudo o que se espera de uma propriedade de luxo: localização privilegiada diante do mar, quatro andares, amplos ambientes e uma arquitetura pensada para valorizar a paisagem. Agora, porém, o imóvel de US$ 10,5 milhões, cerca de R$ 53 milhões, está ameaçado pela erosão que atingiu o terreno.
Segundo a imprensa americana, o ator está "completamente arrasado" com a situação. Parte da área que levava à garagem cedeu e uma cratera se abriu nas proximidades da residência. O desabamento também danificou tubulações de água e gás, enquanto autoridades determinaram a evacuação de moradores da região. O episódio ocorre enquanto o furacão Marie ameaça o litoral do sul da Califórnia com chuvas e marés altas.
Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia
A mansão foi comprada por Cage há cerca de dois anos e é descrita como uma "extraordinária residência (que) esbanja elegância e tranquilidade". O projeto utiliza grandes painéis de vidro para ampliar a entrada de luz natural e, principalmente, proporcionar uma vista panorâmica do mar.
Como é a mansão?
No principal ambiente de convivência, o imóvel tem pé-direito alto, lareira, espaço para bebidas e acesso direto à área externa. Os decks voltados para o oceano são um dos destaques da propriedade e ajudam a integrar os espaços internos ao terreno.
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu
A cozinha fica no segundo pavimento e combina equipamentos de alto padrão com uma ampla ilha central posicionada de frente para o mar.
No terceiro andar estão quatro quartos, todos com banheiros privativos. A suíte principal conta ainda com lareira, banheiro com inspiração em spa e um deck particular com vista para o Pacífico.
A propriedade também possui acesso direto à praia e um terreno adicional de aproximadamente 410 m² ao lado da casa. A distribuição dos ambientes foi planejada justamente para aproveitar a localização e a paisagem litorânea.
Antes de ser adquirida pelo ator, a residência chegou a ser colocada para aluguel por US$ 27.500 mensais, valor equivalente a cerca de R$ 140 mil. A locação exigia contrato mínimo de um ano ou era destinada a períodos considerados de longo prazo.
Nicolas Cage