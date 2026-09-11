FAMOSOS

4 quartos, acesso à praia e suíte com deck para o mar: como é a mansão de R$ 53 milhões de Nicolas Cage que pode ser engolida por cratera

Imóvel comprado pelo ator há cerca de dois anos teve parte do terreno destruída pela erosão, que também rompeu tubulações de água e gás

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 06:48

Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia Crédito: Reprodução

A mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia, parecia reunir tudo o que se espera de uma propriedade de luxo: localização privilegiada diante do mar, quatro andares, amplos ambientes e uma arquitetura pensada para valorizar a paisagem. Agora, porém, o imóvel de US$ 10,5 milhões, cerca de R$ 53 milhões, está ameaçado pela erosão que atingiu o terreno.

Segundo a imprensa americana, o ator está "completamente arrasado" com a situação. Parte da área que levava à garagem cedeu e uma cratera se abriu nas proximidades da residência. O desabamento também danificou tubulações de água e gás, enquanto autoridades determinaram a evacuação de moradores da região. O episódio ocorre enquanto o furacão Marie ameaça o litoral do sul da Califórnia com chuvas e marés altas.

Mansão de Nicolas Cage em Malibu, na Califórnia 1 de 13

A mansão foi comprada por Cage há cerca de dois anos e é descrita como uma "extraordinária residência (que) esbanja elegância e tranquilidade". O projeto utiliza grandes painéis de vidro para ampliar a entrada de luz natural e, principalmente, proporcionar uma vista panorâmica do mar.

Como é a mansão?

No principal ambiente de convivência, o imóvel tem pé-direito alto, lareira, espaço para bebidas e acesso direto à área externa. Os decks voltados para o oceano são um dos destaques da propriedade e ajudam a integrar os espaços internos ao terreno.

A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu 1 de 11

A cozinha fica no segundo pavimento e combina equipamentos de alto padrão com uma ampla ilha central posicionada de frente para o mar.

No terceiro andar estão quatro quartos, todos com banheiros privativos. A suíte principal conta ainda com lareira, banheiro com inspiração em spa e um deck particular com vista para o Pacífico.

A propriedade também possui acesso direto à praia e um terreno adicional de aproximadamente 410 m² ao lado da casa. A distribuição dos ambientes foi planejada justamente para aproveitar a localização e a paisagem litorânea.

Antes de ser adquirida pelo ator, a residência chegou a ser colocada para aluguel por US$ 27.500 mensais, valor equivalente a cerca de R$ 140 mil. A locação exigia contrato mínimo de um ano ou era destinada a períodos considerados de longo prazo.