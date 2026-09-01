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4 signos começam setembro com a vida mais leve depois de finalmente deixarem para trás o que já não fazia sentido

Virada do mês marca um novo começo para quem percebeu que insistir em situações desgastantes estava custando caro demais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11:00

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro começa trazendo uma sensação de espaço novo para alguns signos. Depois de meses tentando manter relações, responsabilidades, planos e hábitos que já não combinavam com o momento atual, eles finalmente entendem que nem tudo precisa ser consertado ou levado adiante.

A chegada de um novo mês funciona como um ponto de virada. Em vez de insistir no que perdeu o sentido, esses signos entram em setembro mais dispostos a proteger a própria energia, rever prioridades e abrir espaço para experiências diferentes. Para eles, o recomeço começa justamente quando deixam de carregar aquilo que já ficou pesado demais. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Touro: Touro, sua lealdade pode fazer com que você demore para se afastar de situações que se tornaram desgastantes. Você passou bastante tempo tentando manter a paz e deixar tudo funcionando, mesmo quando determinadas responsabilidades não deveriam estar apenas nas suas mãos.

Com a chegada de setembro, fica mais fácil perceber que cuidar da própria tranquilidade também precisa ser uma prioridade. Uma situação envolvendo casa, família ou a rotina pode finalmente chegar a um ponto em que você consegue recuar, em vez de tentar resolver tudo sozinho.

A sensação de alívio pode aparecer rapidamente. Você não precisa solucionar todos os problemas ao seu redor nem continuar carregando algo apenas porque já se acostumou a fazer isso. Setembro abre espaço para uma vida com menos peso emocional e mais atenção às suas próprias necessidades.

Dica cósmica: não transforme responsabilidade em obrigação de resolver tudo. Aprender a dividir o peso também é uma forma de cuidar de si.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão: Leão, setembro começa com uma mudança importante na forma como você enxerga a validação. Algo que antes parecia indispensável pode perder espaço na sua vida. Pode ser um projeto, uma amizade, uma meta ou até a necessidade de provar constantemente que você está no caminho certo.

Perceber que determinado objetivo já não combina com você não significa que todo o esforço anterior foi perdido. Algumas vontades pertencem a versões antigas de nós mesmos. Quando as prioridades mudam, abandonar um plano também pode ser uma maneira de reconhecer quem você se tornou.

Na virada para setembro, você tende a ficar menos preocupado em convencer pessoas que não entendem suas escolhas. O mês começa com uma oportunidade de viver de maneira mais autêntica, sem precisar explicar o tempo inteiro quem você é ou justificar as decisões que tomou.

Dica cósmica: não confunda reconhecimento com aprovação. Você não precisa que todo mundo entenda suas escolhas para saber que elas fazem sentido para você.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Escorpião: Escorpião, aceitar pouco já não parece uma alternativa. Suas expectativas em relacionamentos e situações profissionais estão mudando, e comportamentos que antes você tolerava começam a incomodar muito mais.

Sinais confusos, esforço desigual e situações que constantemente tiram sua paz deixam de parecer normais. A diferença é que agora você não apenas identifica esses padrões: começa também a agir de acordo com aquilo que realmente acredita merecer.

Na chegada de setembro, pode ser mais fácil se afastar de algo que vem drenando sua energia há muito tempo. Em vez de esperar que uma pessoa ou situação mude algum dia, você passa a observar o que está acontecendo de verdade e tomar decisões a partir disso.

Esse movimento abre espaço para relações mais equilibradas e oportunidades que façam sentido para a fase que você está vivendo.

Dica cósmica: observe atitudes, não apenas promessas. O que realmente combina com você não deveria exigir que sua paz fosse colocada em segundo plano.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Aquário: Aquário, uma das maiores mudanças pode acontecer dentro da sua própria cabeça. Você passou tempo demais analisando possibilidades, imaginando diferentes resultados e esperando encontrar o momento perfeito para agir.

O problema é que quase nunca existe uma hora em que todas as dúvidas desaparecem. No começo de setembro, você começa a perceber que esperar por certeza absoluta pode estar se tornando uma forma de permanecer parado.

Por isso, o movimento agora pode começar de maneira simples. Talvez seja aceitar algo que você vinha adiando, dar o primeiro passo em direção a uma ideia ou simplesmente permitir que uma experiência aconteça sem tentar prever todas as consequências.

Setembro começa quando você troca a preparação interminável pela experiência real. Você já pensou bastante sobre o que poderia acontecer. Agora, está disposto a descobrir.

Dica cósmica: não espere ter todas as respostas para começar. Algumas certezas só aparecem depois que você dá o primeiro passo.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
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São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

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