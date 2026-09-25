ASTROLOGIA

4 signos do horóscopo chinês começam uma fase melhor hoje (25 de setembro) ao tomar uma atitude

Uma conversa, uma mudança de postura ou até um plano que sai do esperado pode abrir novos caminhos para esses animais

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 25 de setembro, quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que a vida começa a ficar mais leve quando deixam de esperar pelas condições perfeitas. Em situações diferentes, eles encontram uma oportunidade de agir, mudar uma postura ou simplesmente aceitar que nem tudo precisa acontecer como planejado.

A virada não depende de resolver tudo de uma vez. O mais importante é dar o primeiro passo e perceber o que acontece quando esses animais deixam de repetir estratégias que já não funcionam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Tigre

O Tigre percebe hoje que esperar pela autorização de alguém pode estar apenas atrasando uma solução que já conhece. Uma conversa ou acontecimento confirma uma intuição antiga, dando coragem para finalmente tomar a frente de uma situação.

Você não precisa resolver tudo imediatamente. Começar já muda o cenário e devolve a sensação de controle que estava faltando.

Dica cósmica: se você já sabe qual é o primeiro passo, pare de esperar que outra pessoa mande você agir.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Serpente

A Serpente pode mudar completamente a maneira de lidar com uma situação que vinha causando frustração. Depois de perceber que determinadas respostas só alimentavam o problema, você decide não entrar mais no mesmo jogo.

Em vez de responder a provocações ou tentar convencer alguém, você reduz a energia dedicada ao conflito. Essa mudança de postura pode ser justamente o que faltava para recuperar a tranquilidade.

Dica cósmica: nem toda provocação merece uma resposta. Às vezes, fazer menos é a forma mais eficiente de mudar uma dinâmica.

Macaco

O Macaco pode ter seus planos alterados por uma situação inesperada hoje. A princípio, a mudança pode incomodar porque você imaginava que o dia seguiria outro caminho.

Mas, ao aceitar a nova circunstância, você percebe uma oportunidade que não existia no plano original. O improviso acaba levando a uma alternativa mais interessante e abre espaço para uma fase diferente.

Dica cósmica: não descarte imediatamente um plano só porque ele não saiu como você imaginava.

Porco

O Porco pode dar hoje o primeiro passo para recuperar uma relação importante. Você normalmente não gosta de ser a primeira pessoa a pedir desculpas, mas percebe que preservar o vínculo é mais importante do que manter o orgulho.

Uma conversa mais aberta ajuda a diminuir a tensão e cria espaço para uma reconciliação. Em vez de esperar que o outro adivinhe o que você precisa, você explica com clareza e também se dispõe a ouvir.