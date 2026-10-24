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4 signos começam a ver a vida mudar aos poucos, e os próximos dias podem trazer respostas que estavam faltando

Amor, carreira e autoestima entram em pauta com a aproximação de mudanças importantes, enquanto os movimentos de Vênus e Mercúrio reforçam a necessidade de rever escolhas e abandonar velhos padrões

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15:00

Signos terão boas surpresas e mudam a forma de ver a vida
Signos terão boas surpresas e mudam a forma de ver a vida Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda mudança acontece de uma hora para outra. Às vezes, a vida começa a melhorar quando a gente entende o que precisa deixar para trás, reconhece o que já não funciona e passa a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes. Para quatro signos, esse processo pode ganhar força a partir deste sábado, 24 de outubro, com reflexos nos relacionamentos, na carreira e na maneira de lidar com experiências antigas.

Às 0h43, ocorre a conjunção entre Sol e Vênus em Escorpião, um encontro associado à reflexão sobre desejos, vínculos e valores pessoais. Mais tarde, às 4h12, Mercúrio inicia seu movimento retrógrado em Escorpião, período que pede atenção redobrada à comunicação e favorece a revisão de conversas, decisões e assuntos que ainda não foram resolvidos. No domingo (25), Vênus retrógrado retorna a Libra, reforçando temas ligados a relacionamentos, reciprocidade e escolhas afetivas.

Para Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, essas movimentações podem servir como um convite para rever padrões e construir relações mais satisfatórias. As mudanças talvez não sejam imediatas, mas pequenos sinais podem mostrar que um caminho diferente está começando a se formar. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode perceber que a vida amorosa está prestes a ganhar novos capítulos. Alguém que escondia os próprios sentimentos pode finalmente se declarar, enquanto uma pessoa do passado pode reaparecer para retomar uma conversa que ficou pendente. A conjunção entre Sol e Vênus favorece uma reflexão sobre desejos e vínculos, mas será importante distinguir uma possibilidade real de mudança da simples vontade de reviver uma história conhecida.

Com Mercúrio retrógrado em Escorpião a partir deste sábado, assuntos mal resolvidos podem voltar à tona. Uma conversa sincera pode ajudar a esclarecer sentimentos e revelar o que a outra pessoa realmente deseja. Isso não significa que toda relação antiga mereça uma segunda chance, mas que Áries pode aproveitar o momento para entender melhor o que quer construir daqui para a frente.

Dica cósmica: antes de reabrir uma porta do passado, observe se as atitudes da outra pessoa mostram mudanças concretas.

10 livros para quem é de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
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De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Câncer

Câncer pode começar a perceber que não precisa continuar carregando mágoas de relacionamentos que fizeram mal. Experiências de rejeição, decepções e conflitos podem ter deixado marcas profundas, mas o signo tem a chance de reconhecer que não precisa repetir os mesmos padrões para continuar acreditando no amor.

Nos próximos dias, lembranças antigas ou conversas inesperadas podem despertar sentimentos que pareciam superados. Em vez de interpretar isso como um retrocesso, Câncer pode usar essas experiências para entender o que ainda precisa ser elaborado e quais relações realmente oferecem acolhimento. Aos poucos, fica mais fácil abrir espaço para pessoas que demonstram cuidado e reciprocidade.

Dica cósmica: não confunda sentir saudade com precisar voltar. Você pode reconhecer o que viveu sem aceitar novamente aquilo que machucou você.

10 livros para quem é de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano. por Divulgação
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente. por Divulgação
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama. por Divulgação
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente. por Divulgação
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo. por Divulgação
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer. por Divulgação
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo. por Divulgação
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça. por Divulgação
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito. por Divulgação
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A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação

Libra

Libra pode começar a enxergar saídas para situações que vinham causando frustração, especialmente na vida amorosa e profissional. Depois de um período de dúvidas ou insatisfação, o signo pode perceber que algumas mudanças dependem de rever acordos, estabelecer limites e reconhecer o que realmente merece sua dedicação.

O retorno de Vênus retrógrado a Libra, previsto para domingo (25), reforça a necessidade de reavaliar desejos, relações e valores pessoais. Questões antigas podem voltar para uma última conversa, enquanto decisões profissionais também podem exigir uma análise mais cuidadosa. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, Libra ganha ao identificar o que precisa mudar para construir uma rotina mais próxima da vida que deseja.

Dica cósmica: não aceite menos do que considera justo só para evitar conflitos. Relações equilibradas exigem espaço para as necessidades de todos.

10 livros para quem é de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
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Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Capricórnio

Capricórnio pode começar a perceber mudanças importantes na carreira e na maneira como enxerga o próprio potencial. Depois de enfrentar obstáculos, oportunidades limitadas ou a sensação de estar recebendo menos do que merece, o signo pode encontrar motivos para rever seus planos e buscar um caminho profissional mais promissor.

A melhora, porém, depende também da disposição para continuar agindo. Rever objetivos, reconhecer habilidades pouco aproveitadas e pesquisar alternativas pode ajudar Capricórnio a sair de uma rotina que já não oferece crescimento. Os próximos dias são favoráveis para avaliar o que funciona e o que precisa ser ajustado, sem abandonar projetos importantes por causa de uma dificuldade passageira.

Dica cósmica: não permaneça em um caminho insatisfatório apenas porque já investiu muito nele. Planeje seus próximos passos e procure alternativas que valorizem suas habilidades.

10 livros para quem é de Capricórnio

O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação
A serpente e as asas feitas de noite – Carissa Broadbent: Disciplina, treinamento e ascensão gradual - Capricórnio vibra com jornadas de mérito. por Divulgação
O Estrangeiro – Albert Camus: Seco, filosófico e existencial - combina com o minimalismo emocional do signo. por Divulgação
O Poder do Hábito – Charles Duhigg: Capricórnio adora método, rotina e autogestão. por Divulgação
As Coisas que Perdemos no Fogo – Mariana Enriquez: Drama realista, denso e maduro - entrega profundidade emocional com os pés no chão, perfeito para Capricórnio. por Divulgação
Educated: a Menina da Montanha - Tara Westover: História de disciplina, esforço e superação - exatamente o arquétipo do signo. por Divulgação
Jane Eyre – Charlotte Brontë: Coragem, resiliência e moral - o signo respeita integridade e caráter. por Divulgação
O Conto da Ilha Desconhecida – José Saramago: Persistência, propósito e metáfora - conversa com a alma obstinada. por Divulgação
O Andar do Bêbado – Leonard Mlodinow: Raciocínio estruturado, probabilidade e ordem no caos - Capricórnio adora clareza e método. por Divulgação
A Mulher na Janela – A. J. Finn: Investigação psicológica, estrutura sólida e tensão crescente - combina com a objetividade do signo. por Divulgação
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O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação

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