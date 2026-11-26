ASTROLOGIA

4 signos do horóscopo chinês começam uma nova fase de poder e atitude hoje (26 de novembro)

Decisões importantes, mudanças financeiras e conversas necessárias abrem espaço para novos caminhos

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

A quinta-feira (26) traz um convite para sair da espera e transformar planos em atitudes. Quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que chegou a hora de assumir o controle de situações que estavam paradas, defender suas ideias e fazer escolhas mais conscientes. A mudança começa quando eles deixam de esperar pelo momento perfeito e passam a agir com o que têm em mãos.

Para alguns, esse movimento envolve liderança e reconhecimento. Para outros, significa reorganizar o dinheiro, perceber a própria influência ou finalmente falar sobre algo que incomoda há tempos. Confira as previsões para Dragão, Rato, Macaco e Galo, de acordo com o site "Your Tango".

Dragão

Você pode assumir a liderança de uma situação que acompanha há algum tempo. Talvez tenha observado outras pessoas tomando decisões com as quais não concordava, imaginando como faria diferente se tivesse a oportunidade. Agora, surge a chance de participar mais ativamente e mostrar o que é capaz de fazer.

O segredo será apresentar suas ideias com confiança, mas sem tentar impor sua vontade. Pessoas que antes pareciam pouco abertas às suas sugestões podem surpreender ao apoiar sua iniciativa. Aproveite essa receptividade para colocar um projeto em movimento.

Dica cósmica: tome a frente quando acreditar em uma ideia, mas saiba ouvir quem está ao seu lado.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Rato

A relação com o dinheiro merece uma atenção especial. Depois de alguns gastos acima do planejado ao longo do ano, você começa a perceber que precisa mudar alguns hábitos para conquistar mais independência financeira. Não adianta apenas reconhecer o problema: é hora de decidir o que fazer a respeito.

Talvez seja necessário buscar uma renda extra, rever despesas ou aproveitar melhor o dinheiro que já entra. O importante é transformar essa percepção em um plano possível, começando por mudanças pequenas e consistentes. Uma organização mais cuidadosa pode abrir espaço para escolhas melhores no futuro.

Dica cósmica: defina uma meta financeira realista e dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno.

Macaco

Sua capacidade de observar situações e perceber detalhes pode ganhar ainda mais destaque. Pessoas próximas estão prestando atenção no que você diz e podem procurar seus conselhos antes de tomar decisões importantes. É um bom momento para reconhecer o valor da sua experiência e da maneira como você enxerga os problemas.

Sua influência não precisa vir de grandes discursos. Às vezes, uma conversa sincera ou uma observação feita na hora certa já ajuda alguém a encontrar uma saída. Use essa habilidade com responsabilidade, sem assumir que precisa resolver os problemas de todo mundo.

Dica cósmica: compartilhe sua experiência, mas respeite os limites entre aconselhar e decidir pelo outro.

Galo

Chega de guardar incômodos para evitar conflitos. Uma situação que já vem deixando você insatisfeito pode finalmente ser colocada em discussão. Talvez tenha aceitado determinadas condições por acreditar que nada mudaria, mas essa postura começa a perder espaço.

A nova fase depende menos de uma transformação externa e mais da sua disposição para se posicionar. Em vez de esperar que as pessoas percebam o que está errado, explique o que precisa ser diferente e negocie acordos mais justos. Quanto antes você conversar, menor a chance de acumular ressentimentos.