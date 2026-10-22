Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 signos do horóscopo chinês colhem hoje (22 de outubro) os frutos de tudo o que fizeram

Uma conversa difícil finalmente dá resultado, uma mágoa pode ser superada e limites mais firmes ajudam esses animais a construir relações mais saudáveis

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Nem todo resultado aparece na hora em que fazemos um esforço. Hoje (22 de outubro), quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que a paciência, as conversas difíceis e o trabalho emocional dos últimos tempos começam a trazer mudanças positivas.

O reconhecimento não precisa vir em forma de dinheiro ou conquista profissional. Para esses animais, o sucesso pode estar em recuperar a confiança de alguém, resolver um conflito antigo ou perceber que já não são tão vulneráveis a comportamentos que antes os abalavam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Touro, Gêmeos, Libra e Peixes atraem sorte e abundância com mais facilidade a partir de hoje (21 de outubro) e descobrem o que realmente importa

Touro, Gêmeos, Libra e Peixes atraem sorte e abundância com mais facilidade a partir de hoje (21 de outubro) e descobrem o que realmente importa

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (21 de outubro): escute sua intuição, mas confirme os fatos

Cor e número da sorte de hoje (21 de outubro): escute sua intuição, mas confirme os fatos

Imagem - 5 signos precisam deixar algo para trás a partir de hoje (21 de outubro), e isso pode abrir espaço para uma vida melhor

5 signos precisam deixar algo para trás a partir de hoje (21 de outubro), e isso pode abrir espaço para uma vida melhor

Rato

Você quer manter por perto as pessoas que ama, mas uma mágoa antiga tornou a relação mais difícil. Alguém próximo feriu seus sentimentos e demorou a reconhecer o que aconteceu, deixando você sem saber se ainda valia a pena insistir nessa conexão.

Agora, uma mensagem ou ligação pode abrir espaço para uma conversa mais honesta. Em vez de ficar preso à cobrança por um pedido de desculpas, você pode tentar entender o que levou ao conflito e ouvir as preocupações da outra pessoa. Isso não apaga o que aconteceu, mas pode ajudar os dois a decidir se existe disposição para reconstruir a confiança.

Dica cósmica: dê espaço ao diálogo, mas lembre que recuperar a confiança exige atitudes consistentes, não apenas palavras bonitas.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Boi

Você vem se esforçando para construir relações mais saudáveis e aprender a lidar com pessoas que sabem exatamente como tirar você do sério. Leituras, conversas e reflexões podem ter ajudado a entender seus próprios limites, mas o verdadeiro teste acontece quando alguém repete um comportamento que antes fazia você ceder.

Desta vez, a reação pode ser diferente. Você consegue manter a calma, sustentar sua posição e perceber que não precisa controlar o comportamento alheio para proteger seu próprio bem-estar. O trabalho que parecia ter começado para melhorar uma relação acaba trazendo um resultado ainda mais importante: você se sente emocionalmente mais forte.

Dica cósmica: estabeleça limites sem entrar em disputas desnecessárias e não abandone suas decisões só para evitar o desconforto de alguém.

Dragão

Você valoriza a sinceridade e prefere resolver os problemas em vez de fingir que está tudo bem. Quando percebe que um amigo está distante ou incomodado, sua vontade é conversar abertamente, mas a primeira tentativa pode encontrar resistência. Isso gera frustração, principalmente quando você sente que está tentando ajudar.

Ainda assim, insistir no diálogo com respeito pode fazer diferença. Se a outra pessoa perceber que você está disposto a ouvir sem transformar a conversa em uma discussão, ela pode finalmente explicar o que vem guardando. O desabafo ajuda a esclarecer mal-entendidos e abre espaço para que a amizade se recupere.

Dica cósmica: demonstre que está disposto a ouvir de verdade, sem pressionar a outra pessoa a falar antes de estar pronta.

Macaco

Você gosta de romance, mas pode ter dificuldade para saber o que fazer quando sente que a outra pessoa está se afastando emocionalmente. A mudança de comportamento desperta dúvidas, e talvez você prefira esperar que tudo se resolva sozinho para evitar uma conversa desconfortável.

Hoje, tomar a iniciativa pode ser justamente o que faltava. Faça perguntas com sinceridade e escute as respostas sem preparar uma defesa antes mesmo de entender o que está acontecendo. A conversa pode revelar necessidades que os dois vinham deixando de lado. Mostrar seu lado mais vulnerável não significa perder o controle da situação, mas dar à relação uma chance real de melhorar.

Dica cósmica: troque as suposições por uma conversa franca e esteja disposto a ouvir mesmo quando a resposta não for exatamente a que esperava.

Tags:

Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (22 de outubro), estes signos podem rever as contas e tomar decisões importantes no amor

Hoje (22 de outubro), estes signos podem rever as contas e tomar decisões importantes no amor
Imagem - Oração do dia: precisa de paz em casa? Aprenda a prece a São João Paulo II que pede proteção à família

Oração do dia: precisa de paz em casa? Aprenda a prece a São João Paulo II que pede proteção à família
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Abandone a busca frustrante por resultados imediatos' - a reflexão de Zenão de Cítio que ajuda a não desistir das suas metas na primeira semana

Frase do dia do Estoicismo: 'Abandone a busca frustrante por resultados imediatos' - a reflexão de Zenão de Cítio que ajuda a não desistir das suas metas na primeira semana