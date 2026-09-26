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4 signos do horóscopo chinês deixam a solidão para trás hoje (26 de setembro) e voltam a se sentir acolhidos

Conversas sinceras, demonstrações de carinho e a coragem de baixar a guarda ajudam esses animais a recuperar conexões importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 26 de setembro, quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que a sensação de isolamento começa a perder espaço. Depois de períodos em que se sentiram pouco compreendidos, decepcionados ou obrigados a guardar tudo para si, eles encontram maneiras de se aproximar novamente de quem realmente importa.

A mudança passa menos por conhecer pessoas novas e mais por permitir que vínculos já existentes ganhem espaço. Uma demonstração de carinho, uma mensagem ou uma conversa sobre aquilo que estava sendo escondido pode ser suficiente para esses animais perceberem que não precisam enfrentar tudo sozinhos. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Coelho

O Coelho pode perceber hoje que guardar preocupações para evitar problemas está produzindo justamente o efeito contrário. Você vem tentando lidar sozinho com aquilo que pesa, mas começa a entender que dividir uma preocupação não significa transferir seu problema para outra pessoa.

Uma conversa sincera com alguém de confiança pode trazer a proximidade emocional que estava fazendo falta. Ao falar sobre o que realmente está acontecendo, você também permite que quem gosta de você participe da sua vida de uma maneira mais verdadeira.

Dica cósmica: não espere chegar ao limite para contar a alguém que você precisa de apoio.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Cabra

A Cabra pode sentir que a distância que vinha criando ao seu redor começa a desaparecer. Quando você se sente incompreendido ou teme ser julgado, é comum preferir ficar na sua, mas hoje uma mensagem ou convite pode mostrar que existem pessoas dispostas a se aproximar.

Em vez de ignorar essas demonstrações, você decide responder. Aos poucos, a sensação de estar sendo realmente visto volta a aparecer, e uma amizade pode ganhar uma profundidade que estava faltando.

Dica cósmica: se alguém demonstrar que quer estar perto, não deixe o medo de ser incompreendido decidir por você.

Cão

O Cão pode baixar a guarda depois de algumas decepções recentes. Você é leal com quem ama, mas experiências frustrantes fizeram com que fosse mais difícil confiar novamente nas pessoas.

Uma conversa com alguém que já provou estar ao seu lado pode mudar esse cenário. Ao permitir que essa pessoa se aproxime outra vez, você percebe que não precisa carregar todas as preocupações sozinho e recupera parte da segurança que havia perdido.

Dica cósmica: uma decepção não precisa ser usada como prova de que todas as pessoas vão decepcionar você.

Porco

O Porco pode finalmente receber uma demonstração de carinho que confirma que todo o afeto oferecido nos últimos tempos não passou despercebido. Você vinha se dedicando muito aos outros sem sentir que recebia a mesma atenção de volta.

Hoje, alguém pode mostrar que conhece seus sentimentos e sabe exatamente como fazer você se sentir valorizado. Essa reciprocidade muda a maneira como você enxerga uma relação e ajuda a recuperar a sensação de pertencimento.

Dica cósmica: observe quem demonstra carinho por você nas pequenas atitudes, não apenas nas grandes declarações.

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Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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