ASTROLOGIA

4 signos do horóscopo chinês conseguem encerrar pendências e deixar o passado para trás hoje (20 de novembro)

Uma conversa chega ao fim, um projeto é concluído e decisões importantes ajudam esses animais a recuperar a tranquilidade

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Quatro signos do horóscopo chinês encontram hoje (20 de novembro) o encerramento que precisavam para seguir em frente. Situações antigas, conversas desgastantes e responsabilidades que se arrastavam começam a ficar para trás, abrindo espaço para uma rotina mais leve.

Nem todo fim precisa ser marcado por conflitos. Em alguns casos, basta aceitar que determinada história já cumpriu seu papel. Para esses animais, reconhecer o momento de parar de insistir pode ser tão importante quanto começar algo novo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Tigre

Você decide parar de desperdiçar tempo com pessoas que não demonstram o mesmo empenho nas relações. Há algum tempo, parece viver um ciclo repetitivo: tenta ser compreensivo, oferece ajuda e faz concessões, mas sente que seus esforços não são valorizados. Hoje, entende que não pode continuar tentando resolver sozinho uma situação que depende de outra pessoa.

Mesmo que ainda enxergue maneiras de melhorar as coisas, percebe que a mudança também precisa partir do outro lado. Você não fecha completamente a possibilidade de reconsiderar sua postura no futuro, mas deixa claro que não vai continuar agindo como antes. Para recuperar sua disposição, precisa ver atitudes concretas, e não apenas promessas.

Dica cósmica: não insista em relações nas quais só você demonstra vontade de fazer dar certo.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Coelho

Uma discussão que se prolongou mais do que deveria finalmente chega a um ponto decisivo. Hoje, você tem a oportunidade de esclarecer sua posição diante de alguém que parece determinado a interpretar suas atitudes da maneira errada. Em vez de repetir os mesmos argumentos ou entrar em outra rodada de conflitos, decide que é hora de encerrar o assunto.

Você consegue dizer o que precisava e não sente necessidade de convencer a outra pessoa a concordar. Nem todo mundo vai enxergar as situações da mesma forma, e isso não diminui quem você é. Ao deixar de alimentar a discussão, recupera uma tranquilidade que estava sendo consumida por esse desgaste.

Dica cósmica: você não precisa ter a última palavra para sair de uma situação em paz.

Cavalo

Um projeto importante no trabalho finalmente chega à conclusão. Você queria ter terminado essa tarefa antes, mas os atrasos e o excesso de responsabilidades acabaram prolongando o processo. A preocupação com algo que ainda precisava ser entregue vinha acompanhando você até nos momentos de descanso.

Hoje, a ajuda de um amigo ou colega pode fazer diferença para concluir o que faltava. Você percebe que não precisava ter assumido tudo sozinho e que parte da demora aconteceu justamente porque havia tarefas demais concentradas em suas mãos. Com o projeto finalizado, consegue deixar a tensão para trás e aproveitar o tempo livre sem ficar pensando no que ainda precisa resolver.

Dica cósmica: pedir ajuda não diminui sua capacidade; pode ser justamente o que faltava para concluir uma tarefa.

Porco

Uma relação antiga deixa de parecer uma possibilidade para o futuro. Em momentos de solidão, você ainda costumava recordar essa história com certa nostalgia e imaginar se as coisas poderiam ter sido diferentes. Mesmo sabendo que havia motivos para o afastamento, uma parte sua continuava alimentando a esperança de uma reaproximação.

Hoje, você decide fechar essa porta de vez. Quando a lembrança aparece, consegue recordar por que tomou aquela decisão e reconhecer que fez o que precisava ser feito, mesmo que ainda exista saudade. Aos poucos, aceita que não pode transformar outra pessoa naquilo que gostaria que ela fosse. Em vez de continuar preso ao que passou, escolhe concentrar sua atenção no presente.