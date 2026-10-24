ASTROLOGIA

4 signos começam a ver a vida mudar aos poucos, e os próximos dias podem trazer respostas que estavam faltando

Amor, carreira e autoestima entram em pauta com a aproximação de mudanças importantes, enquanto os movimentos de Vênus e Mercúrio reforçam a necessidade de rever escolhas e abandonar velhos padrões

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15:00

Signos terão boas surpresas e mudam a forma de ver a vida Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda mudança acontece de uma hora para outra. Às vezes, a vida começa a melhorar quando a gente entende o que precisa deixar para trás, reconhece o que já não funciona e passa a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes. Para quatro signos, esse processo pode ganhar força a partir deste sábado, 24 de outubro, com reflexos nos relacionamentos, na carreira e na maneira de lidar com experiências antigas.

Às 0h43, ocorre a conjunção entre Sol e Vênus em Escorpião, um encontro associado à reflexão sobre desejos, vínculos e valores pessoais. Mais tarde, às 4h12, Mercúrio inicia seu movimento retrógrado em Escorpião, período que pede atenção redobrada à comunicação e favorece a revisão de conversas, decisões e assuntos que ainda não foram resolvidos. No domingo (25), Vênus retrógrado retorna a Libra, reforçando temas ligados a relacionamentos, reciprocidade e escolhas afetivas.

Para Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, essas movimentações podem servir como um convite para rever padrões e construir relações mais satisfatórias. As mudanças talvez não sejam imediatas, mas pequenos sinais podem mostrar que um caminho diferente está começando a se formar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode perceber que a vida amorosa está prestes a ganhar novos capítulos. Alguém que escondia os próprios sentimentos pode finalmente se declarar, enquanto uma pessoa do passado pode reaparecer para retomar uma conversa que ficou pendente. A conjunção entre Sol e Vênus favorece uma reflexão sobre desejos e vínculos, mas será importante distinguir uma possibilidade real de mudança da simples vontade de reviver uma história conhecida.

Com Mercúrio retrógrado em Escorpião a partir deste sábado, assuntos mal resolvidos podem voltar à tona. Uma conversa sincera pode ajudar a esclarecer sentimentos e revelar o que a outra pessoa realmente deseja. Isso não significa que toda relação antiga mereça uma segunda chance, mas que Áries pode aproveitar o momento para entender melhor o que quer construir daqui para a frente.

Dica cósmica: antes de reabrir uma porta do passado, observe se as atitudes da outra pessoa mostram mudanças concretas.

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Câncer

Câncer pode começar a perceber que não precisa continuar carregando mágoas de relacionamentos que fizeram mal. Experiências de rejeição, decepções e conflitos podem ter deixado marcas profundas, mas o signo tem a chance de reconhecer que não precisa repetir os mesmos padrões para continuar acreditando no amor.

Nos próximos dias, lembranças antigas ou conversas inesperadas podem despertar sentimentos que pareciam superados. Em vez de interpretar isso como um retrocesso, Câncer pode usar essas experiências para entender o que ainda precisa ser elaborado e quais relações realmente oferecem acolhimento. Aos poucos, fica mais fácil abrir espaço para pessoas que demonstram cuidado e reciprocidade.

Dica cósmica: não confunda sentir saudade com precisar voltar. Você pode reconhecer o que viveu sem aceitar novamente aquilo que machucou você.

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Libra

Libra pode começar a enxergar saídas para situações que vinham causando frustração, especialmente na vida amorosa e profissional. Depois de um período de dúvidas ou insatisfação, o signo pode perceber que algumas mudanças dependem de rever acordos, estabelecer limites e reconhecer o que realmente merece sua dedicação.

O retorno de Vênus retrógrado a Libra, previsto para domingo (25), reforça a necessidade de reavaliar desejos, relações e valores pessoais. Questões antigas podem voltar para uma última conversa, enquanto decisões profissionais também podem exigir uma análise mais cuidadosa. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, Libra ganha ao identificar o que precisa mudar para construir uma rotina mais próxima da vida que deseja.

Dica cósmica: não aceite menos do que considera justo só para evitar conflitos. Relações equilibradas exigem espaço para as necessidades de todos.

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Capricórnio

Capricórnio pode começar a perceber mudanças importantes na carreira e na maneira como enxerga o próprio potencial. Depois de enfrentar obstáculos, oportunidades limitadas ou a sensação de estar recebendo menos do que merece, o signo pode encontrar motivos para rever seus planos e buscar um caminho profissional mais promissor.

A melhora, porém, depende também da disposição para continuar agindo. Rever objetivos, reconhecer habilidades pouco aproveitadas e pesquisar alternativas pode ajudar Capricórnio a sair de uma rotina que já não oferece crescimento. Os próximos dias são favoráveis para avaliar o que funciona e o que precisa ser ajustado, sem abandonar projetos importantes por causa de uma dificuldade passageira.

Dica cósmica: não permaneça em um caminho insatisfatório apenas porque já investiu muito nele. Planeje seus próximos passos e procure alternativas que valorizem suas habilidades.